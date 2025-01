Natjecatelji Dore za IN magazin: ''Nastup će biti veliko iznenađenje, nadamo se pobjedi''

Objavljene su sve 24 pjesme koje se ove godine natječu za pobjedu na Dori. Magazin je i prije objavljivanja proglašen jednim od favorita, a u utrci se našao i reper Fenksta, koji je uskočio kao rezerva. Što nas sve ove godine očekuje, u idućem prilogu donosi naša Dijana Kardum.

Od popa do rocka i glazbenih stilova za neke nove generacije. Na ovogodišnjoj Dori svatko će moći naći nešto po svojem ukusu.

''Baby Lasagna je postavio ljestvicu visoko'', kaže Luka Nižetić.

Tako da je jedna od pjesama koju bih izdvojio Laura koja pjeva koja je ovako za mlađu ovu generaciju, tzv. Z generaciju. Mislim da bi ona mogla biti jedno iznenađenje. A što se tiče ovih ostalih možda nemamo izrazitog favorita kao lani kad je odmah skočio Baby Lasagna, kad smo mi koji to pratimo vidjeli eurovizijski potencijal'', govori novinar Samir Milla.

Na društvenim mrežama pljušte reakcije na pjesme koje su privukle pozornost i pratitelja Eurosonga iz susjednih zemalja. A među favoritima našao se Magazin, koji se predstavlja s pjesmom ''AaAaA''. Autor pjesme Tonči Huljić nakon dugo godina vratio se na Doru, a upravo su pjesme iz njegova pera na Euroviziji ostvarile velike uspjehe.

''Sad se nadamo bar koju stepenicu više. Pisma je ludilo i sami nastup će biti iznenađenje veliko'', kažu.

''Nadamo se pobjedi'', govori Lorena Bućan.

Huljić je maher bez lažne skromnosti, on je vjerojatno jedan od, ako ne i najbolji, autora zadnjih 30 godina za široke narodne mase. On zna kako se rade eurovizijske pjesme, uostalom on je jedan od naših najprodavanijih, ne samo u Hrvatskoj nego radio je i za Bond, dakle radio je pjesme za svjetsko tržište, tako da on zna pogodit. Ovdje se isto osjeti naj njegov izričaj. Mislim da bi oni mogli dobro proć, sad vidit ćemo'', objašnjava Samir.

Ako ćemo suditi prema broju pregleda na Youtubeu, u prva 24 sata najviše pregleda skupili su Magazin, Marko Škugor, Marko Bošnjak, Luka Nižetić, ali i Ogenj.

''Volio bih se ja vidjeti na Euroviziji'', kaže Luka.

''Ogenj mi je recimo iznenađenje isto. Oni imaju taj neki svoj određeni stil u kojem miješaju punk rock sa ovim folk izričajem, tako da mislim da bi ove godine i oni mogli biti iznenađenje. Izdvojio bih još možda i Nipplepeople koji su isto napravili jednu jako dobru pjesmu.''

I ove su se godine dogodile neke zamjene. LSQ i Lara odustali su od natjecanja te su ih zamijenili Swingersi. Umjesto Natali Balmix uskočio je Fenksta, a Natali je diskvalificirana jer, prema objašnjenju, promijenila je pjesmu za više od 50%.

''Ako ćemo iskreno, ako je poslala jednu pjesmu na natječaj, a promijenila i tekst i glazbu i poslala nešto što samo podsjeća na ono prije, zaista bi je trebalo diskvalificirat. Ne znam , ne mogu reći jer nisam čuo ni jednu ni drugu verziju. Ona je rekla da će se žaliti ali kome kako.''

Fenkstu je publika mogla upoznati u ovogodišnjem Supertalentu, velik je ljubitelj Eurosonga. Na Doru se prijavljivao i prijašnjih godina, a sada mu je uspjelo ući s pjesmom Extra.

''Toliko visoka očekivanja nisam imao. Pjesma je nastala prvo naravno željom da se prijavim za Euroviziju, a pošto sam odavdje, onda je korak do Eurovizije Dora. Imao sam ja opciju i razmišljao sam da se prijavim i za Njemačku i za San Marino jer oni nemaju tolike restrikcije, jer San Marino može bilo tko ući, a Njemačka jedinu restrikciju je da se smiješ samo za njih prijavit u toj godini, ali rekoh pošto je pjesma na hrvatskom, ajmo mi samo Hrvatska i to je to.''

Kako su najavili organizatori, promjene se očekuju i u Švicarskoj.

''Bilo je dosta negativnih vibri među samim natjecateljima, kad smo ih pitali neki su se od njih družili, neki su bili samo sa svojim timovima pa su odlučili uvest tog nekog časnika za vezu koji će biti tamo zadužen za dobrobit natjecatelja, uglavnom napravit će nultu toleranciju na nasilje i sve moguće ispade koji bi mogli bit ove godine u Baselu.''

Ovo je samo početak, a vjerujemo da nas u idućim mjesecima očekuje još eurovizijskih iznenađenja.

