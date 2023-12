Vesna Pisarović otkrila nam je plan za božićne blagdane: ''Željela bih da svijet malo uspori, da svi imamo više vremena disati...''

Vesna Pisarović napravila je u petak u Karlovcu odličan tulum na otvorenom i tako započela niz dobre zabave koja na karlovačkoj promenadi posjetitelje očekuje sve do Nove godine. Na pozornici Glazbenog paviljona održat će se više od 15 koncerata, glazbenih i scenskih nastupa, a diljem Karlovca organizirani su brojni sportski, kulturni i zabavni programi.

Advent u Karlovcu traje od početka prosinca, a koncertom Vesne Pisarović započeli su i blagdani na omiljenoj karlovačkoj lokaciji – šetalištu na promenadi, čije je božićno ruho oduševilo i popularnu pjevačicu.

''Stvarno romantično i lijepo. I Karlovac je lijep, sam po sebi. Čak malo staviti ovdje već znači puno jer ovaj grad je stvarno krasan'', govori Vesna Pisarović.

Vesna nam je otkrila kako namjerava provesti blagdane i koju to božićnu želju ima.

''Božić je za biti doma, jesti fino, gledati neki dobar film, pokriti se dekicom, biti sa svojima – roditeljima, partnerom, djecom, nekakav trenutak kad svijet stane tako da to se osjeća u zraku i to je ono što čini Božić. Željela bi da svijet malo uspori, da svi imamo više vremena disati, više vremena za sebe i više strpljenja jedni za druge. I ljubavi. I to je to'', rekla je.

A domaćini karlovačkog adventa pobrinuli su se da svi posjetitelji uživaju u božićnoj čaroliji u kojoj će svatko naći nešto za sebe.

''Ovdje nas očekuju brojni glazbeni nastupi, kreativne radionice za najmlađe u grijanoj kupoli, očekuje nas bogata ugostiteljska ponuda, prigodna prodaja suvenira i rukotvorina, još jedno izdanje adventske utrke, ali i besplatno klizanje za sve pa eto do kraja prosinca svi ste pozvani u Karlovac. Karlovac ima posebnu draž u ovo adventsko vrijeme pa evo dođite, iskusite naš advent, sigurni smo da ćete se vratiti'', poručila je Marina Burić, direktorica Turističke zajednice Grada Karlovca.



''Mi inače s našim manifestacijama promoviramo sve one vrijednosti našeg grada, a to su naše četiri rijeke, kulturna baština, naši parkovi. Upravo preko adventa isto tako nastojimo da i svi naši dragi gosti iz drugih krajeva Hrvatske navrate u Karlovac. Mi jesmo uglavnom svima usput, Karlovac je grad susreta pa neka navrate i u Karlovac'', doda je Damir Mandić, gradonačelnik Grada Karlovca.

Cjelokupan program karlovačke božićne čarolije možete pronaći na web stranicama Advent u Karlovcu i Visit Karlovac.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.