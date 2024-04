Datum koji će naš pjevač pamtiti cijeli život: ''Ostat će zlatnim slovima zapisan, ja to ne mogu riječima opisati''

Marko Škugor je proteklog vikenda održao koncert karijere na punim splitskim Gripama i pokazao zašto je jedan od najboljih domaćih tenora. Na pozornici su mu se pridružili i gosti: Jasna Zlokić, Dražen Zečić i slijepi 18-godišnji mladić Viktor. Iz publike su ga, među ostalima, bodrili baka i djed, koji su našem Gordanu Vasilju za In magazin otkrili kakav je šibenski slavuj bio kao dijete.

Petak, 5. travnja 2024. Marko Škugor će pamtiti cijeli život. Kralj prvih plesova je dvoipolsatnim koncertom bacio u trans punu kultnu dvoranu Gripe.

''Ostat će zlatnim slovima zapisan i fala svima koji su došli, ne mogu ja to riječima opisat. I kad sam počeo pjevati sam sanjao da ću jedan dan pjevat na Gripama i eto, tako je lijepo ispalo danas da sam presretan.'', govori Marko.

Trijumfalnu Markovu večer pjesmom su uveličali i njegovi gosti: Jasna Zlokić, Dražen Zečić i slijepi 18-godišnji mladić Viktor.

''Ja znam koliko to njemu znači jer Split je ipak Split, jedan izazovan glazbeni grad i znam da mu je jako stalo da tu bude najbolji. Pjeva k'o slavuj, on to radi vrlo lijepo, toplo, s puno gušta.'', govori Jasna Zlokić.

''Što reći o Marku, on je jedan dobar čovjek, odličan pjevač, fantastičan i zaslužio je da ide naprijed i drago mi je da sam njegov gost večeras.', dodao je Dražen Zečić.

Uz publiku kakvu ima ovaj dvostruki pobjednik Splitskog festivala, za tremu, kaže, nema mjesta.

''Bilo je dosta ljudi koji su se oženili, plesali prve plesove, bila je meni praktički cijela obitelj i prvi put da mi je baba bila. Baka, '38. godište, nisu mi ni rekli da će doći, na štakama, ali uspjela je.'', priča Marko.

''Ajme meni lijepo li je bilo, danas mi je najljepši dan u životu. A ne mogu ti reći, ne mogu izustiti njegovu dobrotu i ljepotu. Srce je htjelo iskočiti.Sve sam mislila neću, a sada gdje god me pozove, ići ću.'', priča Draga Škugor, Markova baka.

''Predivno je bilo. Pun sam sreće, veselja i radosti i hvala unuku mome na ovom večerašnjem koncertu.'', govori Neven Rodin, Markov djed.

Markova baka s očeve i djed s majčine strane otkrili su nam kakav je proslavljeni tenor bio kao dijete.

''Ovako ću vam reći, kad je bio malešan, on bi rekao, ajde, ti dida i baba, nemojte kazati da ja spavam sa vama. Malešan bio.'', priča baka.

''Bio je tih i sramežljiv, sad se opustio. Malo je kuražnosti dobio.'', dodao je Markov djed.

13 godina dugu karijeru izgradio je bez ijednog skandala.

''Lijepo sakrivam. A ne znam, trudiš se, radiš, živiš, pjevaš i daješ sve od sebe što možeš u tom trenutku i to je to.'', zaključio je Marko.

A sa splitskim koncertom karijere je dokazao da i u budućnosti nema straha za dalmatinsku pismu.

