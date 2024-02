Tonči Huljić započeo suradnju s Baby Lasagnom: ''Kad misliš da si sve napravio, onda tražiš neki novi izvor inspiracije”

Brojni poznati Splićani iskoristili su sunčano subotnje jutro za ispijanje kave na Rivi gdje ih je dočekao naš Gordan Vasilj. Tonči Huljić mu je otkrio sve o suradnji s Baby Lasagnom, Alen Nižetić o poruci koju mu je greškom poslala Zorica Kondža, a legendarni Ivan Gudelj da će se o njemu snimati i igrani film.

Subotnje jutro u Splitu prošlog vikenda počelo je showom slavuja iz Rišpeta koji su ususret koncertu za Dan žena na Gripama razveselili obožavateljice besplatnom vožnjom retro busom iz 1981.

Daleko je to bilo od uobičajene vožnje. Uz druženje, pjesmu, fotografiranje i ćakulu, Rišpetovci su dame darivali i s ružama.

Bila je ovo vrhunska najava Rišpetovog koncerta u kultnoj dvorani koji Ivo Amulić čeka s nestrpljenjem.



''Znaš ti mene, ja nakon 10 minuta više ne odgovaram za svoje postupke, tako da tko zna di ću ja završit. Možda ću negdje gore visiti na dvorani Gripe.'', rekao je Ivo Amulić.

S obzirom na to da Rišpetovu publiku 70 % čine žene, njihov prvi glas ima poruku za jači spol.



''Jednostavno uhvatite svoju ženu za ruku, idite kupit kartu, dođite, grlite se s njom, ljubite se i sigurno nećete požaliti.'', kaže Ivo.

A nakon vožnje u retro busu uputili smo se u đir rivom i naletjeli na našeg najpoznatijeg hitmejkera Tončija Huljića koji nam je otkrio detalje o novopečenoj suradnji s Baby Lasagnom.



''Kad misliš da si sve napravio, onda tražiš neki novi izvor inspiracije. Taj momak je jedna divna, smirena, ali s druge strane vrlo kreativno-hektična osobnost. Zadržali smo se, hvala mu što je potegao iz Umaga da se upoznamo, da vidimo što ćemo radit i produkte toga ćete vidjeti uskoro.'', kaže Tonči.

Huljić ima samo riječi hvale za mladog pjevača čija je pjesma ''Rim Tim Tagi Dim'' najveći favorit ovogodišnje Dore i zahvaljujući kojoj smo ove godine u vrhu eurovizijskih kladionica.



''Odlična pjesma. Postoje jednostavno kalkulantske pjesme, a ovo nije kalkulantska pjesma. Najveći je problem autora da u pjesmi pobijedi razmišljanje, da se ne osjeti da je puno razmišljao oko te pjesme. A ovdje se vidi da je pjesma izašla u sekundi i takva kakva je stala, on je otpjevao demo snimak, zapravo je bila namijenjena za vanjsko tržište. Treba se dogoditi trenutak, treba se dogoditi osoba, mislim da se u njemu dogodio i trenutak i osoba.'', komentira Huljić.

S Baby Lasagnom i svojom mladom akvizicijom, Korčulaninom Pjerom, Tonči krajem lipnja planira zajedno nastupiti na Melodijama Jadrana. O suradnji s 'novim Cocom' kaže kako ga je vratila na glazbene početke i odrastanje uz Zdenka Runjića.



''Ti mu daš neku primjedbu i on uzme od te primjedbe što misli da treba. I na to se nadogradi. Tako sam ja nastao jer su me defakto suflirala dva najveća autora zabavne glazbe tada, Zdenko Runjić i Đorđe Novković. Da nije bilo njih, pitanje je da li bi bilo Tončija Huljića. Glazba su tekovine.'', priča Tonči.

Dnevnu dozu vitamina D došao je upiti i Alen Nižetić, koji posljednje dvije godine piše pjesme za Petra Dragojevića, a uskoro će napokon objaviti i vlastiti singl.



''Ja sam zadovoljan, nisam nikad bio neki megaloman da sad moram ove godine imat toliko i toliko koncerata, tako da se s tim ne opterećujem. Uvijek ima nešto posla, meni je dovoljno za živit.'', kaže Alen.

Alen je s nama podijelio i anegdotu s glazbenom divom Zoricom Kondžom.



''Zore je pisala poruku nekoj prijateljici koja joj je u imeniku pod slovom A kao i ja. Greškom je poslala meni ''sama sam doma, dođi''. Znam da je ona zafrkant, umro sam od smijeha i onda me nazvala ''ma nisam ovo tebi, ajme, oprosti, ovo mi je neka moja.'', priča Alen.

Vlasnik neslužbene himne Hajduka ''Dalmacijo'' uvjeren je da će Bijeli ove godine osvojiti dugoočekivanu titulu.



''Volimo ovaj klub, volimo ovaj grad. To je nekako pečat ovoga grada. To ide jedno s drugim. Netko razumije, netko ne razumije tu ljubav.'', kaže Alen.

Legendarnog Hajdukovca Ivana Gudelja susreli smo u šetnji sa svojim najvećim mezimicama, unukama Noemi i Gretom.



''Zadovoljstvo je biti s njima. Iz njih crpim pozitivnu energiju, onu dječju, iskrenu, posebnu.'', kaže Ivan.

Ovaj nogometni velikan lani je nakon 37 godina pobijedio hepatitis B i postao medicinsko čudo, a trenutačno se o njemu priprema i igrani film.



''Ja sad kad pričam, naježio sam se, na način koliko bih htio poslati poruku onima kojima je teško da nađu iz ovakvih priča snagu, vjeru i duhovnost da se sve može pobijediti pa i najteža stvar, a to je bolest.'', zaključio je Gudelj.

Uz snažnu poruku Ivana Gudelja, do neke nove subotnje špice, pozdravljamo vas iz sunčanog Splita.

