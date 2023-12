Tony Cetinski komentirao napise o cijenama glazbenika za najluđu noć: ''Kad se počnu te cifre blebetati, malo njih kaže precizno...''

Nagrada ''Oliver Dragojević'' za najboljeg pjevača ove je godine pripala Tonyju Cetinskom. Glazbene je vode odavno osvojio, a sada se baca u novi biznis - dizajnirat će neobična muška svečana odijela. Otkrio nam je i kakva je pomutnja nastala na vjenčanju, na kojem je zapjevao kao gost iznenađenja i šokirao mladence. S Tonijem je razgovarao naš Hari Kočić.

Nakon dugih pet godina, Tony Cetinski se vratio u Split. 2023. mu je, kaže, bila uspješna, ali svjestan je, naglašava, kako je nekima bila i teška.



''Mi se trudimo uvijek isto i nekad smo više, a nekad manje uspješni. Ja ne mogu biti imun na događaje oko sebe, svašta se dešava tako da… Prvenstveno želim ljudima u novoj godini mira, zdravlja i ostalo mislim da možemo nekako sami'', govori.



Ove je godine osvojio dvije Music pub nagrade, za pjesmu godine i za najboljeg izvođača, što mu je posebno drago, naglašava, jer potonja nosi ime Olivera Dragojevića.



''Velika čast je i to se potrefilo s mojim dolaskom u Split. Tu sam nagradu, doduše, prije par godina dobio već, ali nikad nisi dovoljno imun na to kad te prizna i struka i radijski urednici i na kraju publika koja to sve vrednuje na terenu'', iskren je Tony.



Zajedno s francuskim dizajnerom hrvatskih korijena Matom Bašićem, odlučio je okušati s u modi. Planiraju, kaže, kolekciju muških odijela s potpisom.



''I on i ja smo rasterećeni, ni on ni ja to ne gledamo striktno kao biznis, nego kao gušt i nešto što je ugodno i njemu u meni tako da ga, ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem. Da, interesantna su mu odjela, recimo, pogleda ovu postavu, ne volim svakidašnje stvari, volim onako malo drugačije'', kaže.



Na splitskoj pozornici mu se pridružio i obožavatelj koji ga prati na gotovo svim koncertima.

''Split je grad u kojem se fenomenalno osjećam od početaka svoje karijere, svih tih pobjeda i gubitaka. Od famozne turneje Furija Tour na Starom placu gdje mi je bilo nesvakidašnje totalno. Ta splitska publika ti daje krila da poletiš i onda moraš kad dođeš kući ta krila rezat i bit normalan'', kaže.



Za Novu godinu nastupa u Budvi, a komentirao nam je i medijske napise o cijenama koje glazbenici naplaćuju u najluđoj noći.



''Kad se počnu te cifre blebetat, malo njih kaže precizno. Kad vidite cifru, to ne ide sve izvođaču, to je, naravno i bend i produkcija i razglas i rasvjeta. Što je veća produkcija to je skuplji nastup',



Još uvijek se, kaže, voli pojaviti i na vjenčanjima, jer to su intimni i posebni trenuci.



''Čak zadnji put kad sam bio, mladenci nisu imali pojma da dolazim. To je jako lijepo. U jednom je trenutku mladi pustio mladu kad me vidio, jer on je fan. Onda sam mu ja dao znak da se vrati njoj da pleše s njim. Genijalni su to trenuci jer vidite koliko ljudima malo treba da budu sretni'', priča Tony.



Blagdane će, poručuje, provesti s obitelji. Možda ode u toplije krajeve, a možda i do izolirane seoske kuće koju posjeduje jer važno je, kaže, odmoriti se kako bi realizirao sve planove koje ima novoj godini.

