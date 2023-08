Zaručila se bivša Miss Hrvatske: ''Inače imam običaj pokriti ruku, ali vašim kamerama to ne prolazi...''

Pripreme za finalni izbor Miss Hrvatske u punom su jeku. Sinoć je u Primoštenu odabrana Miss Šibensko-kninske županije, koja će se u studenom boriti za titulu najljepše Hrvatice. Kako je Antea Krnić očarala žiri, koje su bivše misice bile na izboru te što donosi nastavak natjecanja, saznao je Hrvoje Krolo za In magazin.

Nova Miss Šibensko-kninske županije je buduća učiteljica Antea Krnić. Simpatična Šibenčanka otkriva kako joj je manekenstvo samo hobi, a nada se da će joj ova kruna biti odskočna daska u daljnjem životu.



''Ja sam još uvijek u šoku da vam iskreno kažem i još mi nije sjelo i nerealno mi je. Ali jako sam iznenađena i uzbuđena što me sve čeka. Ne volim se izdvajati i nikad o sebi nisam mislila baš nešto previše, ali rekla bi da sam ih osvojila sa energijom i sa iskrenošću'', rekla je Antea.



A Antea je trebala osvojiti i srca bivših misica koje su sjedile u žiriju i budno pratile sve natjecateljice. Šibensko-kninska županija je na glasu kao podneblje iz kojeg nam je stigao najveći broj misica Hrvatske.



''5 je Misica iz Šibensko kninske županije. Iva je jednom prilikom večeras rekla da nas možda očekuje i šesta. Ja mislim da je naša cura prekrasna i da će ona biti Miss Hvatske ove godine'', komentirala je Maja Spahija.



Upravo je Maja ponijela titulu najljepše Hrvatice 2015. godine, a nedugo nakon toga je osnovala obitelj i povukla se iz javnog života. Priznaje kako joj pomalo nedostaju svjetla reflektora, ali joj je ipak majčinstvo na prvom mjestu.



''Sve je super. Moja je Petra napunila 5 godina ima dva dana, tako da smo veliku proslavu obavili, stvarno uz nju vrijeme leti'', rekla je Maja.



2005. krunu najljepše odnijela je Maja Cvjetković, koja je svojedobno vladala modnim pistama u Hrvatskoj, no onda se odlučila za mirniji život. Ipak, mediji su doznali da je nedavno proslavila 6. godišnjicu braka.



''To mi je rekao muž, kaže, zovu me svi i čestitaju, pa kako znaju? Pa stavila sam na Instagram. Pa reka sam ti da ništa ne stavljaš ali nema veze. Uvijek je romantično i lijepo kad se ljudi slažu onda ni ne treba godišnjica da bi to bilo to'', objasnila je Maja Cvjetković.



Uloga majke za Maju je ostvarenje sna. Kćerkica Vita, koja će uskoro navršiti 6 godina, ne odvaja se od mame i kažu da su pravi tandem.



''Mogla bih imati još djece, ali ok sam i s tim da imam samo jedno. Dobre su mi obe opcije'', rekla je.



Katarina Prnjak 2011. postala je Miss Hrvatske, a sada je modu zamijenila politikom, u kojoj je aktivnija nego ikad. Mi smo zamijetili da njezinu ruku krasi zaručnički prsten, rezultat dugogodišnje veze koja traje 10 godina.



''Evo ti si prvi, jer inače imam običaj pokrit ruku ali kod tebe to ne prolazi'', našalila se Katarina.



Bivše misice imaju samo riječi hvale kada je izbor za Miss Hrvatske u pitanju, a Anteu sada čekaju pripreme za glavni izbor, do kojeg je ostalo nešto više od 3 mjeseca.



''Županijski izbori traju do kraja 9. mjeseca i početak 10. I ove godine nakon 15-tak godina imamo i Miss dijaspore koja će biti u Tomislavgradu tako da po svim županijama imamo predstavnice i trebamo 30 godina obilježiti sa svim predstavicama i kreće karavana dalje'', objasnila je Iva Kontek.



A nakon toga će se sve djevojke okupiti u Zagrebu, gdje će samo jedna postati Miss Hrvatske za 2023. godinu.



