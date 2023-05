Veliki zaokret u karijeri Zaprešić Boysa: Snimili odu svim očevima i otkrili kome duguju nastanak benda!

Zaprešić Boysi odlučili su se na velik glazbeni zaokret. Odmaknuli su se od navijačke i domoljubne tematike te publiku iznenadili novom emotivnom pjesmom "Kada otac zavoli". Kako i zašto je nastala oda svim očevima, ali i tko je zaslužan za nastanak benda, braća Ivan i Marko Novosel otkrili su našoj Anji Beneti za IN magazin.

Da nijedna rana ne boli kada otac zavoli, ali i kako neopisivo boli kad ostanemo bez njega - znaju dobro Zaprešić Boysi. U novom singlu "Kad otac zavoli" ogolili su svoju dušu i dokazali da njihovi na prvu prepoznatljivi grubi navijački glasovi mogu zvučati itekako nježno i osjećajno.

"Motiv za pjesmu 'Kada otac zavoli' je što smo brat i ja prije nepune dvije godine ostali bez oca i želja da se napiše jedna pjesma koja bi se posvetila njemu. Nije mi trebalo dugo da nakon te ideje dođem do zaključka da su sva petorica članova grupe Zaprešić Boys bez oca..." priča Marko Novosel.

Emotivnim stihovima koji nikog ne ostavljaju ravnodušnim braća Marko i Ivan odlučili su oprostiti se od oca, kojem nisu imali priliku reći zbogom.

"To je ta situacija koja je bila u koroni, doslovce se nismo stigli pozdraviti. Otac je bio u bolnici, pripremao se za neku rutinsku operaciju i nažalost više se nije vratio. To je triger koji je ponukao da se praktički kroz pjesmu oprostimo od njega'', rekao je Ivan Novosel.

Iako je motiv za "Kada otac zavoli" bio gubitak njihova, iz kreativna vrela Zaprešić Boysa potekla je oda svim očevima.

"Prva verzija pjesme ocu bila je više personalizirana, više bi se u njoj naši moj brat i ja, a ne bi se prepoznao možda netko drugi tko je izgubio oca. Ova druga je bila za širu populaciju, za više ljudi koji bi se prepoznali u njoj, i tu sam pogotovo pazio da se u toj pjesmi mogu prepoznati i kćeri i sinovi koji su ostali bez oca..."

Kad bi mogli vratiti vrijeme, Ivan i Marko ocu bi rekli samo dvije riječi - hvala i oprosti.

''Definitvino bih vratio da dobijem priliku tih pet minuta, tih nekoliko posljednjih rečenica proći s njim neke stvari, skrušeno priznati, reći oprosti!

Da budemo pošteni, priuštili smo mu dosta brige, otuda u pjesmi 'oprosti za sve moje gluposti'. Dosta smo bili brat i ja vezani uz te utakmice, dosta je tu bilo s njegove strane neprospavanih noći. Ono čega se uvijek sjetim, dolazimo doma nakon ne znam koliko dana ili smo bili na ne znam kakvom putovanju, u tri, četiri ujutro dolazimo doma i vidimo da je svjetlo gorjelo i čim je čuo da otključavamo vrata, dolazimo, nije nam htio dati do znanja da nas je čekao'', prisjećaju se braća.

Zauvijek će pamtiti i očeve posljednje riječi, koje im je uputio videopozivom iz bolnice.

''Pošto je ta korona bila, pa nismo mogli posjetiti bolnicu, nas dva smo braća i imamo sestru, rekao je: 'Budite si dobri!' Meni je rekao istu stvar na drugi način, rekao je: 'Samo vas zovem da vam kažem nemojte se svađati.' To su bile zadnje njegove riječi'', prisjetili su se.

I riječi koje im je govorio tijekom života u njima su ostavile neizbrisiv trag.

''Da njega nije bilo, ne bi bilo ni benda Zaprešić Boys. On nam je usadio tu ljubav prema nogometu, tu ljubav prema domovini, definitvino smo to naslijedili od njega, on nas je tome naučio. Vrlo jednostavno'', kažu.

Kako "Kada otac zavoli'' zvuči uživo, ne propustite doznati na nadolazećim nastupima.

''Prvi sljedeći nastup je na Sportskim igrama mladih, nakon toga koncert drugi u Češkoj. Nakon toga proslava naslova prvaka u Maksimiru za naš Dinamo, u fan zoni nakon utakmice cijeli koncert Zaprešić Boysa i onda nam slijedi velika australska turneja u pet gradova'', poručili su dečki.

