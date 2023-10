Beautyfestom slavimo ljepotu: Prilika da se uz vrhunske stručnjake i teme educirate i savjetujete!

Zadovoljna.hr pokrenula je brojne projekte, a Beautyfestom slavi ljepotu i informira o najnovijim trendovima iz beauty svijeta, evo o čemu je riječ.

Radijska i TV voditeljica i glumica Edina Pršić zna koliko je važno brinuti se o svojoj koži pa nikad ne preskače svoju beauty rutinu.

''S obzirom na to da se ujutro dižem jako rano, meni dan kreće već u 5 i 15 meni to bude neko brzinsko čišćenje lica, na to stavljam naglasak na tu čištoću kože i onda stavim neku hidratantnu kremu dok navečer kad dođem nakon cijelog dana i svega onda si dam oduška i onda to bude nešto malo duže, 15-20 minuta pola sata gel za umivanje, piling, zatim serum koji ima neke aktivne sastojke i onda cherry on the top je hranjiva krema koja mi nekako upotpuni tu moju rutinu'', govori Edina.



Edinina koža sjaji, a svjesna je i kako godine nose svoje pa nam je otkrila na koji način odžava njezinu mladolikost.

''Kako sam zagazila u treće desetljeće života, moram priznati da prije nisam baš pridavala previše pozornosti tome, ali unazad pola godine sam otkrila neke neinvazivne tretmane na koje odlazim dvaput u tri mjeseca, to su hidrafacial i skinpen. Odličan mi je osjećaj kad mi netko masira lice malo te mazi pazi i onda si mislim to je me time i nekako se nagradim na kraju mjeseca s takvim nekakvim tretmanom'', govori Edina pršić.



A upravo će ovakve teme biti u središtu Beautyfesta by Zadovoljna na kojem će Edina biti voditeljica. Koji su najmoderniji trendovi u tretmanima ljepote, kako njegovati kožu i koje su tajne savršenog make-upa, savjeti su u kojima će uživati brojne žene.

''Često ističemo kako je Zadovoljna.hr najbolja virtualna prijateljica svakoj ženi i kroz beauty teme naše čitateljice želimo educirati, savjetovati, ali ih i osnažiti da brinu o zdravlju i ljepoti svoje kože što je ujedno i cilj Beautyfesta'', govori Tihana Korać, urednica portala Zadovoljna.hr.



Zadovoljna.hr pokrenula je brojne projekte, a ovim događanjem slavi ljepotu i informira o najnovijim trendovima iz beauty svijeta.

''Beautyfest će biti jedno lijepo događanje i prilika da se uz vrhunske stručnjake i zanimljive teme savjetujemo, educiramo, ali i izdvojimo kvalitetno vrijeme za sebe'', rekla je Tihana Korać, urednica portala Zadovoljna.hr.



U četvrtak od 17 do 21 sat moći će se isprobati i brojni kozmetički proizvodi, a Beauty fest ima i humanitarni karakter namijenjen udrugama Europa Donna i ''Nismo same". Za događanje se traži mjesto više jer ljepota i njega nikada nisu bile više IN.

''Tako da se nadam da ćete doć u velikom broju. Vidimo se'', poručila je Edina Pršić.

