Vesna Pisarović progovorila o osobi koja je itekako zaslužna za njezinu karijeru: ''Između nas se dogodila ta vrsta ljubavi iz nekog glazbenog erosa...''

Vesna Pisarović svojim je legendarnim hitovima raspametila publiku na nastupu u svojoj Slavoniji. Našem Bojanu Kosijeru je otkrila što radi kada nije na pozornici, zašto se ne stiže posvetiti radu na novom albumu te što osjeća prema osobi koja je itetako zaslužna za njezinu karijeru.

Vesna Pisarović prvi je put nastupila na festivalu u Orahovici, blizu svoje Požege u kojoj je odrasla, te se odlično zabavila na nastupu, baš kao i publika.

''Prekrasno, ovo je bio prvi put da pjevam na ferragostu, odmah blizu moje Požege, ali ovdje bicikliram, a danas sam pjevala pred prekrasnom publikom i bila je jako lijepa večer. Evo stvarno puno mi je srce'', govori Vesna Pisarović.

Pjevačica je nakon silne popularnosti svojedobno nestala s glazbene scene, i to na vrhu popularnosti, a nakon 15-godišnje pauze kaže kako uživa kao nikada prije.

''Meni je i ovo večeras čudno, ja stvarno ne znam čime zaslužujem ovakve koncerte. Ja se uvijek trudim dati sve od sebe, muzički i energijom, i imam odličan bend, ali da, svakako bolje nego ikad prije. Nikad ovakve koncerte nisam imala'', priča Vesna.

Posebnu čar ovoj večeri dala je i činjenica da je nastupala u kraju gdje je odrasla, samo s druge strane Papuka.

Slavonija je prekrasna, pogotovo Papuk, prekrasno je biciklirati ovdje, Slavonija ima dobru hranu. Dobri ljudi, dobra rakija. Dakle, dobrodošli'', ispričala je Vesna.

Otkrila nam je i što radi kada nije na brojnim koncertima.

''Onda živi samostanski, vježba muziku, sluša muziku, često vozi bicikl, mašta o koncertima. Uglavnom se sve vrti oko glazbe'', otkrila je.

Prisjetila se i početaka svoje karijere te susreta i prijateljstva s Milanom Vlaović koja je napisala neke od njezinih najvećih hitova.

''To je kao ljubav, one se ne događaju svaki dan, a između nas se dogodila ta vrsta ljubavi iz nekog glazbenog erosa koju su prepoznali…evo to traje i to se ne događa svaki dan. I ona i ja smo jako sretne zbog toga'', priča Vesna.

Vesna nam je otkrila i da je njezina velika ljubav jazz trenutačno zapostavljena zbog nedostatka vremena, a kaže kako zbog istog razloga pati i rad na novim pjesmama.

''Jazz je sada malo zapostavljen, nažalost, ali ne možete imati sve u životu. Ja sad radim na novom albumu. Vidjet ćemo, ali imam previše nastupa i nikako da se tome posvetim potpuno'', rekla je.

A kada uspije u tome i ako joj se u tom projektu ponovno pridruži Milana, ne sumnjamo da će nastati nove pjesme koje će, kao i ove provjerene hitove, još dugo pjevati neke nove generacije.

