Legendarni tenisač rijetko je govorio o svojoj intimi, no jednom je ipak detalje otkrio pred kamerama Nove TV!

Sa suzama u očima i preplavljen emocijama. Svijet danima obilaze snimke 38-godišnjeg tenisačkog velikana Rafaela Nadala koji se službeno oprostio od profesionalne karijere. Unatoč brojnim pobjedama i rekordima, španjolska legenda zadržala je jednostavnost i samozatajnost. Rijetko je govorio o svojoj intimi, no jednom ipak je - pred kamerama Nove TV.

"Nikad ne želiš doći do ove točke, nisam umoran od igranja tenisa, ali tijelo je doseglo točku u kojoj više ne želi igrati tenis, pa moram prihvatiti situaciju. Iskreno se osjećam vrlo Privilegiran sam, uspio sam od jednog svog hobija napraviti karijeru, a trajala je mnogo dulje nego što sam ikada mogao zamisliti. Mogu samo zahvaliti životu i svim ljudima koje imam iza sebe."

Trijumfirao je na Roland Garrosu 14 puta. Osvojio rekordnih 14 naslova na French Openu, 22 Grand Slam turnira. Četverostruki je osvajač Davis Cupa, olimpijski pobjednik. Zbog ozljede kuka i operacije koja ga je ograničavala u igri, nakon 23 godine karijere odlučio se na odlazak u mirovinu:

"Način na koji bih volio da me više pamte je kao dobra osoba iz malog sela."

Iz Manacora na Mallorci. S proslavljenim tenisačem razgovarali smo 2011. kada je objavljena biografska knjiga o ovom legendarom španjolcu. Otkrio je tada sve svoje dječje strahove.

Knjiga Johna Carlinija bila je jedini način da svijet sazna nešto više o Rafaelu Nadalu izvan tenisog terena.

Iako je dešnjak, reket je s tri godine uzeo u lijevu ruku. Od djetinjstva i profesionalnu karijeru, trenirao ga je ujak Toni poznat po svojoj strogoći i nemilosrdnosti.

Unatoč svemu Nadal je zadržao jednostavnost i samozatajnost. Istim primjerom slijedila ga je supruga Maria Francisca Perello. Nakon 18 godina ljubavi, prije dvije godine, dobili su sina i nazvali ga Rafael.

"Vjerujem da, znate… Sad me svi žele vidjeti i upoznati. Ali to je zato što sam slavni tenisač, a ne zbog mene. Znajući to, sve je drugo malo lakše", poručio je Nadal.

Iako je napustio teren i dalje ima obveze kao ambasador tenisa. Osim svojim teniskim akademijama, dodatnu će pažnju usmjeriti na svoj brend odjeće te restoranima koje ima po svijetu.

"Odlazim s mirom da sam na neki način ostavio naslijeđe, stvarno ga osjećam, ne samo sportsko nego i osobno jer razumijem da ljubav koju dobivam diljem svijeta, da je samo unutar terena, ne bi bila ista , dakle, zaista vam puno hvala na svemu."

Jedan od najvećih tenisača svih vremena, možda je odigrao posljednji meč u karijeri, no nesumnjivo će nastaviti ispisivati povijest negdje drugdje.

