Toplina doma uz miris kolača ili atraktivna putovanja: Otkrivamo gdje će poznati Hrvati provesti blagdane!

Uoči blagdana, u zračnim lukama i na autocestama poprilična je gužva jer mnogi hrle Božić provesti sa svojim obiteljima. Naša Matea Slogar saznala je kako će po mnogima najljepši dio godine provesti poznati Hrvati, tko će raditi, a tko samo uživati.

Naljepše vrijeme u godini je pred vratima. Obitelj na okupu, darovi pod borom, toplina doma i sjaj božićnih lampica ono je što će obilježiti i ove blagdane. U tom duhu provest će ih i Indira.



''Prošli Božić sam pjevala, bila sam na pozornici ali ove godine sam odlučila da ću ipak Božić provesti u okruženju svojih najmilijih. A to možeš zamislit kako je. Uistinu toplina doma, pjesma, veselje, smijeh, glavna sam šefica po pitanju blagdanskog stola. Na Badnjak će biti posni dan, to je kalorijski siromašniji menu neka ribica i neki bakalar, a za Božić će biti raspašoj'', otkrila je Indira.



''Božić je vrijeme kada se kuha nekakvo zrakoplovsko nekakva purica, a za Novu godinu volimo konzumirati nešto što ruje prema naprijed znači odojak rekli bi mi prase'', otkrio je pjevač.



Božić i Novu godinu proslavit će obiteljski, a u njihovu domu prosinac je poseban mjesec.



''Mi u 12. mjesecu imamo i rođendan naše kćeri tako da je to još jedno veliko veselje, 12. mjesec je bio vrijeme darivanja za našu djecu, krenulo bi sa Svetim Nikolom pa s Ivaninim rođendanom'', priča Škoro.



U obiteljskoj i nešto mirnijoj atmosferi blagdane će provesti i Snježana Schillinger.



''Provest ćemo ove godine u Švicarskoj, zato što Franzova kćer se preselila i živi u Švicarskoj tamo će bit cijela obitelj'', rekla je Snježana.



Dok će neki imati privilegij odmarati se, drugi će raditi punom parom. Kada je riječ o glazbenicima, mjesta za odmor tijekom najveselijeg mjeseca u godini nema.



''Radno, prosinac je meni uvijek odnosno adventski dio godine je meni najaktivniji u godini, imam u mjesec dana 15-16 svirki, koncerata i naravno da su svi na svim krajevima Hrvatske. A onda je prvi mjesec rezerviran samo za mene, za obitelj, za skijanje koje jako volim tako da u prvom mjesecu ćemo se odmarati'', ispričao je Marko Tolja.



Kada si frontmen kultnog Parnog Valjka, koncerte imaš gotovo svaki dan. Tim tempom naučio je živjeti Igor Drvenkar.



''Blagdane se uvijek trudim slaviti u krugu obitelji iako sumnjam da ću to ove godine uspjeti jer smo krcati koncertima, vjerujem da ću u doba najljepših blagdana bit negdje u kombiju putovat na koncert'', kaže Igor Drvenkar.



Na koncu još jedne godine zbrajaju se lijepi trenuci, ali i nagomilani umor. Ušuškati se ispod deke uz okićeni bor nekima je trenutačno jedina stvar na pameti.



''Druge nekakve projekte i stvari koje sam radila baš osjetim sad krajem godine da sam baš umorna, živim za Božić ove godine i jedva čekam praznike napravit ću si baš praznike i onda nakon Nove godine krećemo dalje'', rekla je Katarina Baban.



Radno ili kod kuće, Božić je najvažnije dočekati u miru i radosti, baš onako kako mu i priliči.

