Tri desetljeća tamburaša u kožnjacima, koja je tajna uspjeha Gazdi: ''Dakle, jedna prava institucija''

''Tamburaši u kožnjacima'' - kako publika voli govoriti Gazdama, sinoć su proslavili 30 godina karijere koncertom u Zagrebu. ''Još i danas zamiriši trešnja'', ''Zbog tebe sam to što jesam'' ili ''Ja pijem da zaboravim'' - samo su neki od hitova omiljenih tamburaša koje je publika uglas pjevala. Na sceni su tri desetljeća u istom sastavu, a koja je tajna njihova uspjeha, ispričali su našem Davoru Gariću za In magazin.

Nanizali su Gazde u 30 godina tamburaških evergreena da im se ne zna broj. Nije čudo da je na slavljeničkom koncertu publika uživala u svakoj noti.



''Sjećamo se mladih dana, sjećamo se srednjeg dijela karijere, gledam ljude, poznam po facama već, neki su stvarno iz svih krajeva Hrvatske došli, sve mi je to dojmljivo. Usput pazim na repertoar, pazim na tamburu, falš tonove, sve'', priča Marko Bujanović.



S Gazdama su zapjevali i Škoro, Zec i Belan. Suradnja je to isprepletena prijateljstvom od samih početaka.



''Defakto smo se prvi put trefili na pozornici '92. godine kad su oni imali Zbog tebe sam to što jesam, a ja sam pjevao Kuću na kraju sela, evo tih 30 godina je prošlo kao tren'', prisjetio se Škoro.



''Isto kao i mi nekad u Novim fosilima, sve sami rade. Imaju svoj vozni park, imaju svoje ozvučenje, brinu se o marketingu, ovo ono, dakle, jedna prava institucija'', izjavio je Vladimir Kočiš Zec.



''Nekako smo se osjetili pa smo se i sprijateljili, tako da mi je stvarno večeras bila velika čst prisustvovati njihovom velikom jubileju 30 godišnjici djelovanja, a meni je osobno bilo vrlo interesantno kako moje pjesme zvuče u tamburaškim obradama'', rekao je Neno Belan.



Nakon tri desetljeća karijere Gazde su pravi gazde na pozornici i kraljevi dobre atmosfere, no na početku je bilo sasvim drugačije. Razlika je, kažu dečki, evidentna!



''Prije svega po frizuri, broj jedan, a onda i po nekoj zrelosti zvuka, drugačije zvučimo danas, ipak se svira s nekim malo većim iskustvom, mi smo prvi Dom sportova imali kad sam ja imao 20 godina, dakle prije stvarno jako puno godina, i sjećam se da smo bili klinci, da smo se, da oprostiš, usrali prije nego što smo izašli van na pozornicu'', kaže Marko.



U ovoj su godini objavili i album Ispod ovih oblaka.



''Reakcije su sjajne, čuli ste da je pjesma Dekolte postala hit, preko noći, spot je izašao prije nekih mjesec dana, danas svi već znaju tekst. Na krilima albuma nastala je turneja, na krilima turneje nastao je Dom sportova, a na krilima ovog Doma sportova će nastati i novi album kojeg radimo sljedeće godine. A ja mislim da nas za nekakvih 35 i 40 godina karijere čeka još samo arena pa onda vidimo se tamo'', poručio je Marko.



Gazde, držimo vas za riječ!

