Vodimo vas na prvi zagrebački palačinka fest, posjećenost je tolika da organizator planira pokrenuti neobičnu kampanju!

Prvi palačinka fest održava se u Zagrebu. Od njih se rade torte, pune se čokoladom, pekmezima, sladoledom - čak i ajvarom. Nije im odolio ni naš Saša Knežić, a priču o svemu možete pogledati u prilogu In magazina.

Posjećenost prvog Palačinka festa u Zagrebu je tolika da organizator planira pokrenuti neobičnu kampanju.

''Krenut ćemo u kampanju da ne dolaze, sold out, rasprodano. Dolazi previše ljudi i nije dobro, jer pada nam kvaliteta, mi ne želimo da previše ljudi dolazi, trebamo nekako optimizirat to'', našalio se Marin Medak.



U ponudi je 20-ak vrsta palačinki, od čega 6 slanih jer, šali se Marin, što smo stariji, teže je rušiti rekorde u pojedenim komadima iz djetinjstva.



''Čak imamo i jednu bez dodanih šećera, čipkasta palačinka koja je samo punjena sa šlagom. To je ajmo reć ono lagani desert, nije zaslađena i sa strane je umak zaslađen s grčkim jogurtom i borovnicama, ali sama palačinka je sami šlag unutra … tako da je smanjeni broj ugljikohidrata količina, i posuta je samo kakaoom u prahu'', objasnio je.



To je takozvana ljetna palačinka, iako, čini se, nema onoga što se u nju ne može staviti.



A vjerojatno je i najrasprostranjeniji desert na svijetu jer gotovo svaka nacija ima neku svoju varijantu.



Čak i kada je riječ o našoj klasičnoj, postoje različite varijacije na temu. S mineralnom ili bez, rumom, vanilin šećerom... Marin nam otkriva svoj savršen primjerak.

''Ja uvijek miksam prvo mlijeko i jaja i dodajem kroz sito brasno i dodam puno korice limuna. To je moja tajna, znam dodati vanilin šećer ili vanilin mahune unutra da jos malo oplemeni okus samog tijesta palačinki, a varijante, meni su najdraze crepes suzet, znači kad se pune s pekmezom od naranće, moze i marelica, sok od naranče, flambirane i karamela, znači karamelizira se sećer'', otkrio je.



S obzirom na sve navedeno, čini se kako je najveći problem s palačinkama zapravo naći dobrovoljca koji će ih doma peći.

