Naša bivša pjevačica ogolila dušu: ''Mama je umrla s 39 godina, a ja sam imala moždani u 39.''

"Da sam ovo barem znala ranije" - rečenica je koju mnogi izgovoraju. Nebrojeno puta rekla ju je i Ivana Plechinger pa su ove riječi zaslužile biti i naslov njezine knjige. Ova motivacijska govornica i spisateljica još se jednom ogolila i vlastitim iskustvima na papir podijelila mudrosti koje su je učinile sretnijom. Priča Jelene Prpoš za In magazin.

Dio svoje životne sreće i mira koji osjeća, Ivana Plechinger, kaže, duguje zahvalnosti. Baš svakog jutra kada se probudi nabraja ono zbog čega je zahvalna. Bude tu i sitnica pa sve do stvari koje joj život čine velikim i značajnim.

''Hvala za jastuk koji sam kupila na sniženju, u sniženjima imate puno prilike za zahvalnost. Od toga da sam se probudila, da sam živa i zdrava, da su mi djeca živa i zdrtava, da imam muža kakvog imam'', govori Ivana.



Baš o toj zahvalnosti piše i u svojoj knjizi. Pisati je počela iz tuge, nakon gubitka oca. Bilo je to njezin način cijeljenja, u kojem je, među ostalim, naučila kako se sve u životu događa u pravom trenutku, ma koliko god to na prvu bilo teško shvatiti.

''Mama je umrla s 39 godina, a ja sam imala moždani u 39.. U mom životu je to trebalo biti tako da me prodrma. Da nije došlo bez razloga. I da shvatim da sam se velikim razlogom proživjela, i da počnem o tome pisati'', govori Ivana.



Ovo inspirativno štivo koje podučava i tješi nosi naslov "Da sam ovo barem znala ranije". Naslov je to koji mnoge tjera na razmišljanje.



''Reakcije na neke događaja bih sigurno promijenila. Bila bih puno tolerantnija, sve bih shvaćala lakše'', govori Sanja Doležal.



'''Najvžnije što sma naučila je da je smrt glavni razlog za život'', objasnila je Josipa Pavičić.



''Život bih smatrala puno ljepšom i većom igrom nego što sam ga onda smatrala. Neki situacije bih smatrala kao učenje, a ne problem'', objasnila je Sandra Lončar.



Dio svojeg životnog znanja Ivana želi prenijeti i na svoje sinove. Danas, mlade umjetnike, koji su također važan dio njezine knjige.



''Nikad nije u kući neki nemir. Uvijek sve tako teče. Divna spisateljica, to otkrivam kroz njezine knjige. Postaje mi još veća osoba od onog što mi je bila'', govori Ivanin sin Jan.

Svoje stranice u knjizi zaslužio je i Ivanin suprug, vrsni glazbenik Bruno Kovačić. A poglavlje koje ga se najviše tiče nosi naslov prema pjesmi Ivanine duše. Prema onoj Parnog valjka, ''Gledam je dok spava''.

''To je naša zajednička pjesma, uvijek plačem na nju. Jednom sam rekla mužu, ljubav treba gnojiti. To nije bilo poetski, ali je tako. Zaljevati, nejgovati poput biljčice da ne uvene'', kaže Ivana.



Nadjenuvši poglavljima imena poznatih pjesama, Plechinger spaja glazbenicu i spisateljicu u sebi, ali i snažnu damu koja, očito je, uživa žensku potporu.

''Ivana jako lijepo piše, jako se lijepo izražava. Jako lijepo prenosi te nekle stvari koje želi reći'', govori Jasna Palić.



Uspjeh onoga što piše, Ivana tumači prvenstveno u iskrenosti. Potpuno se ogoli pred čitateljem i dopušta mu da zaroni u njezin život. Kako riječima, tako i obiteljskim fotografijama.



Znati oprostiti također je jedna od onih stvari koje treba naučiti za sretniji život, baš kao i voljeti sebe, jer jedino tako tu istu ljubav možemo dati drugima.

