Splitski glazbenik otkrio zašto privatni život čuva u tajnosti: ''Nema pikanterija...''

Tiho Orlić je ovih dana predstavio dugoočekivani video-uradak za pjesmu ''Strast'', koju je izveo na prošlogodišnjim Melodijama Jadrana. Tim povodom s njim se družio naš Gordan Vasilj. Splitski glazbenik otkrio mu je zašto privatni život čuva u tajnosti i bi li, da može vratiti vrijeme, ostao dio Thompsonova benda, koji je 2015. napustio nakon 20 godina.

Posljednji singl Tihe Orlića, koji je izveo na lanjskim Melodijama Jadrana, napokon je dobio videospot, koji je većinom snimljen u sklopu tradicionalne Hrvatske noći u Frankfurtu pred više od 10 000 posjetitelja. Pjesmu potpisuje Tomislav Mrduljaš, a za moderan aranžman i produkciju, zaslužni su Mrduljašev sin Luka i Gibonnijev Rando.

''Dva Mrduljaša i jedan Stipišić, kako može biti loše? Ne može nikako. Znači, Tomislav Mrduljaš glazba i stihovi, što reći o Tomi, riječi su suvišne. A mlade snage Luka Mrduljaš i Rando Stipišić, izuzetno sam sretan što sam sa sebe skinuo jedan teret da uvijek moram sve sam, a to su mlade glave koje imaju druge zamisli. I uvijek sam govorio ako sam ja producent, normalno je da i meni treba producent.'', govori Tijo.



''Tiho stvarno s obzirom na svoje pjevanje, na svoj talent zaslužuje možda jednu veću prisutnost, iako on nije tip koji će sad sebe isticati, koji će sam sebi raditi marketing, ali mislim da s nekim zajedničkim snagama možemo stvarno napraviti dosta toga dobroga.'', dodao je Tomislav Mrduljaš.

Ovaj talentirani Splićanin je svoj glazbeni put počeo još kao šestogodišnji dječak.



''Moja obitelj je živjela na četvrtom katu zgrade u kojoj se nalazi legendarna Glazbena škola Josipa Hatzea u Splitu i što se moglo dogoditi. Znači prvo što sam čuo, što je moj mozak mogao zabilježiti je bila neka skala na nekom instrumentu koja mi je dopirala do stana, tako da samo sam se spustio kasnije jedan kat niže, tu je bio odjel violine.'', priča Tiho.

Iz tog vremena pamti i anegdotu s neponovljivim Oliverom Dragojevićem.



''Kako je i on pohađao Glazbenu školu, oni bi svirali tamo na skalama pripremajući se i radili su buku i onda bi ih moj otac tjerao 'što radite buku'. I onda godinama poslije, Oliver i ja smo slučajno imali jedan zajednički nastup u Sttutgartu pa smo zajedno išli na aerodrom. Moj otac je vozio mene i ekipu i onda je došao Oliveru i rekao 'sjećaš li se kad sam te tjerao sa skala'. A govori Oliver njemu 'ti si se tako rano ustao samo da mi to kažeš'.'', prisjetio se Tiho.

Nakon završene Glazbene školi imao je nekoliko rock'n roll bendova, a onda je 1994. upoznao Marko Perkovića Thompsona.

S njim je započeo uspješnu suradnju, koja je trajala 20 godina.



Na pitanje da može vratiti vrijeme, bi li ostao pri odluci da 2015. napusti Thompsonov bend, odgovara.



''Bih, to je jednostavno bio taj trenutak jer su se okolnosti tako posložile da je moralo tako biti. Izišla mi je pjesma ''Neraskidivo'', cijela priča se zakotrljala, više se na dvije stolice nije moglo sjediti, a i već tad je nastupila Markova pauza nakon albuma i turneje. Njegove pauze su bile duge, tako da sam se ja napokon potpuno posvetio sebi što je i u redu nakon 20 godina na toj poziciji. Mislim da sve ide prirodnim tijekom.'', ispričao je.

S Thompsonom je, priznaje, ostao u dobrim odnosima.



''Vidimo se kad nam vrijeme to dopušta, čujemo se, čestitamo jedan drugome blagdane, posjetim ga, njega, njegovog sina, obitelj. Sve je u najboljem redu.''

48-godišnji glazbenik je na sceni tri desetljeća, ali o njegovu privatnom životu se vrlo malo zna.



''Više volim govoriti na terenu nego ovako jer, ne znam, što bih. Moj život je zapravo glazba, ovo što vidite sad to dobijete i privatno. To je 24 sata, ako ja ne sviram nešto, svoje koncerte ili ne radim u studiju, radim produkciju drugima. Jednostavno nemam vremena niti neku pikanteriju vam ispričati jer ih jednostavno nema. Sve je isključivo vezano uz glazbu, privatni život vrlo malo, kad stignem nešto, što se kaže, samo da odspavam i idemo dalje.''

Tihine pjesme nagrađivane su na brojnim festivalima i imaju milijune pregleda na YouTubeu, ali mnogi ipak smatraju da je mogao napraviti veću karijeru.



''To vjerojatno stoji, ali to je stvar mene. Ja sam imao jednu dugu diskografsku pauzu, gdje dođeš u jednu komfor zonu i ne razmišljaš da je toliko vremena prošlo. Ali nema veze, ne žalim za tim stvarima. Eventualno da sam snimio možda svaku godinu bar po jednu pjesmu da imam neki kontinuitet to bilo super, ali nikad nije kasno, zato sad duplo više radim.'', kaže.

Iako medijski neeksponiran, lani je imao rekordan broj koncerata. Istim tempom nastavlja i u 2025. u kojoj ga čeka objavljivanje novih pjesama, a krajem travnja i turneja po Australiji.

