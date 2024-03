Upoznajte najmlađeg hrvatskog komičara koji je rasprodao Lisinski: ''Ja sam kao Prija u malom!''

Sa samo 28 godina, Goran Vinčić Vinča postao je najmlađi komičar koji je rasprodao koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog. Kako je krenuo s komedijom, pokoji detalj iz privatnog života ali i što mu donosi novi glazbeni show Tko to tamo pjeva podijelio je s našom Dijanom Kardum.

Svojim urnebesnim nastupima Goran Vinčić Vinča nasmijava publiku diljem regije.



''Ne znam, ja sam oduvijek bio taj - taj lik, onaj lik na kojeg cure u razredu - ajme Isuse Bože evo ga opet, ali zapravo sam se trenirao cijelo vrijeme, nisam se trenirao fizički, da ne mislite to, jer kao što vidite košulja - ovo je jedina koju sam imao jutros, nemojte se ljutit malo mi je uska. Ali zapravo nije mi uska tu nego oko grudi'', započeo je Goran Vinčić.

Da su ljudi itekako željni doze smijeha potvrđuje i činjenica da su njegovi nastupi redovito rasprodani. Pa je tako Vinča postao i najmlađi komičar koji je rasporodao Lisinski ali i Dom sindikata u Beogradu. I to sa 28 godina i 8 godina karijere.



''Najmlađi i najdeblji, ja se s tim ne hvalim. To nijednom još nije pošlo za rukom, a ne znam sad ni koliko je srpskih komičara rasprodalo Lisinski i to. Udaramo naširoko i naveliko i baš sam zadovoljan i sretan. I hvala ti bako. Moram se baki uvijek zahvalit. Ja sam njoj omiljeni unuk, ona je meni uvijek davala pare, sad otkad su došli euri, sad mi više ne daje. Ja sam kao Prija u malom. Čak je jedan kolega rekao sindrom Aleksandre Prijović, kao da je bolest neka, valjda se zaraziš i onda rasprodaješ dvorane'', šali se Goran.

U Lisinski se opet vraća u svibnju. A prje toga mu je raspored doslovno ispunjen. Ide iz grada u grad, pa je tako u Zagrebu 27. i 28. ožujka. No ovaj komičar skoro je završio kao filozof.



Možemo ga gledati i kao glumca. Prva uloga mu je kaže bila ona soka od maline. A sada nastupa s glumicom Marijom Kolb u predstavi Tinderella.



''Na kraju se i poljubimo i onda kad sam to rekao svojim roditeljima - mama je rekla - Isuse Bože šta će ti žena reć. Žena je oduševljena - kako dobro glumim da se znam ljubit'', priča Goran.

Kako je Goran upoznao suprugu?



''Ja sam suprugu - to je jedna duga priča, ali ajmo reći ovako ja sam bio Superman, ona je bila Baltazar Znali smo se od prije ali smo se sreli u Bogovićevoj kod Sunca i tu je krenula ljubavna priča. Eto jedna vrlo zanimljiva priča'', govori Goran.

Sada su u sretnom braku, a imaju i dva sina.



''Jednog prodajem ako netko hoće. Šalim se, ovog starijeg. Šalim se - to nitko ne bi kupio. Ne, imam predivno dvoje male djece i baš ono sretan sam žena sve to jako dobro hendla i bez nje zaista ne bih ništa mogao. Eto rekao sam'', zaključio je.

Vinču od ovog petka gledamo i u ulozi jednog do panelista u novom glazbenom showu.

''Čak i Gianna, to čovjek ne bi rekao i Alka i Luka su sjajni, ja tu dođem, ja sam pao s Marsa. Zapravo malo sam neuhvatljiv, kao munja u boci, sve nešto sad sam vamo, sad sam tamo. Ali i oni dobro mene hendlaju'', govori Goran.

Zajedno s njima, natjecateljima će pokušati pomoći u otkrivanju tajnih glasova...



''Ja sam glup i inteligentan. Glup sam za prepoznavanje tko dobro zna pjevat, ali sam inteligentan da bacam ove neke zafrkancije, zato su mene i zvali, ne da budem ja pametan, ne da budem lijep oni su mene zvali zbog ovog što je unutra'', kaže Goran.

Kako će to izgledati provjerite već ovog petka u 20:15, jer najvažnije pitanje ovog proljeća je Tko to tamo pjeva?

