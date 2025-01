Povijesni uspjeh domaćeg filma: Našeg redatelja čeka jedna od najvažnijih večera u životu filmaša!

Povijesni je ovo dan za hrvatski film. Nakon osvojene kanske zlatne palme i europskog Oscara, film Čovjek koji nije mogao šutjeti nominiran je za prestižni američki Oscar. Nevjerojatan je ovo uspjeh redatelja Nebojše Slijepčevića, kojeg sada čeka jedna od najvažnijih večeri u životu filmaša. No u razgovoru s našom Aleksandrom Keresman za In magazin otkrio je kako se doista nosi s cijelom tom pompom, tko u njegovoj obitelji nije previše sretan zbog toga i što je naučio hodajući prestižnim festivalskim tepisima.

''Ma ja ne znam što ljudi očekuju, ali ja znam da ne očekujem ništa, sve su to različite utakmice, nemaju veze jedna s drugim, ali već sad to što smo mi sa Cannesom dobili tu nominaciju ne zbiva se to baš redovno, a da film koji dobije Cannes, bude nominiran za američkog Oscara to se ne zbiva skoro nikad, možda jednom u 10 godina tak da znam da su šanse male i ne opterećujem se, u krajnjem slučaju veću nagradu od Palme, za mene, ne možeš dobiti tak da sam skroz miran. Da sad ovaj film nikad ništa nigdje ne dobije i ja da ne dobijem niti jednu nagradu u životu ja sam opet zadovoljan'', rekao je za In magazin redatelj Nebojša Slijepčević.

Ima zašto i biti, njegov kratkometražni uradak, nakon godina borbe da se uopće napravi, postigao je nevjerojatan uspjeh. Uz dva velika europska priznanja, osvojio je Grand Prix na Međunarodnom filmskom festivalu u Melbourneu, te je uvršten u selekciju festivala Manhattan Short. Zahvaljujući čemu je Nebojša pola godine proveo isključivo u avionima.

''U LA smo išli na 24 sata, sletiš, obaviš što imaš i drugi dan ideš doma to je suludi tempo. To je vrtlog u kojem malo jesam stao jer moram, ipak imam i neki život osim ovoga koji volim i trebam živjeti, i pokušavam raditi na nekim novim projektima, ali da postoji sad ta neka obaveza medijske promocije filma jer je taj film malo veći od mene pa eto izdržavam, neću se žaliti'', izjavio je.

Pati li tu obitelj, žale li se?

''Pa sin me pitao možemo li vratit tu Zlatnu palmu jer ju on više ne želi. Znači ako nestane iz kuće znamo tko je kriv'', našalio se redatelj.

Ako bacite oko na njegov Instagram profil, primijetit ćete jedan mali detalj, koji odgovara na pitanje kako je doskočio balansiranju između očinske i uloge kreativca.

''To je obiteljska stvar, kako moj sin teško podnosi kad mene nema, onda mi je dao malog Mickeya da ide sa mnom, a ja sam obećao da ću ga slikati da putuje kroz svijet sa mnom, to je naša jedna privatna stvarčica'', kaže.

I u cijelom tom vrtlogu, u kojem bi mnogi odavno izgubili glavu, Nebojša stoji čvrsto na zemlji.

''Od Cannesa do ovamo ne mogu reći da je to iskustvo koje mi je promijenilo život ili u kojem sam puno naučio,samo sam naučio neke tehničke stvari bez kojih i mogu. Na primjer kakav smoking moraš odabrat da ti pristaje ili kako se govori pred 2, 3 tisuće ljudi, ali to spada u promociju, ono što me veseli je dugometražni igrani film koji nadam se će biti dosta lakše napraviti nakon ovog uspjeha i na koji se bacam i radim već'', kaže.

Široj javnosti poznat kao vrsni dokumentarist, posebno po naslovima kao Srbenka i Gangster te voli, možda nije povraćao prije prvog dolaska na set igranog filma kao Vinko Brešan, ali nije ni bio oduševljen s prelaskom na taj teren.

''Pa ja sam toliki tremaroš da sam odgađao taj odlazak na setove igranog filma jer kao što znate, ja sam se bavio dokumentarnim filmom 20 godina i u dok filmu ti može bit one man tim, ne moraš s nikime ni razgovarati što je meni kao introvertu odgovaralo tako da sam svoje najbolje filmove radio sam. Evo sad kad sam se konačno krenuo baviti igranim filmom ipak ne povraćam na setu ali malo mi je možda grč u želucu'', kaže.

Nakon vatrenog krštenja s filmom baziranim na istinitoj priči o Tomislavu Buzovu, jednom od pet stotina putnika u vlaku na liniji Beograd — Bar, koji je stradao jer se suprotstavio sustavu, odnosno naoružanim paravojnim snagama u akciji etničkog čišćenja, Nebojša je spreman za svoj dugometražni prvijenac.

''Meni je jako bitno da filmovi koje radim budu komunikativni s publikom, da ih žele gledati ali isto bi se iskreno s moje strane trebale dvije stvari spojiti da je to nešto što ja doživljavam vrlo emotivno ali da publika može komunicirati s tom pričom i temom.

I za ovaj film ću dat sve od sebe da da bude napet, zanimljiv, emotivan dok ga gledaš ali onda i dva tri dana kasnije možeš razmišlja o tome što je podtekst svega.

I nakon tolikog uspjeha, velika glumačka imena, vjerujemo, samo će čekati njegov poziv.

''Pa ja se nadam da hoće jer glumci su od svih najvažniji članovi ekipe'', zaključio je redatelj.

Ima li on već u glavi nekoga?

''Nemam još ali vrtim u glavi, da Leonardo Dicaprio zna hrvatski onda bih njega hvatao'', otkrio nam je.

Dragi Nebojša, mislimo da je Leo spreman. Iduća stanica - Hollywood.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.