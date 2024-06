Hrvatski chef kuhao je za Beyonce i kraljevski par, Bono mu je posvetio status, a hranom je i rasplakao goste

Svi smo mi malo čudaci, osebujni likovi, ali morate bit dobri, uložiti puno truda, rada, istraživanja pa kad ovladate materijom, sve poslije ispada kao igra – tako svoju profesiju opisuje jedan od najslavnijih hrvatskih chefova Hrvoje Zirojević. Kuhao je za brojne svjetske zvijezde, hranom rasplakao mnoge goste i sve to sa ista tri noža koja koristi već desetljećima. Nježnu stranu inače strogog chefa za IN magazin donosi Saša Knežić.

Poznat je po izjavi kako u kuhinji demokracije nema, a priznaje kako je vrlo strog chef. No, taj autoritet, kaže, ne smije bit nametnut, na silu, već zaslužen. Radom, primjerom i poštovanjem.

"Ima vrimena kad se šalimo, al nema velike demokracije moram priznat, jedan mora bit tata u tom svemu da utakmica ide kako triba", kaže chef Hrvoje Zirojević.

A on, vjerovali ili ne, utakmice već 21 godinu igra s ista tri noža! S tim da ih se prihvatio nakon što je završio čak dva fakulteta.

"Ja sam bio prilično nestašno i dijete i momak, utakmice, Hajduk, škole, ulica je vukla, kući je bio odgoj super, opet bi izabrao iste roditelje, nije bilo baš, ali dobro, pokojni otac je govorio pusti malog da radi šta voli, takav je đir", priča.

Kako je karijera napredovala, doma su bili sve zadovoljniji, a majka sve ponosnija. Hrvoje i danas uživa kad joj prijateljice spomenu uspješnog sina.

"Znate šta, godine su pozne, zdravlje loše, samo jedna mama, uvijek, kad god je mogu oraspoložit, to mi uljepša dan i ako je ona sretna, ono…" govori.

Uz majku, još su dvije prevažne žene u njegovu životu. Kćer Dominu Margitu te suprugu Sanju smatra ključnima za svoj uspjeh.

"Bez nje ovo ne bi išlo, mislim, moglo je ići, pitanje je bi li išlo da nismo skupa, tko zna kako bi završio... Bila je jedan stabilizator, malo me je uspjela ipak ukrotit, ali malo. Šta bi bilo da nije? Tko zna, tko zna..." kaže Hrvoje.

Iako je nahranio brojne svjetske zvijezde, ne smatra to posebnim uspjehom. Godi mu, naravno, ali rasplakati ljude hranom – e to je nešto čime se ponosi. Pogotovo kada to uspije nekoliko puta.

"Nešto sam kuhao, konobar došao da me treba gospodin, ja došao, on me pita jeste vi ovo kuhali, ja kažem jesam, on počeo plakat. Ja se mislim šta sam zeznuo, a on kaže hvala vam sta ste me sjetili moga doma od prije 60 godina, moje majke, ja, znači kompletan plač, naježio sam se uvijek kad to pričan, tako da to mi je nešto, a onda ovo ostalo, ti celebrityji su daleko ispred", ispričao je.

Placido Domingo, Beyonce, španjolski kraljevski par – lista zvijezda je doista duga. Bono mu je čak dva puta došao te posvetio status na službenoj stranici U2-a.

"Đoković, dobar. Sićan se kad je ušao u restoran i uperio prstom u mene, kaže ti si taj. Ja kažem poštovanje Novak, je li. Valjda je čuo to, odveo sam ga gore do stola, doradili smo neka dva tri slijeda i onda sam samo izašao na teracu restorana da vidim, on je bio gore, i onda me vidi, digao se u momentu zavika Hrvoje, Hrvoje..." priča Hrvoje, kao rock zvijezda, a znači li to i da su kuhari postali rock zvijezde?

" A dobro, ono.. ne znan…", skroman je Hrvoje.

No zato o hrani može i hoće do prekosutra. Doma se razveselio domaćem pomfritu, prženom jajetu i malo salate, a u gostima je pristojan.

"Dobar sam, korektan, ako me pitaju, umjereno lipo sve, nisam kritičan uopće, ako mi se svidi pojest ću, ako ne, pokušat ću se izmigoljit da nekog ne uvrijedim, ali ako me pitaju za nešto, dobronamjernu kritiku sigurno uputim", kaže.

Unatoč svim uspjesima, motiva za rad mu ne nedostaje, žara još itekako ima.

"Idemo dalje istom tempom, nema posustajanja, brodica je 7, 8 metara uvijek u planu, kužina mi gleda na more, brodovi mi prolaze pred večer, gledam kako lagano ide, 2 milje, bacio neku panulu, poteze, a mene čeka žrvanj, 200 ljudi na večeri, i to ću jednog dana, to mi je djetinjstvo, to bi se volio vratit", priznaje.

A dotad namjerava uživati u punom restoranu sretnih, nasmijanih i zadovoljnih gostiju.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Indira Levak priznala s kojim se porokom ne može izboriti: ''U zadnje vrijeme mi to tako smeta...''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Damir Kedžo ekskluzivno za IN magazin progovorio o bolesti s kojom se bori: ''Otkrio sam sasvim slučajno, drugi oko mene su skužili da sam...''