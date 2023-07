Dečki iz slavonskog benda prisjetili se mladenke koja je na dan svadbe požalila što se udala: ''Pitao sam je kako je, je l' sve ok...''

Nepopravljivi pozitivci, u čijem vam društvu osmijeh neće silaziti s lica. Tako bismo najbolje mogli opisati tamburaše Garave, koje nazivaju i kraljevima svadbi. Zabavni Slavonci poznati su po tome što svaki videospot pretvore u filmsku priču, a ovog puta to je bio Gospodar prstenova. Zašto su odlučili postati hobiti na jedan dan, otkrili su našoj Anji Beneti za In magazin.

U Slavoniji su se pojavili hobiti. Šepure se po obiteljskom zoološkim i botaničkim vrtu u Čepinu i pjevaju iz sveg glasa. Veseli patuljci ipak nisu pobjegli iz Gospodara prstenova, već su se u njih prerušili maštoviti tamburaši Garavi u spotu za novu pjesmu.

"S obzirom da su Garavi kao bend dobroćudni ljudi imamo tu poveznicu, i hobiti su bili dobri ljudi. Među dobrim ljudima se događaju dobre zgode i nezgode'', objasnio je pjevač Silvio Cvitković.

"Hobiti spašavaju od zla, mi spašavamo od dosade na svirkama.'', kaže Alen Jakobović.

Dosadno nije bilo ni na snimanju spota. Popularni tamburaši koji su hobiti postali pod Alenovom scenarističkom palicom ludo se zabavili. Ulogu je dobila i jedna kokoš koja se potrudila da je nikad ne zaborave.

''Moj kum koji svira bisernicu i onaj skoro najozbiljniji je držao koku, izgleda kao pile, ali je baš prava kokoška živa. I dok nije došla glumica, on je smiruje, a koka snese jaje. Hahaha", prepričali su.

Da se u spotovima Garavih događaju čuda svjedočio je i klavijaturist.

"Naš klavijaturist Tomislav je uspio bez udice upecati ribu, ni on ne zna kako, ali evo čovjeku smo riješili sve. Nismo htjeli praviti štetu, vratili smo ribicu natrag, ispunit će nam sigurno tri želje'', pričaju.

Da bi bajka Garavih bila potpuna, zaslužna je i Alenova supruga koja je izradila kartu za zemlju u kojoj u spotu žive .

"Ona je onako dosta kreativna, pala mi je ideja napamet da kopiramo kartu iz Gospodara prstenova, ali da umjesto imena mjesta budu naziva naših pjesama'', priča.

Suprugu će uskoro imati i posljednji neoženjeni član Garavih, basist Ivan.

"Odgađao je, odgađao i uspjela ga je nagovoriti. 1.9 se ženi. Pripreme sve teku, i mi smo spremni i spremamo se prvo za momačku. Momačku imamo tri dana, svatove tri dana. Kod nas Slavonaca, to tako ide.", otkrili su dečki.

Nadaleko poznati kraljevi svadbi svako vjenčanje učine savršenim i pretvore u nezaboravan tulum. Do sad nisu upoznali niti jednu odbjeglu nevjestu, ali jesu mladenku koja je na sam dan vjenčanja požalila što se udala.

"Mladoženja je baš bio neki veseljak, pio, pio, pio, i onda je mlada u jednom trenutku došla do nas i pitam ju - kako si, jel sve ok? Da, ali ja ne znam koliko će ovo trajati? Što? Pa, ovaj brak. Vidiš ti on je cijelo vrijeme pijan. Rekoh, znala si to i prije.", prisjetili su se.

Kad ne pjevaju na svadbama, Garavi koje čine čak pet profesora, publiku zabavljaju na koncertima. U njoj se često nađu i njihovi učenici.

"Zadnji put ovdje smo spomenuli koncert u Lipovljanima. Cijela generacija, sve što je Alen podučavao svi su bili. Prekrasno. I što je zanimljivo, cijeli album djeca pjevaju napamet, čak neke pjesme ja malo zaribam. Bolje znaju tekst nego on.", kažu.

Sljedeća fešta u režiji Garavih zakazana je za 15. srpnja. Dobre zabave i smijeha neće nedostajati.

"15.7. imamo koncert u Cerni povodom 44. Žetvenih svečanosti, pa evo tko je blizu nek dođe. Tko dođe iz dalje , ispunit cemo mu zelju . Glazbenu, naravno."

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.