Riječki glazbenik koji je oduševio i Olivera kreće u nove pobjede: ''Dao mi je savjet zlata vrijedan...''

Još kao tinejdžer, Antonio Krištofić osvojio je srca publike na regionalnim glazbenim natjecanjima. Riječi pohvale osobno mu je uputio i veliki Oliver Dragojević. Riječki glazbenik vraća se na scenu s novim vizualnim, ali i glazbenim identitetom.

Sa samo 17 godina, svojom emotivnom i snažnom interpretacijom pjesme "Stine" Antonio Krištofić oduševio je i velikog Olivera. Mladi riječki glazbenik imao je čast da s legendom hrvatske glazbe dijeli i pozornicu.

"Bio sam mu gost u Opatiji na velikoj ljetnoj pozornici i sreli smo se nakon par godina na Splitskom festivalu i bio sam siguran da me Oliver neće prepoznati, da me se neće ni sjetiti, međutim, sjetio se. Prišao mi je na generalnoj probi. Rekao mi je da mu je drago da sam ostao svoj. Da mu je drago da sam ostao svoj i da ostanem svoj. Tad ga nisam razumio, ali iz današnje perspektive, savjet zlata vrijedan'', govori Antonio.

Nakon nekoliko godina pauze, Antonio kreće u nove pobjede. Publiku je odlučio osvojiti brzom klupskom pjesmom provokativnog teksta, ali i naziva "Javi mami".

"Prvo sam čuo melodiju pjesme i nakon toga smo krenuli graditi tekst. Morao sam ispričati svoju ljubavnu priču, a često sam imao posla s razmaženim djevojkama, tako da sam odlučio da to bude prva autobiografska pjesma."

Razmažene djevojke došle su ga glave, pa takve kod Antonia više nemaju šanse.

''Ja sam trenutno slobodan, ganjam karijeru, svaki vikend sam zauzet, ne znam iskreno kako bi uopće uspio ukombinirati bilo kakvu vezu. Djevojka pored mene mora biti aposlutna suprotnost djevojci iz pjesme, mora biti jednostavna, mora razumjeti moj posao i ne smije biti ljubomorna'', kaže Antonio.

Osim stila glazbe, zgodni Antonio promijenio je i vizualni identitet.

''S obzirom na to da ja nisam nikad imao veze sa sportom, imam dvije lijeve za sport, bila mi je želja da skombiniramo taj vizualni dio sa nekim sportom i onda mi je palo napamet da bi to mogao biti baš rugby. S obzirom da je riječ o mom prvom, velikom projektu. Htio sam da to bude kaciga i da me brže zapamte po toj kacigi'', kaže.

Nemojte se iznenaditi ako Antonija s kacigom na glavi ugledate i na nekom od nastupa. On je samo dobro zapamtio Oliverov savjet i odlučio ostati svoj!

