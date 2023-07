Pobjednica Survivora pohvalila se velikom novosti u svom životu: ''Netko tko me čekao otkako sam otišla u Survivor, netko tko je vjerovao najviše u mene...''

Izabrana je najljepša hrvatska sportašica. Za krunu Miss sporta borile su se atletičarke, boksačice, rukometašice, tenisačice i bodybuilderice, a pobjedu je odnijela zagrepčanka Korina Sajko. Zanimljivo, među kandidatkinjama za Miss sporta bila je i pobjednica Survivora Nevena Blanuša. Nije osvojila krunu, ali je samo za IN Magazin otkrila da se zaručila i okrenula novu stranicu u životu. Uzbudljiva događanja na izboru za Miss sporta donosi naš Davor Garić za In magazin!

Grad Prelog bio je poprište jednog osebujnog sportskog događaja. Natjecateljce se nisu borile za zlatne medalje i pehare, nego za krunu na izboru Miss sporta Hrvatske. U borbi za titulu najljepše sportašice dame su pokazale svoje sportske vještine, a pobjedu je odnijela mlada atletičarka iz Zagreba Korina Sajko.



''Bez riječi sam, hvala Bogu da sam prestala plakat! Drago mi je da mogu reprezentirati Miss sporta, zato što sam u sportu cijeli život i nadam se da će se možda i neke cure ugledati u mene da im budem neka motivacija da krenu u zdrav način života'', rekla je Korina Sajko.



Sportašice su pokazale da, osim u dresu, odlično izgledaju i u ostalim odjevnim kombinacijama. Za Korininu isklesanu liniju zaslužna je atletika kojom se bavi od svoje treće godine.



''I to je moja najveća ljubav i nisam ni godinu prestala s tim, evo znači koliko već? 16 godina sam u atletici, ali zadnje dvije godine isto sam u fitnessu zato što su mi obadva roditelja osobni treneri u teretani'', otkrila je.



Zbog kćerine pobjede najponosnija je, naravno, Korinina mama, također fitness trenerica.



''Mama je meni sve na svijetu, uzor, motivacija, najveća podrška. Ona me je usmjerila u svijet fitnessa, ja sam njoj najzahvalnija na svijetu'', govori Korina.



Među kandidatkinjama za Miss sporta našlo se i jedno poznato lice s malih ekrana. Iako nije osvojila krunu najljepše sportašice, pistom je koračala i pobjednica showa Nove TV Survivor Nevena Blanuša.



''U Survivoru sam naučila da se strpljenje isplati, ovdje sam naučila ono što u Survivoru nisam, da je sve moguće pa i to da ne pobijedim, ali da ostanem sretna zbog toga i da budem sretna zbog drugih!'', rekla je Nevena.

A čuli smo i da je sretna jer je sretno zaljubljena?

''Jesam stvarno, sretno sam zaljubljena i napreduje prema nekim ozbiljnijim putevima'', pohvalila se Nevena.

A na njenom prstu sija i neki svjetlucavi prstenčić.

''Malo! hahaha... Mislim da je apsolutno zasluženo, sretna sam. Netko tko me čekao otkako sam otišla u Survivor, netko tko je vjerovao najviše u mene, i evo kad sam se vratila shvatila sam da je stvarno nešto što trebam čuvati za sebe, i da mi je stvarno predivno!

Evo, to je moja kruna! Nemam onu krunu, ali imam ovu koja iskreno meni puno više znači'', zaključila je Nevena.

Čestitke Neveni na zarukama, a prije deset godina slavila je Ana Rucner. Tada je osvojila turistički Oscar. Naime, njezin videospot ''Oda radosti'', koji je nastao u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom, u Berlinu je osvojio prvo mjesto u kategoriji glazbenih videa, u konkurenciji čak 180 zemalja.



''Da, to je bilo prije 10 godina. Bila sam u Dubaiju na jednom koncertu, sve je bilo nekako bajkovito... Ja sam u Dubaiju, imam koncert i zove me Dnevnik da komentiram oscara za turizam. Bila sam u šoku pozitivnom, lijepo je to, divan je to uspjeh i dan danas taj video i ta skladba se pronose svijetom i živi, nevjerojatno. Baš sam bila jako ponosna'', prisjetila se Rucner.



Kako biste i na plaži bili ponosni na svoje obline, evo nekoliko savjeta fitness stručnjakinje i najljepše sportašice u Hrvatskoj.



''Definitivno prehrana, a onda naravno i teretana, ali ja bih preporučila da se fokusirate na neke glavne vježbe kao što su čučanj i deadlift i onda ubaciti još neke ukrasne vježbe sa gumom, ali prioriteti su prioriteti!'', rekla je Korina.



Uspješna atletičarka i fitness trenerica na svojim društvenim mrežama dijeli korisne savjete kako do savršene figure, veseli se studiju farmacije, a kruna najljepše sportašice dobro će se uklopiti u njezine brojne uspjehe.

