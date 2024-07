TBF je na splitskim Prokurativama održao koncert za pamćenje: ''Uvijek smo poštovali jedni druge...''

Jedan od najpoznatijih splitskih bendova TBF, glazbeni put započeo je još devedesetih, snimajući pjesme u kućnoj produkciji. Tijekom tri desetljeća rada osvojili su brojne nagrade, snimili nebrojene hitove i nastupali širom svijeta. Našem Hariju Kočiću za In magzin otkrili su kako, silom prilika, razmišljaju da se ponovno vrate snimanju u dnevnom boravku.

Mnogo je vremena prošlo od Genija i hitova koji su prodrmali temelje domaće scene, a TBF je, kroz desetljeća, nastavio evoluirati.



''S Big Bandom smo, tko bi to rekao?! Od tog našeg repanja na zidiću, do ovakvih muzičara i aranžmana, ali to je nešto što se prirodno proželo. Jako sam sretan, ponosan, malo je i trema pred splitskom publikom…“, priznao je Saša Antić.



''Radimo već sto godina, dvjesto godina, imamo masu albuma, masu odsviranih koncerata, logično je da idemo naprijed i probamo neke nove stvari'', dodao je Luka Barbić.



Stihovi koji su obilježili početak 2000-ih na splitskim ulicama i danas su aktualni.



''S vremenom neke teme ne možeš opet prežvakavat, kod nas su neke stvari nažalost uvijek iste, kad pričamo o političkim temema i kontekstu, tako da smo se nekako i makli od toga'', smatra Saša.



Nikada nisu aferama punili medijske stupce, iako je bilo manjih promjena u sastavu, bend je ostao na okupu.



''Jer smo nekako uvijek poštovali jedni druge, pogotovo kad se radi muzika, imamo pravilo da uvažimo svačije mišljenje u bendu i stvar nije gotova dok nisu svi sretni i zadovoljni. To tako ide'', dodao je Luka.



Sašini stihovi odavno su postali dio slenga, što je možda i najveći kompliment koji pjesnik može dobiti.

''Ja sam već ušao u šesto desetljeće. Čekaj, jesam li? Jesam, odgulio sam pedeset godina. Skužiš da su neke stvari uvijek iste, nisam nikad išao u aktualnosti, govorio sam općenito o nekim stvarima, nekad deskriptivno, nekad s puno emocija, tako da je to uvijek ponovno proživljavam na bini'', kaže Saša.



Tijekom posljednje tri godine, muku muče, kažu, s pronalaskom prostora za vježbanje, što je možda i jedan od razloga zašto dugo čekamo novi materijal.



''Nemamo svoj prostor, gdje možemo vježbat i svirat, tako da smo na ulici. Sve je u apartmane i hostele otišlo, a bubanj je bučan instrument i on je problem uvijek'', kaže Saša.

''Ljeto je, sad smo koncentrirani na koncerte i iskreno ne bi ni stigli nešto radit novo, ali kad dođe zima ćemo se potrudit. Imamo neke ideje i skice…radi se pomalo, nije nam panika nikakva'', dodao je Luka.



Sigurni smo, kako će, kada ugledaju svjetlo dana, nove pjesme opravdati povjerenje obožavatelja, kao i svaki put dosad.

