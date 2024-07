Kako se momci iz klape Cambi nose s čestom odvojenošću od obitelji: ''Sjetno smo doživjeli ovaj tekst...''

Na Večerima dalmatinske pisme u Kaštelima, Klapa Cambi premijerno je izvela svoju novu pjesmu ''Sunce na rukama''. Zašto momci iz klape smatraju da je ta pjesma stigla baš u pravom trenutku, kako se nose s čestom odvojenošću od obitelji te što nam pripremaju povodom 40. rođendana, otkriva naš Hrvoje Krolo u prilogu In magazina.

Publika u Kaštelima imala je čast prva čuti uživo izvedbu nove pjesme Klape Cambi – Srce na rukama. Emotivna skladba opisuje kroz što prolaze očevi koji zbog posla često izbivaju iz kuće.



''Dosta smo na putu, koliko god volimo ovaj život djeca nam nedostaju i obitelj. Tako da smo nekako sjetno i ispovjedno doživjeli ovaj tekst i ovu priču. Može se s njom poistovjetit pomorac kako kaže priča ali zapravo svi ljudi koji su odsutni zbog posla'', govori Hrvoje Lozančić.

Momci iz Klape Cambi pjesmu su prvi put čuli prije 10 godina, no smatrali su da tada nisu dovoljno zreli da bi mogli iznijeti ovako zahtjevnu pjesmu. S vremenom su postali roditelji te shvaćaju važnost obitelji i njihove potpore.



''Obitelji su nas zatekle već u tom ritmu i takvom životu jer to je tako i rano smo u to ušli i počeli pjevati, tako da im je to skroz prirodno. Tata ide na put, tata ide na koncert, kao što nečiji tata ide ujutro u 8 na posao tako da i mi imamo svoje ritmove i puno smo na cesti puno na putu'', dodao je Mislav Biočina.



''Djeca kao djeca, kako u kojoj dobi. Nekad kad se vratiš s puta te ignoriraju, ljuti su na tebe, nekad se svi zalijepe za mene, ne puštaju, to su djeca, to je važnije od svih nas'', dodao je Hrvoje.



Klapa Cambi jedna je od začetnica klapskog pjevanja, uskoro slave 40. godišnjicu, a iako ih do okruglog rođendana dijele još dvije godine, pripreme za veliko slavlje već su započele.



''Želje su da u zdravlju dočekamo tu obljetnicu da kao jedna velika obitelj od 40 godina uključimo šta više ljudi u to. Bit će najteže izabrat tih nekih 20-25 pjesama. To će stvarno bi teško jer 11 je studijskih albuma tako da i odaberete po dvije pjesme s albuma niste ništa napravili'', govore Hrvoje.



Do velike obljetnice Klapa Cambi već ima popunjen glazbeni kalendar, odmor je za njih trenutačno nepoznat pojam, jer mnogo je obožavatelja njihova zvuka



''Radno je izuzetno ovo nam je već 30 i neki koncert u sezoni, a tek je 20.07. i do kraja 9. mjeseca je preradno. Nekako smo napravili jedan breake pa smo odredili od 10.08. do 24.08. nema nas i to će se svatko posvetiti sebi i svojim familijama oko sebe da smo svi skupa'', govori Mislav.



26. Večeri dalmatinske pisme u Kaštelima s prepunim gledalištem još su jednom potvrdile kako klapska pisma nikada ne izlazi iz mode.



''Danas imamo klape koje njeguju tradiciju i acapella pjevanje koje pohode Omiš i čuvaju tu baštinu. Međutim imamo i drugi broj klapa koji nije mali i koji želi raditi nešto suvremenije, modernije, klapski pop i upravo je naša pozornica u Kambelovcu mjesto gdje su klape imale jedan kvalitetan način za promidžbu svojih pjesama'', objasnio je Josip Bralić, ravnatelj VDP.



Klapska pisma traje i trajat će još mnogo, a mi s nestrpljenjem iščekujemo rođendansko slavlje Klape Cambi.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.