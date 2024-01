Već 16 godina braka bezvremenske ljepotice: Lejla Filipović otkriva tko čini njezin mali krug velikih ljudi!

Bivša Miss Hrvatske Lejla Filipović sa suprugom Tarikom upravo je proslavila punoljetnost njihove ljubavi. U iskrenom razgovoru Ani Veli je otkrila što je tajna uspješnog braka te tko čini njezin mali krug velikih ljudi.

Lejla Filipović nije samo prelijepa žena, već i nevjerojatno iskrena osoba s kojom nema zabranjenih tema. Uz titulu Miss Hrvatske prati je i ona supruge popularnog glumca i TV voditelja, Tarika Filipovića, s kojim je upravo proslavila punoljetnost ljubavi i 16 godina braka.

Što je po njoj tajna uspješnog braka?

''Često me to pitaju i ja kažem da se puno faktora poklopilo, prije svega nas dvoje smo jako slični, imamo iste interese, isti odgoj. Naravno, ta ljubav je najbitnija koja s godinama mijenja oblik, i mislim da se u braku, kao i u svakoj vezi, kao i u prijateljstvu, kao i u obiteljskim odnosima, treba raditi, njegovati, zalijevati kao što se cvijeće zalijeva. Puno je tu rada, po meni je najbitnije poštovanja i razumijevanja i malo kompromisa, nećemo se lagati'', govori Lejla.

Djeca rastu i uskoro će napustiti obiteljsko gnijezdo. Je li Lejlu strah tog trenutka?

''Nemojte me to pitati, to mi je teško kako god, sad je već stariji, ima 20 godina, meni je to nevjerojatno. Naravno, doći će to vrijeme, i ne možemo ih imati stalno uz sebe. Suprug i ja neki dan se sjetili kako su jučer kao mali trčali u pidžamicama, pa poklončići pa igračke, a sada izlasci, društva, cure, i sve je to neki prirodan tok. Samo nek su sretni, zdravi, i ispunjeni, i neka u životu rade ono što ih veseli, a mi ćemo im biti podrška'', govori Lejla.

Godine nisu izbrisale ni najmanji tračak njezine ljepote. Naprotiv, donijele sa sobom dodatnu zrelost koja je istaknula sve nijanse njezine izuzetnosti.

''Mi danas napravimo sjajne fotografije s mobitelima, a tada i rasvjeta i nije se znalo pozirati. Ja gledam te slike svoje tada i sada...totalno sam drugačija, jednostavno fizionomija i mladost, mijenja se ta tamna boja kose koja mi je dodala bardeset godina, mislim da je puno faktora, prije svega neko zadovoljstvo kad je osoba sretna, ispunjena i zadovoljna, to se najviše vidi na van'', govori Lejla.

Ipak poput svih i ona za - ljepotu mora trpjeti.

''Nisam nikad na dijeti, nisam gladna, ne podnosim biti gladna, ali sam umjerena, mislim da je umjerenost ključ u svemu'', govori Lejla.



Ljepota je nasljedna u Lejlinoj obitelji. I mama i dvije sestre, za koje je izuzetno vezana, prave su ljepotice.

''Jako puno mi znači njihova podrška, kako suprugova, tako i njihova, to je nekakav mali krug ljudi čije mišljenje ja cijenim. Ja sam ta koja će pitati, pa na kraju ipak napraviti po svom, ali ne u nekakvim jako velikim odlukama. I uvijek ću poslušati savjet da vidim kako oni dišu i razmišljaju, u većini slučajeva se mi složimo, ali kolikogod je nekad teško prihvatiti nekakvu kritiku i da nešto nisi dobro napravio, kasnije kad se stvari slegnu, shvatim da nisam uvijek u pravu i tu poslušam'', govori Lejla.

Danas je autorica bloga posvećenog ljepoti i modi, koji je veseli i svojim nepogrešivim stajlinzima redovito oduševlja javnost.

''To je dokaz da se i u ovim godinama može baviti ovim poslom, gledam sad tu ove prekrasne mlade cure, ali posla ima za sve. One ne mogu recimo antiage kremu reklamirati, ali ja mogu'', šali se Lejla.

Od ponosne nositeljice titule Miss Hrvatske do uspješne blogerice posvećene ljepoti i modi, Lejla ostaje osoba koja se smiješi i zrači umjerenošću i ispunjenjem. Njezina ljepota je poput vina. Godinama samo dobiva zanimljive nijanse.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.