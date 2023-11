Pobjednica Survivora o najljepšim trenucima u Dominikanskoj Republici koji nisu prikazani u showu: "Ja sam skoro suzu pustila!"

Enea se iz Surviora vratio s prijateljstvima za cijeli život. Filipa, pak, na ulici redovito zaustavljaju i traže fotografiju, dok je pobjednica prošle sezone Antonia, osim glavne nagrade, sa sobom ponijela i uspomene od kojih joj krenu suze. U tijeku su prijave za novu sezonu, a u prilogu Dorotee Filipaj iz IN Magazina doznajte sve o ovom nezaboravnom iskustvu.

Survivor će vas odvesti na nezaboravno putovanje prepuno iznenađenja, samootkrivanja i neponovljivih avantura koje ćete zauvijek pamtiti. To najbolje znaju kandidati prošle sezone.



"Novo iskustvo, uzbuđenje, mjesto je prekrasno, viditi svu tu prirodu i biti pored oceana je prekrasno. Nova ekipa, s nekima malo bolje legneš, s nekima lošije, ali je dobro jer se ti tu isprobati s različitim karakterima i vidjeti gdje si", kaže Enea Tonsa.



"Svaki dan ga se sjetim, sa svojim kolegama prepričavamo događaje preko poruka. To je iskustvo koje zapravo čovjeka promijeni, čovjek nauči jako puno o sebi, čovjek misli da ima neke granice, a tamo skuži da su mu granice puno puno veće", ističe Filip Đorđievski..



"Mislim da bi iskustvo u Survivoru svima jako dobro došlo jer jako upoznaš sebe. Da ne pričamo o jako puno trenutaka koje smo proživjeli, a nisu prikazani na kameri, to su nam bili najljepši trenuci (....) baš je jučer Fićo izvuko neku uspomenu iz rukava i onako, ja sam skoro suzu pustila", priča pobjednica prošle sezone Antonia Ivić.

Survivor jesu suze, znoj i iskušavanje granica, no svima je show donio mnogo toga dobrog.



"Sklopio sam neka prijateljstva, svaki dan se čujem s nekima. Evo da ljudi znaju, s Amerom, Denisom, Davidom i Marinom", otkrio je Enea.

"Jako je lijep osjećaj jer te prepoznaju na ulici, to je je jako fora kad se klinci hoće slikat, lijepo je biti voljen. Čovjek o sebi ima mišljenje jak sam, dobar sam, mogu izdržat ovo ono. Kad dođeš tamo shvatiš da je puno puno teže nego što si ti to zamislio, a opet izdržiš sve i shvatiš zapravo koliko si ti jaka osoba i koliko su tvoje granice puno dalje", kaže Filip.

Ako i vi želite biti dio adrenalinske avanture Survivor, prijave možete naći na web stranicama Nove TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Anđa Marić i sin Gašper prvi put zajedno pred kamerama: "Svi smo u dobrim odnosima i neka tako ostane!"

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Hrvatska influencerica privukla pažnju Davida Beckhama, objavio je njezinu fotografiju: "Vrištim!"