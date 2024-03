Naš legendarni glazbenik prisjetio se svojih početaka, evo i kako komentira nagradu za životno djelo: "Nije još gotovo, radovi u toku!"

Osnivač Parnog valjka, Husein Hasanefendić Hus, ove je godine napunio jubilarnih sedamdeset. No i dalje pliva na vrhuncima glazbenih brzaca. Donijelo mu je to i ovogodišnji Porin za životno djelo, a u razgovoru s Doroteom Filipaj u IN magazinu se prisjetio dana kada je bio na samom početku.

"Supruga i ja smo sami bili. Bili smo na skijanju u to vrijeme, tako da smo imali jednu intimnu večericu sa svijećama", otkrio je Hus u IN magazinu.

I sa navršenih 70 godina Hus je jednako ambiciozan i željan dobre svirke. Parni valjak iduće godine slavi jubilarnih 50 godina na sceni, a Husove mladenačke želje o bendu koji će osvojiti regiju svakako su s ostvarile, iako priznaje, počeci su bili strmi.

"Mi smo doslovno osvajali mjesto po mjestu. Koncert Staro Petrovo Selo, tri bisa, križamo i idemo dalje. Onda zovu za dva mjeseca hoćete li ponovo doći. Mi smo prvu godinu svirali 154 koncerta. Svirka, svirka, i malo po malo su nas otkrili", prisjetio se.

Kao i u životu mnogih glazbenika s ovih prostora, vojni rok je bio ključna točka njegove karijere. Bilo je vremena za raditi pjesme, razmišljati, čitati, ali i svirati.

"Joj koja je to obuka, sačuvaj me Bože, ali sam se vrlo brzo izvukao i bio u domu JNA, jer smo imali bend. Svirali smo petak, subotu i punili smo dom JNA u Gospiću. To je bilo puno! Svirali smo prvenstveno rock and roll repertoar, ali onda su nas starješine tlačile da je previše tog stranog, pa smo počeli Čolića malo svirati", ispričao je Hus.

Nakon prvog albuma "Gradske priče", široko prihvaćenog od strane publike, njihova je amplituda popularnost samo rasla. Danas se s punim pravom mogu nazvati jednim od najuspješnijih regionalni bendova.

"Relevantno je to da ljudi dođu i pjevaju. To je onako postignuće, kad imaš to onda može bit miran", smatra Hus.

Iako se danas glazba, produkcija i cijeli proces stvaralaštva razlikuju od one u njegovoj mladosti, Hus prati glazbenu scenu pa tako i uspjeh Baby Lasagne.

"Pa na prvu je zarazno, moderno, groovy, odlično, odmah te pomakne. Uopće mi nije jasno da je netko iole sumnjao da ta pjesma nema šanse", ističe Hus koji je nekad i sam bio član žirija izbora pjesme za Doru.

"Žiri je bio sastavljen od autora koji su nešto razumjeli. Mi smo stvarno preslušavali te pjesme i bolje rezultate smo imali, a to govorim 20 godina u nazad, tu negdje", kaže.

Da Hus zna prepoznati glazbenu vrijednost dokazao je nebrojeno puta, ne čudi stoga što će upravo Porin za životno djelo ove godine otići u njegove ruke.

"Naravno da imponira i sve je to u redu, ali životno djelo.. Pa tko kaže da sam ja završio priču? Nekako mi je malo, malo, malo deplasirano jer mi ćemo tek iduće godine imati 50 godina benda. Imamo turneje u pripremi, album u pripremi. Životno djelo nije gotovo još, radovi u toku", poručio je Hus.

