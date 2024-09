Zavirili smo u jednu od najluksuznijih vila ikada izgrađenih u Splitu, većina o ovome može samo sanjati!

Unutrašnji bazen, vlastito kućno kino i nevjerojatan pogled na more iz spavaće sobe - većina o tome može samo sanjati. Split se diči vilom koja nudi baš to, a mnogi je smatraju jednom od najluksuznijih nekretnina ikad izgrađenih pod Marjanom. Naša ekipa In magazina dobila je ekskluzivno pravo u nju zaviriti.

Smještena u najelitnijem splitskom kvartu, gdje more ljubi Marjan, luksuzna vila koja se upravo pojavila na tržištu izgrađena je kao ostvarenje svih vlasnikovih snova.



Svaki detalj pomno je osmišljen kako bi zadovoljio i najzahtjevnije ukuse.



''Posebnost ove nekretnine leži u njenoj savršenoj kombinaciji luksuza, inovativnosti i nevjerojatne lokacije. Smještaj na vrhunskoj poziciji s otvorenim pogledom na more i grad čini je jednom od najluksuznijih nekretnina ikad izgrađenih u Splitu'', otkrio je Marko Pažanin, direktor agencije za nekretnine.



Od dizajnerskog namještaja, preko sigurne sobe ili odvojenih en suite kupaonica i walk-in ormara u glavnoj spavaćoj sobi do nevjerojatnog pogleda na srednjodalmatinske otoke, svaki je kutak ove oaze osmišljen za potpuni hedonizam koji si mogu priuštiti samo rijetki.



''Najviše klijenti koji dolaze iz EU, klijenti hrvatskih korijena koji žive u SAD-u i Australiji te naravno naši domaći uspješni poduzetnici i sportaši'', govori Pažanin.



Posebna značajka ove vile, koju, pouzdano doznajemo, nema ni jedna druga luksuzna nekretnina u Splitu je ovo kućno kino u kojem se možete, nakon napornog radnog dana, opustiti s obitelji.



Cijena vile nije javna, ali uspoređujući je drugim dostupnim cijenama, lako je zaključiti kako nije manja od četiri milijuna eura, a moguće je da ide i do deset milijuna.



''Današnji klijenti preferiraju luksuzne objekte izgrađene na vrhunskim lokacijama, nekretnine koje pružaju privatnost i prestiž, personalizirane sadržaje koji pružaju osjećaj jedinstvenosti'', objasnio je Pažanin.



Ovaj vinski podrum rashlađen je točno na 12,3 stupnja Celzijeva. Zašto? Zato što je to znanstveno dokazana temperatura na kojoj crno vino najbolje dozrijeva. Ako se nekim slučajem, kao sada kada smo snimatelj i ja ušli ovdje, promijeni temperatura prostorije, pametna kuća u istom trenutku upozorava vlasnika.



Luksuz o kojem većina nas može samo sanjati, upozorava struka, kronično nedostaje na našem tržištu, ako želimo privući toliko željene goste i kupce više platežne moći.

