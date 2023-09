Naš pjevač već 15 godina živi u vjeri i nastupa s duhovnom glazbom: ''Ti ljudi ne dolaze k meni nego Bogu''

U vjeri živi i nastupa s duhovnom glazbom već 15 godina, otkad je prestao sa svjetovnom, te je postao jedno od najprepoznatljivijih lica domaće duhovne scene. U misiji očuvanja tradicije, ali i vjere, Alan Hržica i klapa Smokvica ove su godine snimili videospot. Imali su i pojačanje, petogodišnjeg Alanova sina. Sve možete saznati u priči Lane Samaržije za In magazin.

''Kruna najljepša'' prva je suradnja Alana Hržice i klape Smokvica. A u nju se savršeno uklopila i tradicija i vjera. Trenutak je to na koji se čekalo čak 2 godine, jer pjesma je svjetlo dana već ugledala.

''Da klapa i ja budemo na istom mjestu, a to je zapravo jedino moguće na Korčuli u mjestu Smokvica, uoči blagdana Velike gospe kada je predivna procesija koja prolazi kroz mjesto. To je tradicijska procesija, bila je prilika da snimimo i procesiju, a i pjesmu s klapom'', objasnio je Hržica.

A mjesto Smokvica za Hržicu puno znači. Među ostalim tamo je rođena i njegova mama:

''Da baš u tom mjestu, mama je ponosna na sve što radim ali naravno da joj srce jače kucalo kad je vidjela i sve te slike i Davida obučenoga u nošnju u kojoj je moj dida plesao, tu kumpaniju to je tradicijski jedan ples koji govori o tom mjestu, bitkama koje su branili, to je velika tradicija'', objasnio je Alan.

Davidu nije prvi puta da s tatom snima videospot. Nerijetko je i njegova pratnja na brojnim koncertima. Posebice ovog ljeta:

''On je dečkić od 5 godina ali držali smo se rasporeda, plana, zajedno smo jeli, spavali, bili na koncertima, i reko je ''tata ja bi ovako svake godine od proljeća do ljeta''. Inače David je dosta onako ekstrovertiran, otvoren, nasmijan, on nema problema ni s binom ni pozornicom. Ni ljudima, jako dobro se snalazi'', ispričao je Alan.

Mlađi sin Leon, za to vrijeme u sigurnim je maminim rukama.

''Čak ima veliki glazbeni talentat, ali je ipak povučen u sebe i malo je meditativan, ali stalno mu je gitara u rukama, čak mislim da će se prije Leon upustiti u glazbene vode, vidjet ćemo'', ispričao je Hržica.

A Alanova supruga Rikarda zaslužna je za mnogo toga:

''Moja žena ima pristup mojim kalendarima, i ona se upisuje u kalendare, upisuje naš program, tako da mene često zatekne ups, ovdje smo upisani ali na taj način štiti mene jer ne znam reći ne'', kaže Alan.

Alan u vjeri živi i nastupa s duhovnom glazbom već 15 godina, otkada je prestao sa svjetovnom. Kroz godine je postao jedno od najprepoznatljivijih lica domaće scene duhovne glazbe:

''Ti ljudi ne dolaze k meni nego Bogu dolaze slaviti, moliti ja sam samo posrednik koji okuplja u jednom lijepom slavljenju, u jednoj snažnoj molitvi'', objasnio je Alan.

Sad se priprema za najvažniji. Prvi samostalni u Zagrebu, u Domu sportova krajem listopada. I priznaje, ususret njemu ima veliku tremu:

''Uvijek se najviše bojiš svojeg grada, i svugdje gdje smo bili je posjećeno ali ono Zagreb, odavde sam, ne znam što očekivati ali dat ću sve od sebe'', zaključio je.

Sudeći po dosadašnjim uspjesima, tremi i strahu ovdje nema mjesta!



