Upoznajte Ajdina, 13-godišnje čudo od djeteta kojem je skandirao prepuni Lisinski!

Ima samo trinaeset godina, a već je osvojio stotine tisuća duša širom regije. Malog slavuja Ajdina Osmanovića, nazivaju čudom od djeteta. Publika u Lisinskom nagradila ga je gromoglasnim pljeskom i ovacijama, a Miroslava Škoru ganuo je do suza. S malom zvijezdom koju krase skromnost i ljubav prema traDIciji, upoznat će vas naša Anja Beneta.

Trinaestogodišnji Ajdin Osmanović u hrvatskom glazbenom hramu ispisao je povijest. Na tradicionalnom Sevdahu u Lisinskom, publiku je podigao na noge i zaradio ovacije kakvim se ispraćaju samo najveće zvijezde.

"Meni je velika čast što sa 13 godina imam priliku nastupati u Lisinskom jer je to i veliki hrvatski glazbeni hram u kojem pjevaju velika imena. Nemam nikad tremu jer sam već imao mnoge koncerte i treme nema'', rekao nam je Ajdin.

U Makedoniji ga uspoređuju sa Tošom Proeskim. U Bosni i Hercegovi slovi kao nasljednik kralja sevdaha Safeta Isovića. Svojim nježnim, a snažnim glasom, uspio je ugrijati tisuće i tisuće duša širom regije. Nazivaju ga dječakom anđeoskog glasa, bisernim grlom i čudom od djeteta. A on sebe opisuje ovako:

"Volim školu, volim pjevati i volim igrati fudbal! Ja se ne smatram zvijezdom. I sada radim što sam prije radio. Družim se sa drugarima, pričamo, vozimo bicikle, i sve što sam prije radio i sada radim. U školi sam odličan učenik. Uskladim tako što rasporedim sebi vrijeme , vrijeme za učenje, za pjevanje, također imam vremena i za igranje s drugarima'', govori Ajdin.

Bajkovita priča o slavuju iz Srebernika započela je u školskim klupama prije dvije godine. Tad je njegov nesvakidašnji talent otkrio profesor glazbene kulture Jasmin Brašnjić.

''Ja imam tu neku praksu da svu djecu koja dođu nova da pitam je l' netko zna nešto da otpjeva i on je onako neimalo stidljiv otpjevao sevdalinku ''Tebi majko moje misli lete'' i tada sam osjetio da je to to, da je to jedan dječak koji se rađa u stotinu godina. Poslije toga je krenulo u učinoici kroz zezanje u učionici, snimanje jednim starim mobitelom jedne makedonske tradiconalne pjemse Jano mori ...", govori Jasmin Brašnjić, profesor glazbene kulture.

U samo tri dana ova je snimka na Jasminovu profilu pregledana više od milijun puta. Ostalo je povijest.

"Komentari za Ajdinovo pjevanje u superlativima stižu sa svih strana svijeta, samo se još iz Kine nije nitko pojavio da nešto komentira'', govori Brašnjić.

"Kada smo snimili pjesmu Trag u beskraju jedan pratitelj nije mogao opisati riječima , pa je poslao sliku ruke kako su mu trnci na ruci. "

itton ne vjeruje srce pameti...'', govori Ajdin Osmanović.

Čarobnom interpretacijom hita "Ne vjeruje srce pameti", Ajdin je do suza ganuo i Miroslava Škoru.

"Osjećaj je bio takav da sam bio sretan i izenenadio sam se i tada mi je bilo drgao što je podijelio i hvala mu! Najdraži hrvatski pjevači su mi Oliver Dragojević, Miroslav Škoro i Tony Cetinski!'', kaže.

Zasuzilo je i u oku slučajnih prolaznika, kad su začuli Ajdinov glas iz Glazbenog paviljona na Zrinjevcu.

Ovaj tinejdžer uistinu je jedinstven.

"Ne koristim društvene mreže. Kako to? Više volim čitati neku knjigu ili družiti se vani sa drugarima nego gledati društvene mreže. Slušam pjesme koje volim pjevati. To su sevdah, tradicionalna bosanska muzika, tradicionalne pjesme Srbije i mnoge hrvatske pjesme. Svatko sluša ono što voli, ali ja bih im poručio uz ono što slušaju da slušaju i tradicionalnu muziku jer bilo bi šteta da se zaboravi stara tradiconalna muzika'', dodao je.

"Osim što je dragi Bog u njega spustio dar za muziku, spustio je i sve one moralne osobine jedne mlade osobe kja će u budućnosti moći biti svjetlo, ako mogu tako nazvati na kraju tunela mladim generacijama..", zaključio je profesor Brašnjić.

Dječak iznimnog talenta i skromnosti – ponos je svih nas.

''Najbolji savjet mog profesora je da uvijek budem prizeman, da ljude sa visoka gledam jedno kad im pruzam ruku da ustanu i da nikad ne zaboravim svoje prijatelje, svoje roditelje i sve ostale sobe koje su mi u zivotu pomogle i koje volim. Moj profesor je moj najbolji prijatelj i osim muzike pričamo i o stvarima u životu'', ispričao nam je Ajdin.

"Rekao bih da osim svojih dvoje djece koje imam, Ajdin je mi je postao kako kažem treće. Sve ono o čemu brinem i za svoju djecu, brinjem i za Ajdinom. I ponekad volim da kažem, niti je on tražio mene, niti sam ja tražio njega, ali Bog je dragi htio da se spojimo'', govori profesor.

"Za deset godina Ajdina vidim zasigurno kao jedog od najkvalitetnijih muških vokala prostoru ex yu'', dodao je.

Ajdin Osmanović – dječak kojem je samo nebo granica.

