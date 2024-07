Kći Nene Belana prvi je put s kolegama iz HNK stala na pozornicu, evo koji je karijerni put ona odabrala!

Zagreb je sinoć plesao u ritmu rock'n'rolla! Ispred Hrvatskog narodnog kazališta, članovi njegova ansambla održali su koncert s presjekom 60-ih, 70-ih, 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća. Naš Saša Knežić za In magazin je s njima razgovarao o glazbenim ukusima, otkrio tko ne zna pjevati te kći kojeg slavnog pjevača je tonski pult zamijenila pozornicom.

Ovaj hit Itd benda iz davne 1986. godine najdraža je stvar splitske glumice Lane Barić.



''Rođen u Zagrebu, mada nisam, meni je Zagreb, jako me lijepo udomio, jako se lijepo osjećam u Zagrebu'', rekla je glumica Lana Barić.



Ipak, kao fetivoj Splićanki, priznaje kako joj strašno nedostaje more.

''Mislim da i svima, mi svi koji smo odrasli na moru jako se teško nosimo s kontinentom u tom smislu, meni bilo koja hladnoća teško pada, mislim da sam prvu pernatu jaknu kupila kad sam došla u Zagreb, tako da, da, Dalmacija nas čeka'', dodala je Lana.



Čeka i Jelenu Perčin, koja je s dolaskom ljetnih vrućina, kaže, napokon došla na svoje.

''Ja jako volim vrućinu, konačno sam dočekala ove temperature, znam da su ljudi nezadovoljni, svi pušu, vruće vruće, ja sam jedva dočekala, konačno sam svoj na svome'', govori glumica.

Što se pak glazbenog i modnog izričaja tiče, na svome bi kao prava retro djevojka bila u 60-im godinama prošlog stoljeća, iako je u mladosti izabrala drugačiji glazbeni pravac.

''Što se tiče rocka, moram priznat Hladno pivo. Nekako je to bilo doba mog puberteta, tad je izašao njihov prvi album i nekako mi je uvijek asocijacija taj punk rock, to je Hladno pivo'', kaže Jelena.



Glumcu Filipu Vidoviću je to sve premlado, čak i glazba iz 60-ih.



''Više ovako stare strane, Nat King Cole, Barry White, Sinatra. Evo, to su nekakvi, meni dragi'', kaže Filip.



Osim što glumi, Filip profesionalno i pjeva i pleše. A sličnu svestranost ima i stariji mu kolega Nikša Kušelj, koji je umjetničke vode, zahvaljujući ocu treneru, umalo zamijenio sportskim.



Da je, Nikša ne bi mogao biti, kako kaže, jedini član HNK-a koji je nastupao i za dramu i za operu i za balet. Darija Lorenci Flatz se, s druge strane, ne bi usudila stati za mikrofon.

''Ne znam pjevati. Ozbiljno. Ne tako da bi se osjećala, nisam nikad radila na tom, samo vičem ja ne znam, ja ne znam, možda me to tek čeka. Ali plešem i moj sin Mak plese sa svojom partnericom Marijom, tako da smo mi plesačka podrška'', rekla je glumica.



A podrška će biti i svojem sinu u Kini, koji ovog vikenda ondje nastupa na svjetskom prvenstvu u latino i standard plesovima.



Posebnu priliku sinoć je dobila tonska majstorica HNK, Nikolina Belan. Kći slavnog hrvatskog glazbenika Nene prvi je put, naime, s kolegama stala na pozornicu, dok je iza tonskog pulta dobro upoznala brojne hrvatske pjevače.

''Nekad malo preopušteni dođu jer previše vjeruju u sebe, ali to je tako, svi imamo bolje i lošije dane, ja sam isto glazbenik, van ton majstorstva, završila sam solo pjevanje, opernu, klavir, skladam, producent sam, pa razumijem da se ljudi nekad dignu s lijeve strane kreveta il im se naprosto ne da'', kaže.



Sudeći prema energiji s koncerta, čini se kako sinoć nije bilo osobe kojoj se nije dalo – na pozornici i ispred nje.

