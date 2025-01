U kuhinji s Igorom Barberićem: Plesni koreograf otkriva male tajne omiljenih vege jela!

Plesni koreograf Igor Barberić veliki je zaljubljenik u gastronomiju, a otkad je postao vegan, u pripremi hrane uživa još više. Zašto? Otkrio je našoj Jeleni Prpoš za In magazin.

Više od 15 godina plesni koreagraf i redatelj Igor Barberić uživa u isključivo bezmesnim jelima. Iz svejeda odmetnuo se u vegetarijance, a potom je iz prehrane izbacio i jaja, mlijeko te milječne proizvode.



''Vegetarijanstvo je bilo više zbog nenasilja, a veganstvo idem baš zdravo jest, zdravo se hraniti'', kaže.



Istražujući namirnice, kao i recepte, uvidio je kako mu takav način prehrane predstavlja zadovoljstvo te čini dobro njegovu tijelu i zdravlju. Vjeruje se kako biljna hrana daje osjećaj lakoće i više energije, bistar um i emocionalnu stabilnost.



I baš zbog veganstva Igor je više vremena počeo provoditi u kuhinji. A čak ni njegovi prvi vege recepti, kaže, nisu bili nejestivi. Krenuo je s onim jednostavnim, da bi danas bio pravi majstor od kuhinje.



''Energija nije pala, ne osjećam se drugačije. Krvna slika je bolja'', kaže.



Dio njegovih recepata, nedavno, dobilo je i svoje videoizdanje te su postali viralni. Naime, Igor se nedavno priključio vege izazovima Prijatelja životinja. U siječnju, poznatom i kao vegenaury, pripremit će osam slanih i jednako toliko slatkih jela te ih podijeliti s kulinarskim znatiželjnicima.



Najčešće pitanje koje i danas čuje je čime nadoknađuje bjelančevine u prehrani, a on spremno odgovara da su one dio i biljnih namirnica. Također, veganstvo nije zahtjevno, skupo ni komplicirano. No one koji uživaju u mesu i namirnicama životinjskog podrijetla, ne osuđuje.

Tako glupo nije pitati ni uživa li u slatkom i ima li mjesta slasticama u svijetu zelenog povrća i žitarica..

''Torta u šalici, cupcake. Sastojci? Obična čokoladni biskvit i jednsotavna čoko glazbura'', kaže.



Kalorije ne broji jer za to, kaže, još nije imao potrebe. A onima koji razmišljaju o veganstvu poručuje kako i zamjena tek jednog obroka dnevno biljnom opcijom, može imati velik učinak na organizam, druge, ali i globalno.

