Velika domaća glazbena zvijezda devedesetih nakon dva desetljeća pauze vraća se na scenu s potpuno drugačijim imidžom!

Velika domaća glazbena zvijezda devedesetih atraktivna Dolores nakon dva desetljeća pauze vraća se na scenu. Nekadašnja crnka ima potpuno drugačiji imidž, a uz glazbu, strastvena je kuharica pa sa sinom ima i restoran. U novoj je pjesmi opjevala nevjernog muškarca, a kako Dolores danas zvuči i izgleda, saznao je Davor Garić za IN magazin.

''Sreća nije vrijedna tuge'' povratnički je singl ove velike zvijezde devedesetih! Nekadašnja fatalna crnka Dolores vraća se na scenu nakon dugogodišnje pauze.



''Sigurno da je dobar osjećaj, ima i tremice malo, jasno, kad niste uigrani. To je kao da Modrić izađe na teren nakon što deset godina nije trenirao! A kod mene je to još i duže'', kaže Dolores.



I to više od 20 godina. Tekst za novu pjesmu o nevjernom muškarcu napisala je sama i priznaje - i ja sam prevarena žena!



''Jasno, pa kako ne bi bila autobiografska! Ne znam tko to nije doživio, nekakvu nevjeru. Svi smo to proživjeli, kako ne! Ali treba ići dalje, to je samo jedan dokaz da ta osoba nije bila za nas. I, eto, iza ugla se pojavi netko treći. Život ide dalje, samo ga treba objeručke prihvatiti'', kaže Dolores.



Dolores je devedesetih redala hit za hitom, a zbog njezinih pjesama o Dalmaciji svi su mislili da je Dalmatinka, a ne Zagorka.



''Volim more, volim kamen i Dalmaciju, sve to ostavilo je jako velik trag u mojoj karijeri i ne znam kako se to dogodilo, dobro, bilo je puno više pjesama o Dalmaciji. Ali ja mislim da svi mi volimo more. Ja sam jako emotivna i duhovna osoba, kako se kaže, dušom i tijelom vezana sam za more'', kaže Dolores.



Onda je na vrhuncu slave samo nestala.



''Bilo mi je previše, nisam više osjećala inspiraciju. Bilo je previše putovanja, previše turneja. Ja sam bila od onih sretnica koja je prošla svijet sa glazbom, koja je imala po Americi, Kanadi, Australiji turneja i turneja... Ne jednu, nego sam ih u Australiji imala barem pet-šest. Dođe do jednog momenta zasićenja'', priča.



Dolores ima dvoje djece, a sa sinom kuharom ima restoran u Zagrebu.



''Sin je inače studirao turistički menadžment, smjer gastronomije, ali to je trebao biti tek jednog dana kad on završi. Dogodilo se da smo restoran u koji sam zalazila, odnosno taj lokal kupili zbog sina i da smo sad zbog njega usred velike prašume gdje je svakodnevno čudo toga, mali milijun stvari'', priča Dolores.



Za njezinu ljepotu i mladolikost zaslužni su probrani jelovnik i geni.



''Geni definitivno! Moj otac navršio je 90 godina i čovjek nema bora. Ja sam veliki hedonist i volim papati, ali ne u prevelikim količinama. Znam da je ono što jedem fino, friško skuhano, recimo da je to zdrav život, ali sve papam bez iznimke. Ne pušim, ne pijem kavu, alkohol samo prigodno.'', priča Dolores.

Pogledaj i ovo Lambaša u intervjuu 'Ja sam tradicionalna Dalmatinka i volim muško!'



Prigoda za slavlje, nadamo se, bit će mnogo s novim glazbenim materijalom, no detaljne planove u životu Dolores ne kroji.



''Inače u životu previše planiramo. Počinje li to kod veza pa kad vidimo njega, imamo cijeli plan za njega, a on jadan i ne zna što mu se sprema... I onda to ne ispadne tako nikako. Tako je i sa životom'', govori Dolores.



Jedino što je sigurno - uz njezin novi singl njihanje bokova je zagarantirano!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.