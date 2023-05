Giuliano se oglasio o nedavnim medijskim napisima u kojima je imao glavnu ulogu: "Mater me zove - Što je bilo?"

Nadomak Splita odvijao se događaj koji je podsjećao na kulisu hollywoodskih blockbustera. Naime, prvi Truck show Dalmacija dobio je i svoju prvu missicu. Okupljene je zabavljao Giuliano, koji je otkrio kakav je u ulozi vozača, što ga može sve naživcirati te kako gleda na nedavne medijske naslove u kojima je imao glavnu ulogu. Prilog Hrvoja Krola.

Osjećaj kao da sudjelujete na snimaju novog nastavka Transformera – tako bi se mogao opisati doživljaj prvog Truck show natjecanja u Dugopolju. Više od stotinu kamiona mamilo je uzdahe posjetitelja koji su došli vidjeti ove divove, a svojom pojavom nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Dok se s jedne strane čula samo sirena limenih ljubimaca, s druge je Giuliano počastio okupljene svojim koncertom.



"Ovo je luda kuća, kao što dragi gledatelji čujete i vidite ima milijun kamiona i svi trube cijeli dan, ludnica je ovdje u Dugopolju. Ima kamiona od normalnih do meni pare kao iz filmova iz budućnosti baš super“, priznao je Giuliano.



Giuliano se prisjetio kako je i on vozio kamion, ali i da bi se u ovakvim vozilima mogao zamisliti da ide na nastupe jer ne bi prošao nezamijećeno. A za upravljačem je, kaže, prvenstveno oprezan.



"Nisam imao nekih gluposti po cesti pa sam vjerojatno ok. Paaa smiren jesam, ali znam izgubit živce kao i svi – znaš kako ide stara poslovica „ko nije izgubio živce, izgubit će za volanom“, našalio se.



A ono što ga može izbaciti iz takta kod drugih vozača nije nimalo bezazleno.



"Kad netko ide u suprotnom smjeru, ma kako ne vidiš da je suprotni smjer. A pogotovo meni kraj kuće za ući na parking je jednosmjerno pa treba napravit krug. Onda se uglavnom može dogodit skoro svako dva ili tri dana da netko ide u krivom smjeru jer mu je kraći put na parking i onda nastane ludnica", otkrio je.



Nastala je ludnica i kod Giuliana kada je nedavno vidio medijske natpise, gdje se spominjalo kako je nakon vlastite svadbe završio u zatvoru.



"Snimao sam spot u zatvoru, a svi naslovi su izašli da sam završio u zatvoru – mater me zove – Što je bilo?". Molim vas pazite s tim naslovima haha, oguglaš ti, ali te uvijek glupost iznenadi, to su sad neki provokativni naslovi valjda za klikat na njih, stvarno ne znam, ne razumijem", zaključio je pjevač.



No ono što se sa sigurnošću zna to je pobjednica u izboru ljepote ovogodišnjeg Truck showa u Dugopolju, naime, laskavu titulu missice odnijela je Read beast ili crvena zvijer.

Kao i prava missica, i ona je poželjela malo odmora nakon osvajanja titule pa smo s njezinim vozačem razgovarali sutradan ujutro.



"Crvena zvijer. 770 konja, najjača je što se tiče konjaže. Sređivali smo ju jedno dva mjeseca, ljudi mašu, blicaju, slikaju se ispred kamiona", otkrio je vozač Siniša Cikoš.



Siniša je vozač već 21 godinu, a za upravljač Crvene zvijeri sjeo je prije 2 mjeseca. Od tada je njihova ljubav bezuvjetna, jer ističe – povezanost vozača i kamiona je posebna, a tu se može osjetiti ljubomora njihovih ljepših polovica.



"Je, iskreno je, zato što ja sam doma samo vikendom, subota i nedjelja i tu sam cijeli tjedan u toj kabini i više sam u njoj nego doma", priznao je.



Iako je ovo Crvenoj zvijeri možda prva titula, Siniša obećava - kako nije i posljednja.

