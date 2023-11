Iznenadit ćete se kad čujete čime se Dinamov napadač Josip Drmić bavi kad ne igra nogomet: ''Slušao sam sebe, prijatelji mi kažu da nemam praznog hoda...''

Njegov hat-trick u posljednjoj utakmici bio je dovoljan razlog da naša Sanja Jurković posjeti Dinamova napadača Josipa Drmića. Nogometaš je ekipu In magazina ugostio u svojem domu, gdje je pokazao čime se bavi kada nije na terenu.

Mnogi dječaci sanjaju o tome da će jednog dana zaigrati na Maksimiru, a Josipu Drmiću se taj san i ostvario.

Kakav je to osjećaj?

''Ja sam sad malo duže, moja karijera je malo duga, pa to malo zaboraviš, ali kad se sjetim unazad, da, imaš taj san, imaš taj cilj, kao torbicu nosiš svoje stvari, ideš prema treningu, ideš na vlak, živiš to, sanjaš to'', priča.

A onda, deset godina kasnije, za svoj klub zabijaš hat-trickove i živiš život kakav si oduvijek sanjao. Međutim, prava priznanja, kaže, ipak trebaju ići onima iza kulisa, skromno kaže.

''Familija, rodbina, žena, cura… Njima treba dati medalje i pokale jer nas stvarno podržavaju. Mi smo jedan dio, a oni su iza nas koji nam čuvaju leđa, koji nam jačaju leđa'', govori Josip.

Dinamova škola podrazumijeva mnogo više od samog nogometa. Naime, moramo reći da je gotovo nemoguće prošetati klubom, a da vas, uz obveznu pruženu ruku, ne pozdravi apsolutno svaki igrač i svaka osoba na koju naiđete.

''Počinje od čistačice gore do biroa, svi se trude za taj klub, svi žive za to jedno i daju svoj maksimum da sve funkcionira i da je sve uspješno. Dinamo je institucija, jedan veliki klub, to svaki šaraf mora biti, kao na Formuli 1, svaki šaraf mora biti na mjestu i svi daju to'', govori Josip.

A jedan od kotačića tog mehanizma je i ovaj švicarski napadač hrvatskog podrijetla koji, uz onaj nogometni, ima i pregršt drugih talenata.

''To je kreativa. Hoću to, hoću ovo, ja mislim da sam takav, meni prijatelji znaju reći da nemam praznog hoda. Daj mi jednu bijelu plahtu i ja ću ti napraviti punu boja tu sliku'', govori Josip.

Kako je otkrio te talente?

''Slušao sam sebe, došao sam do jednog trenutka gdje kažem što ja hoću, što ja volim… '', kaže.

Odakle crpi inspiraciju?

''Iz neke svoje unutarnje energije. Dobiješ uvijek neki input, neku informaciju, ali sve je instinkt. Mogu malo usporediti taj instinkt s nogometom, ja sam napadač, tražim taj gol'', kaže.

Je li svjestan da je ipak malo drugačiji od svojih suigrača?

''Jest, jest. To vidim'', kaže.

Kako provodi dane?

''Svoje dane najviše provodim sa svojim malim psom, šetnje, parkovi, dosta crtanje koje uvijek koristim kad sam tužan, pa tu da se smirim i da se maknem od svega…'', kaže.

No ovo je tek početak. Naime, ako ne trenira, ne slika ili ne istražuje, vjerojatno ćete ga zateći u nekom glazbenom studiju.

Koju glazbu preferira? I kako je otkrio tu strast prema glazbi?

''Uvijek sam bio drugačiji od ostalih, forsirao sam house music, krenuo sam uz brata koji mi je taj žanr pokazao. I ostala mi je ta muzika, to je jedina muzika u mom mozgu, u sebi koju nosim, koja mi ne dosadi, znači mogao bi 24/7 to slušati. Tako je i sa narodnom, ovi svi dižu ruke, meni nije to, ja sam taj house pronašao u sebi i to je to'', objašnjava.

Sluha evidentno ima, međutim, kakav je s pjevanjem?

Nisam ja pjevač, daleko od toga. Imaš neki beat, imaš neku pjesmu i sad tko će ti to otpjevati, kako, šta, ajmo probati, i onda staneš iza mikrofona i probaš nešto. Ima dosta talenata neotkrivenih. Krenuli smo ja i Petković da kreiramo jedan tekst. To je nevjerojatno kakve on tekstove piše. To je wow! Ne možete to ni zamisliti, to je strašno, ja sam htio njegov talent iskoristiti u tom mom segmentu, ali kako je nogomet, pa ovo pa ono, nismo došli do end producta'', govori te dodaje.

''Ima ih, recimo Ljubičić ima glas… Samo da je malo veselo, malo mikrofon, malo da je muzika… Ima dosta drugih, samo što su svi malo, ajmo reći, skromni, strašljivi ili, kako bi rekao, shy, ne znaju pokrenuti tu neku inicijativu, ja sam u tom segmentu malo drugačiji, mene ne zanima što drugi misle, ja ću samo raditi ono što ja volim i što ja želim'', zaključio je Josip.

