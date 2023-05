Poznate Hrvatice otkrile čime su zadovoljne u svome životu: ''Sa svime trebaš biti zadovoljan, i s dobrim i lošim trenucima''

Dobra, odana i inspirativna virtualna prijateljica – sve je to portal za žene Zadovoljna.hr. Zadovoljna je proslavila veliki 15. rođendan, a na slavlju su se okupile brojne domaće zvijezde. Čime su one zadovoljne u svojim životima i zašto svakog dana vole baciti oko na najčitaniji portal za žene u Hrvatskoj, saznala je Matea Slogar za In magazin.

Zadovoljna.hr slavi, a s njom i sve zadovoljne žene. One su vjerne čitateljice, a na ovom portalu svaka pronađe temu za sebe.



''Uvijek je taj neki moment arhitekture, interijera, hortikulture meni zanimlji, otkrila Mia Kovačić.



''Područje mog interesa je nekakva kultura i umjetnost, ali što se tiče zadovoljne.hr gastro. Volim papati, volim finu papicu, volim kuhati'', kaže glumica Mirna Mihelčić.



''Zapravo me zabavljaju one poruke dana, to me užasno zabavlja. Sjećam se jedne, a to je - rečenica smiri se kroz povijest čovječanstva smirila je ravno nula ljudi'', rekla je Vanna.



''Inspirativnim tekstovima, zanimljivim porukama, nekad i zezancijom i ono što bi svakako izdvojila - podrškom'', rekla je Marija Miholjek, voditeljica Dnevnika Nove TV.



''Mislim da nam svima treba malo inspiracije i da nam ta pozitiva malo začini dan'', dodala je Franka.



A upravo je to cilj portala Zadovoljna.hr.



''Uvijek je naša želja da Zadovoljna.hr bude jedno mjesto optimizma, jedna doza vedrine u danu i to nam je nekako bilo najvažnije da mi budemo kako volimo reći virtualna prijateljica koja inspirira, motivira i potiče na stvaranje i promjene'', izjavila je Tihana Korać, urednica portala Zadovoljna.hr.



I biti partner čitateljicama u svim životnim situacijama. Iz Zadovoljne su najponosniji jer su postali pokretači promjena, što sadržajem, što projektom Zadovoljna akademija, kojom su omogućili edukaciju za 160 žena.



''Takvi su projekti bitni ne samo da se žene educiraju nego i da ostavre svoj puni potencijal i da bi sebe stavila na prvo mjesto jer kad se žena stavi na prvo mjesto je puno sretnija, ispunjenija u svakoj svojoj životnoj ulozi'', dodala je Tihana Korać, urednica portala Zadovoljna.hr.



Na rođendanskoj zabavi zapjevala je Franka, koja nam je, uz druga poznata lica, otkrila čime je ona zadovoljna u životu.



''Mogu reći da sam sada apsolutno zadovoljna na svakom planu u svom životu, a nekako u ovoj godini najviše zbog dolaska svoje male kćerkice i zbog pokretanja moje druge bebe - mog brenda'', priznala je Franka.



''Treba uvijek bit zadovoljna sa zdravljem'', rekla je Vanna.



''Sa svime zapravo jer sam se naučila da zaista moraš bit zadovoljna i sa dobrim trenucima i sa lošim trenucima'', smatra Mia Kovačić.



''Ja malo tražim, a puno dajem, ja ništa ne bi mijenjala'', otkrila je Ida Prester.



Sva ova zadovoljstva mogu se samo nadograđivati, a prozor u ljepši svijet i idućih godina za vas će biti Zadovoljna.hr.



''Zadovoljna, budi zadovoljna i sretan ti 15. rođendan!'', poručila je Mirna Mihelčić.

