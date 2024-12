Vodimo vas iza kulisa snimanja blagdanskog spota Nove TV: ''Budimo što više skupa, opušteni, nasmijani, veseli...''

Maksimirska šuma na jednu je noć postala čaroban set za naša dobro poznata lica. Vodimo vas iza kulisa snimanja najdraže TV reklame: blagdanskog spota Nove TV. Kako je to izgledalo, saznajte u prilogu In magazina.

Ni debeli minusi nii hladan vjetar nisu pokvarili atmosferu na snimanju našeg božićnog spota. Veselje, ples, blagdansko uzbuđenje i smijeh širili su se maksimirskim perivojem.



''Atmosfera je opuštena, čarobna, evo lampice kuglice, čovjek se odmah bolje osjeća. Meteoloroškim rječnikom rekli bismo da je atmosfera stabilna, bez oborina i nažalost bez snijega'', rekli su nam Romina Knežić i Petar Pereža.



''Ovo je jedno čisto zadovoljstvo, čista ljubav, sve pršti od sreće. Fantastično je bit dio ovoga'', dodao je chef Goran Kočiš.



''Nekako imaš osjećaj da si s tim ljudima svaki dan jer prije nas je Dnevnik, poslije U dobru i zlu, svi smo tu, a ne srećemo se pa je ovo baš lijepo da se desi da smo svi tu'', izjavila je Ana Uršula Najev.

Zajedništvo, blagdanska trpeza, cijela obitelj oko jelke te mnogo ljubavi i dobrote - pa tko ne bi volio Božić!

''Sve je u lampicama, sve sjaji, sve blješti i nekako već osjećam miris kolača'', dodala je Ema Branica.



''Meni je to najdraže doba godine. I ja Božić i svo to iščekivanje, od kupnje bora do razgovora o hrani, meni je eto zaista... uživam u svakoj minuti'', govori Fabijan Pavao Medvešek.



''Veselim se pošto sam dosta radio i bio van kuće tako da se sad polako pripremamo, uređujemo kuću, pa se rade ti kolačići, traje to danima...'', priča Filip Juričić.

No Božić je i mnogo više od toga.



''Nekako mi se čini da u vremenu u kojem živimo, ono materijalno možda previše iskače u prvi plan, upravo zato je poruka i smisao svega, pa i ovih božićnih dana - budimo što više zajedno, što opušteniji, nasmijaniji, veseliji - to su zapravo najljepši božićni darovi'', govori Marija Miholjek.



''Mislim da u jednom trenutku shvatiš da nisu ni novci, ni nekakva postignuća, ni moć, ni posao, već obitelj i to je ta toplina i zajedništvo koje uvijek treba propagirati, a to je evo moja emocija'', govori Mia Kovačić.

A u ovo vrijeme topline i zajedništva, Nova TV ostaje predana misiji da bude uz svoje gledatelje s bogatim programom. Već tradicionalno prenosi božićni humanitarni koncert 'Želim život', a tijekom blagdana čeka vas bogat filmski i serijski program. Jedno je sigurno - zabave neće nedostajati na programima Nove TV i Doma TV-a.

