Tko su Marginalci i zašto obaraju rekorde gledanosti? ''Sadržaj o kojem je dobro malo promisliti, i dobro je da malo štrecne''

S kazališnih dasaka na filmska platna. I to već po drugi put pod dirigentskom palicom Ljubomira i Jana Kerekeša, koji su okupili odlične glumce - Kseniju Marinković, Anu Begić Tahiri, Borisa Svrtana. Komedija ''Marginalci'' snimana je prema predstavi ''Skupština'' i već danima puni domaće kino dvorane te nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Zašto nas Marginalci mame da ih pogledamo, doznala je naša Lana Samaržija za In magazin.

Otkad je izašao, film Ljubomira Kerekeša ''Marginalci'' iz dana u dan ima sve više gledatelja. A tko su Marginalci? Svi! Glasno se borimo za jedno, a radimo potpuno suprotno. I to skrivamo, s izuzetkom hrabrih pojedinaca, jer važnije je što drugi misle o nama.



''Sadržaj o kojem je dobro malo promisliti, i dobro je da malo štrecne, i da malo bocne i da malo ošamari ako treba'', objašnjava Ljubomir.

''Mislim da smo dodirnuli u društvene probleme, političke probleme, socijalne, seksualne probleme'', dodao je Jan Kerekeš.

''Svi smo mi na neki način Marginalci i prepoznajemo se u tome a ovo selo je baš specijalno'', kaže Ana Begić Tahiri.

''Došao sam na ideju da je film snimljen skoro pa po istinitom događaju, samo se bojim da taj događaj traje već nekoliko desetljeća'', kaže Ljubomir.



Jan Kerekeš utjelovio je tako novinara koji se svoje seksualnosti ne srami:



''Silvio je prisutan ja mislim na svim televizijama. A Silvio ko Silvio, ja moram radit tam di me stave, i radim reportažu pa makar i u selu Črevo'', kaže Jan.



Ana Behić Tahiri našla se u ulozi lokalne krčamarice.



''Krčmarica, seoska vesela krčmarica, na usluzi selu'', kaže.

Ljubomir je odabaro ulogu Trpimira Oršuša - pripadnika romske nacionalnosti:



''Šta da ti kažem, jako teško će da se reši to, da baš da kažem hrvatski baš da bi razmeli ljudi'', kaže Ljubomir.

I tako sebi i filmskoj supruzi Kseniji Marinković priskrbio možda najteže scene na snimanju:



''Malo je l' škakljivoj situaciji, jednog domaćeg seksa bi reko čovjek, na njihov način. I taj dio filma je titlovan, morali smo naučiti izvorni njihov romski jezik, tu su nam se jezici dosta poplitali sve skupa. I kad smo prvi put progovorili u tom krevetu. To je bio takav smijeh, bez obzira što se radi o tri, četiri, pet rečenica'', kaže Ljubomir.



Nije Ljubomiru ništa od romske kulture strano. Glumac je već u 90-ima režirao film ''Da bi reč rekel'', u kojem je surađivao s romskom zajednicom. Od tada traje njihovo prijateljstvo:



''Mogu reći da dosta poznajem taj svijet, da dosta poznajem tu kulturu, koja je vrlo zahtjevna, vrlo neobična za prihvatiti i za prepoznati'', kaže.



Ani je uloga donijela nova znanja;



''Tko će gledati film vidjet će da je to jedan jako velik i težak traktor, al na kraju sam ja išla u rikverc i bočno parkirala, bilo je tu zadataka koje sam ja uspješno obavila'', kaže.



A Janu se tijekom snimanja nešto zamjerilo.



''Ja sam morao zbog repeticija jedno šest puta zagristi, pa ja bi rekao ne dobru kobasicu, hladnu, bez senfa i meni se to toliko zgadilo'', objasnio je.



Otkad su u kinima, Marginalci su se i zainatili. Odlučni da ime njihove turneje – Marginalci osvajaju Hrvatsku – postane istina. Jure prema brojci od 30 tisuća gledatelja.

''Uvijek je taj posao bio jedan mišung. Jedan gemišt i poslovnog i privatnog, ali mi se jako dobro razumijemo znate ono kad ej dosta da se ljudi pogledaju'', kaže Ljubomir.

''Najvažnije je slušanje, tak da, ja tatu slušam od rođenja, sad u zadnje vrijeme i on mene sluša'', dodao je Jan.

''Uvijek isto, uvijek zabavno, uvijek puno posla, i možeš živjeti od Kerekeš teatra da budem iskrena'', kaže Ana.



I tako dokazuju da Kerekeši znaju posao!

