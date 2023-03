Upoznajte osječku glazbenicu koja otkriva sve tajne pjesme ''Mama ŠČ''!

Pjesma Leta 3 - Mama ŠČ! još uvijek izaziva brojne reakcije, a cijeli svijet se upoznaje s karizmatičnim Riječanima. No znate li tko je otpjevao sve one dionice koje čine ovu rock operu takvom kakva je? Darija Walter za In magazin je odlučila saznati odgovor na ovo pitanje te je posjetila pjevačicu Neru Mamić koja joj je otkrila sve tajne pjesme ŠČ.

Mlada i perspektivna pjevačica, Nera Mamić glazbu živi već punih 20 godina. Iako iza sebe ima brojne suradnje, nastupe ali i objavljene singlove, suradnja s Letom 3 bila je njen izlazak iz zone komfora.

''Glazba je doslovno voda mog života i to sam rekla nekoliko puta i s tom izjavom najbolje rezoniram jer uistinu je protočna i cijelu me zapravo obuzima'', ispričala je Nera.

Spletom okolnosti Nera je dala svoj osobni pečat pjesmi ŠČ! koja i dalje obara sve rekorde slušanosti. Iako joj na samom početku i nije bilo jasno o kakvoj se pjesmi zapravo radi, ubrzo je shvatila bit izvedbe. Pjesma ŠČ! osim što je mirovna i antiratna ima i nijanse mjuzikla što se Neri jako svidjelo.

''Želimo ''Skaramuš Skaramuš'' dio, znači Bohemian Rapsody moment. Želimo da je sudbinski da je vrlo pretenciozno, vrlo vrlo ozbiljno. U jednoj naizgled neozbiljnoj situaciji kad pogledamo nastup Leta 3'', kaže.

Iako djeluje jednostavno, Nerine dionice zahtijevale su ozbiljnu pripremu. Priznaje kako se još uvijek dvoumi oko suradnje na malo većim projektima no profesionalno pristupa svakom aranžmanu. Dodatno pjevačko usavršavanje ne može odmoći studiranju na osječkoj Akademiji.

''To mi je bio svojevrsni solfeggio otprilike. Mislim da sam sutradan čak i imala nekakav kolokvij pa mi je super došlo jer ima skokova koji su surealni tako da partitura mi je bila tu najbolji prijatelj. Morala sam to uistinu iščitati na klaviru'', ispričala je.

Za snimanje više od 50 različitih glasova Neri je bilo potrebno jedno poslije podne, a sve je nastalo u malenoj sobi. Iako joj nije bilo svejedno zbog mogućih negativnih komentara susjeda, danas su svi na nju izrazito ponosni.

''Moji susjedi su morali trpiti jedno čitavo popodne hrvatsku abecedu u vrlo visokim registrima što je bilo vrlo glasno'', ispričala je.

Ponos ne skrivaju mnogi Nerini prijatelji i članovi obitelji kao i Let 3. Komentari se nižu po društvenim mrežama, a čestitke pristižu sa svih strana. Veliki vjetar u leđa je dobiti lijepe komentare od svojih kolega.

''Mrle mi se javio i rekao da sam odlično to otpjevala i da je jako zadovoljan time i da mogu biti jako ponosna i da to dijelim i ponosim se time, što zapravo i radim'', kaže Nera.

Iako ne voli prognozirati, vjeruje kako će Let 3 osvojiti europsku publiku. Zbog svoje karizme, neobičnog nastupa i pjesme s porukom mnogi im predviđaju visok plasman. No, u svemu tome možda je najvažnije biti ono što jesi.



''Ali mislim da je put ka svemu u životu ta radikalna autentičnost, bit ono što jesi ne iznevjerit sam sebe, zapravo bit dosljedan onome što u što vjeruješ, a to oni jesu'', zaključila je Nera.

Svojim vokalnim mogućnostima, disciplinom prema radu i kreativnim pristupom, Nera dokazuje kako u životu treba sanjati. Da se snovi zaista ostvaruju dokazuje i suradnja s Let 3 koji će predstavljati Hrvatsku na Pjesmi Eurovizije u Liverpoolu.

Prema svemu sudeći pred ovom mladom umjetnicom je velika karijera, a mi još želimo puno uspjeha u ostvarivanju svojih snova.

