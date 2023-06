Prvi izlazak Tare Thaller nakon neočekivane vijesti o rastavi braka nakon manje od dvije godine: ''Nisam ni prva ni zadnja, život je takav''

Domaće i regionalne zvijezde okupirale su jučer crveni tepih događaja koji nazivaju hrvatskom Met Galom. Toalete su se pažljivo birale, a party godine nitko nije želio propustiti. Mlada glumica Tara Thaller izašla je tako prvi put nakon objave da se razvodi, Zrinka Cvitešić otkrila nam je detalje sa snimanja serije Moć. A novopečena baka Borna Kotromanić za ovaj je događaj promijenila i boju očiju. Priče s crvenog tepiha donosi naša Dijana Kardum za In magazin!

Jednom na godinu razvuče se najduži crveni tepih na kojem se u najboljem izdanju pojave sve domaće, ali i regionalne zvijezde. Bila je to prilika za prvi izlazak glumice Tare Thaller, nakon objave da se razvodi od supruga Farisa Pinje poslije godinu i pol dana braka.



''Radi se o raskidu, mislim to je valjda ni prvi ni zadnji put u životu, kažem nisam ni prva ni zadnja. Jednostavno život je takav. Ja uvijek govorim prvo svoje planove. Farisa volim, nadam se da, mislim ostat ćemo sigurno u dobrim odnosima, sad da l' ćemo bit prijatelji ne znam, ali eto'', rekla je Tara.

Tara je promijenila i imidž, pa je tako kosu ošišala na bob.



''Pa zapravo moj frizer je bio - pa Tara ova sad dužina koju imaš nije ni duga ni kratka, hoćeš bob, ja sam rekla, ma ajde, a ovu sam frizuru nosila kao dijete, tu dužinu, tako da sam rekla zašto ne, volim promjene'', ispričala je Tara.

Bez većih modnih pogrešaka dame su zablistale. Koliko treba vremena da se sredi da bi se ovako izgledalo?

''Ja sebe uvijek ostavim za kraj, nakon što podmirim sve ove svoje frendice celebrity koje će večeras biti ovdje. Ovaj put nisam sebi stigla šivati ništa, ali bila sam u Italiji pa sam se namirila'', rekla je Matija.



''Nije mi trebalo previše, imam moj stručni tim vizažista koji su mi uredili frizuru, šminku, sve, ja sam pokupila dijete koje je došlo s izleta iz Varaždina, odvela drugo dijete na trening, muž je bio s najmanjim. Došla sam doma uskočila u haljinu koju mi je Ivica poslao da me čeka doma i evo'', govori Marijana Mikulić.



''To meni uvijek uzme ja kažem skoro pola dana, zato što je make-up jedno sat vremena, frizura je sat vremena i onda dok se još malo iskombiniraš i taj dan stvarno se trudim da si ne napravim veliki stres jer onda sve padne u vodu. Ali odradila sam i trening sa svojim sinom radili smo ramena i ruke jer je rekao mama moraš stajat ravno'', govori Snježana Schillinger.



''Pola dana, najiskrenije pola dana. Sve sam radila sama i sa šminkom i frizuru, moram se pohvalit, haljina u temi svemirac'', govori Jelena Perić.

U futurističkom izdanju stigla je i Borna Kotromanić, koja je nedavno postala baka. Njezin sin Luka dobio je sina kojem je nadjenuo isto ime.

Božo Vrećo stigao je u haljini iz vlastite kolekcije.



''Negdje zapravo je jako dobra simbioza i spona s mojim sedmim albumom koji će vjerojatno koncem godine izaći, dosta kabale, misticizma, spiritualizma, dosta mističnog i sakralnog što dolazi s mojom glazbom i s mojim identitetom, dualitetom i svim onim što ja zapravo jesam'', govori Božo.

Vladarom crvenog tepiha pokazao se Let 3.

S jedne premijere na drugu letjela je Zrinka Cvitešić. Prije nekoliko mjeseci izašla je serija Moć, u kojoj ima jednu od glavnih uloga.



''Oni koji me znaju, znaju da sam ja jako rijetko ponosna, na nešto što napravim, na ovo sam stvarno ponosna'', rekla je Zrinka.

S priznanjem u rukama kući je otišla ekipa najglamuroznijeg televizijskog showa Ples sa zvijezdama.



''Zapravo, nagrada svima koji rade na ovom projektu. Po meni je to najbolji tim, najbolji format. Svi ga jako volimo. Mislim da nema ni jedne osobe na plesu sa zvijezdama kojoj se to ne da raditi i svi daju svoje srce u to i naravno kad se to još prizna bude još toplije oko srca'', otkrio je Igor Barberić.

MarioMandarić je otkrio ponešto o sebi.

Znaš šta, ja sam ti penzija. Ne pijem, ne pušim, nisam ti baš za neke, rano se dižemm, rano idem leći, teško me baš izvadit iz kuće, nisam baš neki partijaner'', kaže.

Kakv su Damir Tomljanović i Stjepan Vukadin na plesnom podiju?

''Ja i on odlično plešemo. Znaš kako me digne, ko Ryan Goslingu onu kako se zove. Znaš šta mu je rekla Helena, da si bar ko Stipe pobijedili bi. Stipe je lagano sa svojom ženom ovako po zabavicama, po pirevima'', šale se dečki.

A na ovako glamurozan crveni tepih pričekat ćemo još godinu dana.

