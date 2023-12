Trogirski slavuj Vinko Coce nakon 10 godina dobiva spomenik: "Možda bi sa smiješkom ovo pogledao i rekao – ljudi moji je li ovo moguće?!"

Trogirski slavuj Vinko Coce napokon će dobiti spomenik u svom rodnom gradu. U stvaranju su sudjelovali i učenici klesarske škole na Braču. Kako ovu gestu komentiraju supruga Janja Coce i brat Duje u prilogu IN Magazina otkriva Hrvoje Krolo.

Trogirski slavuj Vinko Coce će nakon 10 godina dobiti spomenik.

"Šta mi nedostaje… Ne mogu nabrojati, ali dva su slova – ON. Vinko mi nedostaje jako puno. Sanjam ga i probudim se i onda vidim da je to bio samo san. Uvijek imam osjećaj kad ga vidim na tv-u u nekim reprizama, imam osjećaj sad je završio neki koncert poslije će doći kući…Uvijek je bio skroman. Ništa nije privlačio na sebe neku dobit, nego je uvijek davao od sebe, pomagao i bio poznati humanitarac. Možda bi sa smiješkom ovo pogleda i reka – ljudi moji je li ovo moguće", izjavila je neutješna Janja.



Ipak je moguće. Trogirski slavuj nakon desete godišnjice od kako nas je napustio, napokon će dobiti spomenik u svojem rodnom gradu. Čast da preslika ovog velikog pjevača u kamenu, pripala je akademskom kiparu Mati Roščiću i učenicima klesarske škole s otoka Brača.



"Strah je. Radi se da treba pogoditi nečiji karakter, nečiju osobinu, ali ušli smo u to sa srcem i emocijom i dragi Bog mi je poslao da mogu izvući u ovome izdanju u kojem je sada. Ogromna mi je čast jer Vinko to zaslužuje i smatram da je zaslužio puno prije, ali ima Boga i doći će on u svoj Trogir nazad“, izjavio je akademski kipar Mate Roščić.



"Učenici su se jako razveselili i jako su dobro prionuli poslu da bi se bista uobličila do kraja pod vodstvom kipara koji je osmislio rješenje. Ja mislim da je Vinko Coce svojim glasom i svojim pjesmama podigao svoj spomenik najbolji koji će zauvijek ostati među ljudima i mlađim generacijama", zaključila je avnateljica Klesarske škole s otoka Brača Tamara Plastić.



Iako je kroz svoj život Coce bio jednostavan čovjek, napraviti njegov spomenik bilo je sve samo ne jednostavno. Za dočarati emociju u bračkom kamenu poslužile su mnoge fotografije iz pjevačeva života kojima su se vodili da bi skulptura izgledala što realnije Vinku. Veliku ulogu u svemu odigrala je i Splitsko dalmatinska županija.



"Vinko Coce je bio takav. Čovjek koji je povezivao sve. Davao je onaj okus mora i soli našoj dalmatinskoj pismi i ostao je po tome jedinstven i prepoznatljiv. Njegove pjesme unatoč tome što ga više nema ne gube na vrijednosti nego i dalje žive i živjet će i sa nekim drugim generacijama poslije nas“, zaključio je pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu u Splitsko-dalmatinskoj županiji Tomislav Đonlić.



Pokretači cijelog projekta u kojem će se Vinku na ovakav način odati počast stigla je od njegovih najbližih. U njima je deset godina tinjala želja da pjevač dobije priznanje koje i zaslužuje.



"Znači nam puno iz razloga što mirita. Gledajući sa strane da sad ne ispadne ovako ili onako jer sam mu brat, nego dosta je dao za grad i dosta je zadužio grad. On nije mario za nekim paletama, za velikim slavljem, on je bio skroman, težak čovjek kao i mi svi i od težačke obitelji smo ispali", izjavio je Duje Coce.



"Što god više idu godine to mi je sve teže. On je bio mlađi od mene dvije godine ja sam ga od milja zvala Mlaji, tako da teško je to. On bi rekao, ma vi ste poludili haha, što će meni to, to meni ne treba, haha, ajmo se mi svi skupiti i proslaviti na drugi način“, dodala je Vinkova sestra Đina Harašić.



A vjerujemo kako će od 22. siječnja na Vinkov imendan, kada bi spomenik trebao biti otkriven, mnogi otići upravo u Trogir, da još jednom odaju počast pjevaču koji je zadužio hrvatsku glazbenu baštinu. Jer njegove pjesme traju i trajat će još generacijama.



"U zadnje vrijeme me tuče ova "More li – more li ne zaliveno cviće opet narasti, more li ugaslu sviću opet užgati". Mislim da će se svi ljudi složiti sa mnom koji su očekivali ovako nešto da je zaslužio Vinko ovo, da ga svi vide i dalje", zaključila je Janja.

