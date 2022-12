Zaklada Ana Rukavina i Nova TV i ove godine pripremaju sjajan humanitarni koncert s nekim od naših najboljih glazbenika!

Dolaskom prosinca i ove godine je započela vrijedna humanitarna akcija ''Želim život'' u organizaciji Zaklade Ana Rukavina. Nova TV ponovno priprema koncert s najvećim imenima hrvatske glazbene scene na kojem će se prikupljati sredstva za rad Zaklade. Humanitarni broj 060 9000 je otvoren tijekom cijelog prosinca pa pozivom možete pomoći već sada.

Nova TV u suradnji sa Zakladom Ana Rukavina i ove godine, 17. prosinca, s početkom u 20 sati i 15 minuta, priprema humanitarni koncert s nekim od najboljih hrvatskih glazbenika.

Prije 16 godina Ana Rukavina je s nekolicinom prijatelja i volontera iz bolničke sobe planirala koncert koji je trebao pružiti nadu za život njoj i svima koji su se našli u sličnoj situaciji. Ona ga, nažalost, nije dočekala, no njezina ideja prerasla je u lavinu dobrote koja još traje i zbog koje su njezini najbliži iznimno ponosni.

''Jesam, ali mi fali sestra. Jedino što zavidim kad netko ima brata ili sestru i kad vidite kako se lijepo slažu i sad kad dolazi onaj najljepši dio godine, Božić i okupljanja, onda šetam vani i mislim - Bože, kako je u tim prozorima sve lijepo osvjetljeno, uređeno i misliš - Bože da li ovdje žive neki sretni ljudi“. Tako da je sad ovaj dio godine kad nam najviše fali'', govori Gordana Leto, Anina sestra.

Zaklada je u proteklih 16 godina, zahvaljujući ljudima dobrog srca, koji nesebično pomažu, napravila mnogo dobrih djela.



''Puno je toga, teško je nešto posebno izdvojiti, ali mislim da je od svega najvrijednije ovo što imamo kontakte i što imamo sreću da pomažemo ljudima da se izliječe, da budu sretni i da se kasnije povežu između sebe'', govori Marija Rukavina, Anina majka i upraviteljica Zaklade Ana Rukavina.



''Uspio sam pronaći Vjesnik iz onih vremena kada smo svi sjeli zajedno, bili smo mladi, tada nismo mislili da ćemo uspjeti to što smo uspjeli. Zaklada je brend, ljudi vjeruju Zakladi, kad se novci daju Zakladi znaju da će se potrošiti na najbolji mogući način. Dakle jedan osjećaj tuge i radosti. Tuge jer Ana nije s nama, ali radost jer smo napravili veliku stvar za Hrvatsku'', govori Mirando Mrsić, medicinski direktor Zaklade Ana Rukavina.

Zahvaljujući Aninoj ideji i Zakladi, Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica je narastao sa 150 na više od 60 tisuća potencijalnih darivatelja, zbog čega je dosad 160 ljudi dobilo nadu za novi život. Jedan od ljudi koji je nesebično pružio nadu za spas nepoznatoj osobi lijekom koji svi imamo u sebi je i Ivica.

''Predobar filing. Kad imam osjećaj da sam nekome pomogao, taj filing nitko ne može dati nekome. To je kao da si dobio na Lotu, da sam uspio nekome pomoći sa svojom koštanom srži'', govori Ivica Vidak, darivatelj koštane srži.



''Ti darivatelji koji daruju svoje matične stanice za nepoznatog nesrodnog, mislim da je to najvrijednije. To je onaj kraj i uspjeh od sveg posla što smo mi godinama radili'', govori Marija Rukavina.

Uz razvijanje Registra i Banke krvi iz pupkovine, jedna od osnovnih misija Zaklade Ana Rukavina je i slanje naših mladih liječnika na stručno usavršavanje u neke od najboljih svjetskih klinika. Tamara je već osma liječnica koja će sljedećih godinu dana u inozemstvu stjecati znanje, nakon čega će još bolje moći pomagati hrvatskim pacijentima.

''Uvijek se može naučiti više i mora se učiti jer se spoznaje mijenjaju stalno. Brzo napreduje struka, nalaze se novi lijekovi, ne smijemo se nikad opustiti i zaspati. Moramo stalno učiti kako bi bili bolji doktori za svoje pacijente'', govori Tamara Vasilj, specijalistica hematologije.

Sve ovo ne bi bilo moguće bez dobrih ljudi velikog srca koji nesebično pomažu rad Zaklade Ana Rukavina već 16 godina, a i ove godine se možete uključiti u ovu plemenitu akciju te već sada nazvati humanitarni broj 060 9000 koji je otvoren sve do 31-og prosinca.

''Prosinac je vrijeme blagdana i vrijeme darivanja. A ima li ljepše dara od toga da nekome možda poklonite šansu za život. Pozivam vas da pozivom na broj 060 9000 donirate i tako pomognete rad Zaklade Ana Rukavina'', pozvao je glumac Vladimir Tintor.

IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.