Najzahtjevnije i najekstremnije transformacije za uloge stvarnih ljudi: Glumci otkrili trikove kojima postaju predsjednici, fizičari, političke zvijezde!

Mršave, debljaju se, nose nespretnu protetiku ili uče sasvim nove vještine. Glumci u svojem pozivu prolaze neke od najekstremnijih transformacija, no one najzahtjevnije su za uloge stvarnih ljudi. Velika holivudska imena poput Helen Mirren, MArgo Robbie, ali i domaće glumačke zvijezde, otkrivaju trikove pomoću kojih postaju predsjednici, fizičari, političke ili sportske zvijezde.

Uči u nečije cipele, stvar je koju nemamo priliku iskusiti u stvarnom svijetu, no u onom filmskom glumci se često hvataju u koštac s najtežim izazovom u profesiji – utjelovljenjem stvarnih ljudi. Koliko je taj proces iscrpan, a katkad i psihički zahtjevan, uvjerio se mladi glumac Austin Butler, koji je utjelovio legendarnog Elvisa.

''Stavio sam svoj privatni život na pauzu dvije godine, upijao sam sve što sam mogao, ušao sam u tu zečju rupu opsesije. Razdijelio sam njegov život na periode u kojima bih mogao zamijetiti kako su mu se mijenjali glas i pokreti kroz dvije godine i pokušavao sam pronaći tu njegovu ljudskost. Kad smo tek počinjali postavio sam si nerealne standarde da ako radim dovoljno postići ću to da mi lice izgleda točno poput njegovog, da mi oči izgledaju točno kao njegove i da ne biste mogli uočiti razliku no shvatio sam u jednom trenu da je to poput voštane figure a ono najvažnije je da se vidi njegova duša'', rekao je Austin Butler.

No Austin se do te mjere poistovjetio s ulogom da se mjesecima nakon snimanja i dalje u njegovu glasu čuje kralj rock 'n' rolla. Baš kao što je Lady Gaga svoj talijanski naglasak za film House of Gucci njegovala i izvan filmskog seta. Dapače, svestrana umjetnica, za ulogu Patrizice Reggiani, napisala je 80 stranica dugu biografiju svojeg lika, kako bi ga bolje portretirala.

''Govorila sam na svom naglasku 6 mjeseci prije snimanja i nastavila tri i pol mjeseca nakon tako da sam stalno govorila kao ona'', izjavila je Lady Gaga.

Naše gore list Tarik Filipović, za potrebe španjolskog filma ''42 sekunde'', progovorio je pak na njemu potpuno stranom jeziku.

''Kad je redatelj mene odabrao na osnovu castinga, rekao je odličan vam je španjolski ma reko to vam je samo jedna laž velika ja sam sluhist pa sam to uspio na taj način ali ja španjolski ne govorim ništa, moj level je 0'', ispričao je Tarik Filipović.

U filmu je glumio Dragana Matutinovića, legendarnog splitskog trenera koji je Španjolce doveo do prve olimpijske medalje u vaterpolu.

''Ja sam bio sa režiserima na vagi jer su oni bacili akcent na njegovu strogost i taj neki spartanski pristup i nije mi dao nikakvu emociju ja sam stalno govorio, kako sam ja po prirodi emotivan, stalno je to iz mene izbijalo, ali ne nemoj se smijat, nemoj ovo, ništa, strogo, odmjereno, ajmo i nekako sam se stalno borio. Kao pa on je južnjak, on je šarmantan, ne, možda je izvan treninga ali mi snimamo samo treninge. Reko dobro ali nemoj da mi ispadne moj čovjek negativac, kao neće ispast negativac ali će ispast strog i pravičan'', ispričao je Tarik Filipović.

Upravo je uz Tarika, na daskama koje život znače, prvu hrvatsku predsjednicu utjelovila Ornela Vištica. A vjerujemo kako nije nimalo lako kada osobu koju igrate i osobno poznajete.

''Zahtjevno, zabavno i odgovorno. Gledala sam puno tih YouTube videa što sam uspjela pronaći, nešto teksta što sam čitala, istraživala sam dosta i mislim da mi je to dosta pomoglo ali i kolege i situacija i tekst koji su pisali Svrtan i Filipović tako da sve skupa je doprinijelo ovome što ćete vidjeti'', ispričala je Ornela Vištica.

Oscarovka Helen Mirren za potrebe filma ''Golda'', o životu izraelske premijerke Golde Meir, transformirala se do te mjere da je i ona ostala u šoku.

''Naviknula sam se izgledati starije tako da kad bih skinula svu tu šminku i kostim na kraju dana ostala bih u šoku, da ne izgledam tako ustvari ali to je takav tip uloge. Morate ući u nju na takav način i transformirati se fizički. Bilo je izazovno ali lik je bio divan'', ispričala je Helen Mirren.

Margot Robbie, uloga slavne klizačice Tonye Harding donijela je nominaciju za Oscar, ali i sate i sate brušenja vještina na ledu.

''Provela sam 6 mjeseci pregledavajući svaki djelić arhivskih snimki koje su postojale, razmišljala o njoj stalno, proučavala njezine manirizme, izgled, sve, doslovno sam živjela u Tonya svijetu cijelo vrijeme'', otkrila je Margot Robbie.

Četiri mjeseca trajale su pripreme za uranjanje u ulogu Stephena Hawkinga, no Eddieju je predano proučavanje teškoća osoba s ALS-om, na kraju donijelo zlatni kipić.

''Znali smo da nećemo moći snimati kronološki nego da ćemo morati skakati kroz različite stadije u njegovom životu, u jednom danu. A Stephenu je bolest bila potpuno nezanimljiva nakon što je dobio dijagnozu, on je jako fokusiran na budućnost i živi veoma strastveno i nisam htio da se film vrti oko tog fizičkog aspekta već sam htio da to bude takav dio mene da mogu neopterećeno igrati tu ljudsku priču i ljubavnu priču tako da sam posjećivao ALS klinike oko četiri mjeseca sa koreografkinjom koja mi je pomagala naučiti mišiće da podnesu toliko vremena u određenim položajima'', otkrio je Eddie Redmayne.

Čini se kako glumci katkad hodaju po nesigurnom rubu, ulazeći u umove kompleksnih likova, no njihove izvedbe ostaju zapisane u povijesti kao umjetnički pothvati bez premca.

