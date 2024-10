Velike obitelji Hrvata: Tko ima čak devetero braće i sestara, a tko petoro djece?

Jole ima četvero djece, Thompson ima petero, kao i Petar Dragojević. Tomislav Bralić potječe iz obitelji s čak desetero djece. Kako to izgleda kad su velike obitelji na okupu? Kako uskladiti potrebe djece kad ih je više u obitelji? Odgovore donosi naša Julija Bačić Barać.

Tomislav Bralić otac je četvorice sinova, a na veliku obitelj naviknut je od rođenja. Puna kuća kod Bralića je uobičajena pojava.

''Neki su u Zagrebu, meni fale kad ih ne vidim sedam dana, čujem se s njima fala Bogu, ali mi smo naviknuli tako. Bralići, nas je puno, nas je desetero dice bilo, 6 braće i 4 sestre, uvik smo zajedno, uvik smo u dvoru nekom i onda kad u tom dvorištu ne vidiš nikoga, vidiš da ti fali, tako kad je nas puno, to je meni normalna stvar.''



Bralić ima devetero braće i sestara, a jedva čeka i nove članove obitelji.



''Ja ne znam kad se did postaje, od 50 do 60, pa nadam se da do 60 hoću.''



Petero djece je i u obitelji Marka Perkovića Thompsona.



''Trudimo se od njih ja i supruga napraviti ljudi koji će znati prepoznati svoje vrijednosti, a i poštivat druge.''

''Kakav sam otac? Možda bolje pitat njih, trudim se biti dobar otac, uvijek mogu bit bolji.''



Što bolji otac trudi se biti i Petar Dragojević. On je otac petero djece, a red se među njima mora znati.

''Posložiš ih. Ne može jedan jesti u podne, jedan u tri, jedan u pet, moraš imat neki red. Imaš red, oni zajedno idu spavat, zajedno jedu, kad uče onda zajedno uče, jednostavno mora biti neki red i nema problema. Kao u autobus kad ulaze, organizacija mora biti i to ti je to.''



A kad sedmeročlana obitelj Dragojević nekamo dođe, uvijek ih prate isti komentari.

''Ajme kolika familija, kako vi to uspijete. Meni je to normalno. Kad mi netko fali, imam detektor taj.''

Odluku imati veliku obitelj donio je sa suprugom.

''Ne može samo jedan to želit pa imat puno djece, iskreno to treba biti obostrano, to je pravo odricanje.''

Četvero djece, tri kćeri i sina ima Jole, ali on je ipak onaj popustljiviji roditelj.

''Ne znam ja ću, karikiram, ako je mama rekla do 23 sata, ja ću reć aj do 23:30 ili ako je mama rekla pojedi cijelu juhu, ja ću reći pojedi par žličica.''

Blaga u odgoju je i Leonarda Boban. Ona i suprug Zvonimir roditelji su petero djece.

''Jako sam blaga i puno puno pričam. Mislim da bi rađe oni htjeli koji puta da zveknem samo da prestanem pričat. Ja bih sve objasnila, pojasnila i onda tražim od njih rezultat da li su shvatili sve to. Ja sam više mama koja priča i koja je uvijek tu i pokazujem kroz sebe taj svoj odgoj i kakvi oni trebaju biti danas sutra i sa svojom djecom i kakvi trebaju biti sa prijateljima, i jedni prema drugima kao braća, ipak ih je petero.''

Uvijek je veselo kad je na okupu obitelj Zorana Predina. Petero djece i petero, uskoro šestero unučadi, jedva stanu za isti stol.

''Svi su njihovi partneri jedinci i prvi susreti su bili baš interesantni. Dođe nešto na stol i to je borba, dok su ovi jedinci čekali da im netko nešto servira i ostali gladni.''



Imati veliku obitelj možda znači da ćete katkad morati čekati u redu za kupaonicu, da ćete mnogo toga morati dijeliti, ali sa svakim novim članom množi se i ljubav.

