Naši zgodni vaterpolski reprezentativci snimili su novi vatreni kalendar i pokazali svoja isklesana tijela!

Ekipa In magazina vodi vas u splitski akvatorij, na snimanje novog kalendara Hrvatskog vaterpolskog saveza. Jerko Marinić Kragić otkrio nam je da će sljedeće godine uploviti u bračnu luku, a Marko Bijač neke nepoznate detalje iz obiteljskog života.

''Mi nismo baš navikli na ova snimanja unatoč tome što svake godine odradimo to jedan dan, ali nekako je još uvijek ovo neprirodno okruženje.'', priznaje Marko Bijač.

''Nemamo mi glavu za ovo, vjerujte mi. Mi smo više za bazen, za utakmice. Lakše nam je uvijek to, ovo nam je napornije od bilo kakvog treninga ili utakmice.'', dodao je Loren Fatović.

''Čak mi je žena rekla kad je bila u rodilištu da je tamo u ambulanti isto visio kalendar, Loren Fatović, taj mjesec, tako da ne sumnjam da je jako popularan i stvarno mi je čast biti dio ovog kalendara.'', dodao je Mate Anić.

A nas je zanimalo kako bolje polovice naših Barakuda gledaju na ovo razgolićeno snimanje.

''Meni zaručnica zna da je to nešto što moramo obavljat, da je to dio vrhunskog sportaša, reprezentativca, tako da ima razumijevanja. Moram biti iskren i reći da ona nije stavila kalendar kući, nju to ne pogađa toliko, ali je puna podrška.'', priča Jerko Marinić Kragić.

''Mislim da je i njima simpatično vidjet nas ovako u nekoj nekonvencionalnoj odjeći i u tim pozama. Znaju da nam to nije baš onako domaće, tako da mislim da i one guštaju u tome.'', dodao je Zvonimir Butić.

Prema mnogima naš najzgodniji vaterpolist, Splićanin Jerko Marinić Kragić nam je otkrio kako sljedeće godine planira uploviti u bračnu luku sa svojom lijepom zaručnicom Anom, s kojom ima jednogodišnju kćer Maris.

''Čekamo pravi prostor da to organiziramo jer stvarno uz ove klupske i reprezentativne obveze koje su bile nije se to moglo organizirati, tako da vjerujem da ćemo već 2025. to obaviti i vjerujem da ćemo to ''da'' reći u idućoj godini.'', dodao je Jerko.

Centar njihova svemira, malena Maris, koja je, kaže, hiperaktivna na tatu, krenula je u jaslice pa se Jerkova zaručnica, inače dizajnerica interijera, vraća na posao.

''Ona poštuje moj posao, ja njezin. Najveća smo podrška jedno drugome, jer drukčije stvarno ne može ići, da kočimo jedno drugo to bi u budućnosti samo stvaralo nekakve probleme. Mi stvarno problema nemamo, volimo se, sve funkcionira, sve ide kako treba i vjerujem da će tako ostati za vijeke vjekova.'', kaže Jerko.

Najbolji svjetski vaterpolski vratar Marko Bijač je dugogodišnju djevojku Zrinku oženio prije tri godine, ali je slavlje još na čekanju.

''Mi smo to nekako mirno odradili u matičara, nismo od nekih velikih organizacija i to, ali vidjet ćemo kad smanjimo ove poslovne obveze, možda.'', kaže Marko Bijač.

Najveći ponos ovog dubrovačkog para sa splitskom adresom je njihov sinčić koji je zaluđen sportom.

''Samo da je što više trčanja, skakanja, vožnje bicikla. Stvarno je hiperaktivan i drago mi je da je tako. Još je mali, ima dvije i pol godine, ali ide sve u smjeru jednog sportaša, sad vidjet ćemo vaterpolista ili nečeg drugog, nebitno uopće.'', dodao je Bijač.

U dugogodišnjoj vezi je i Dubrovčanin Loren Fatović, a na pitanje čuju li se uskoro svadbena zvona, odgovara.

''Ne čuju se nikakva svadbena zvona. U vezi sam, sretan sam, lijepo mi je u Splitu, lijepo mi je s djevojkom i u klubu i mogu reć' da sam zadovoljan sa svim.'', kaže Loren.

A odrađenim poslom s Barakudama prezadovoljan je i autor fotografija, naš proslavljeni modni fotograf Šime Eškinja.

''Očekujem da će kalendar biti fenomenalan. Meni je do sada, koliko radim s njima, mislim čak i najdraži, iako je tek u produkciji, još ga nismo završili, ali stvarno super izgleda, tako da sam prezadovoljan.'', kaže Šime.

Najtraženiji domaći kalendar izlazi 26. studenog.

''Telefoni već zvone suludo. Znači ljudi su navikli, već su dobro upoznati da je snimanje krajem godine i sad su već počele predrezervacije.'', kaže Ivana Janković, voditeljica marketinga i odnosa s javnošću HVS-a.

Nakon Opatije i Splita, Barakude čeka još završno snimanje u Dubrovniku, a promocija kalendara koji se čeka s nestrpljenjem, održat će se u sklopu tradicionalne Noći hrvatskog vaterpola.

