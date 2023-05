Jedan od najvećih hitova Prljavog kazališta nastao je u rekordnom roku: "U jednom trenutku sam pukao i napravio pjesmu u 2-3 minute"

Priče o velikim pjesmama Prljavog kazališta "Mojoj majci", "Ne zovi mama doktora", "Heroj ulice" i mnogim drugima u novom izdanju rubrike Tajne iz refrena, donose nam Jasenko Houra i Mladen Bodalec. Kako su Rajku Dujmiću pomoć oko tonaliteta platili gulašem te za koju pjesmu ih je inspirirala Tajči, otkrili su Juliji Bačić Barać u In Magazinu.

"Mojoj majci" jedna je od najpoznatijih pjesama Prljavog kazališta, a zanimljivo je da je nastala u svega nekoliko minuta.

"Moj otac nije dao da se diraju uopće stvari u kući od moje pokojne majke, i ti to prolaziš mjesecima, i u jednom trenutku sam puko i napravio pjesmu, u 2-3 minute sam to završio", prijetio se Mladen Bodalec.

Pjesma je posvećena njegovoj majci, ali je postala i jedan od simbola Domovinskog rata.

"S vremenom je postala, da smo imali osjećaj - sve drugo su pjesme, ovo je nešto drugo", priča Mladen.

"Velika je pjesma i ja sam u jednom trenutku izgubio osjećaj intime da je to moja pjesma koliko se ona izvodila", dodaje Jasenko Houra.

A što je Mladenov otac rekao za tu pjesmu?

"Nismo nikad razgovarali o tome", priznaje.

"Moj otac nije ni dolazio na naše koncerte, jednom je došao kad smo imali 'Crno bijeli svijet' pa je rekao: 'Ovi svi nisu normalni što dolaze na vaše koncerte, nije ni bend normalan niti su ovi koji dolaze'", dodao je Mladen.

"Lupi petama", isto je jedna pjesma koja ih je obilježila, a posebno je značajno vrijeme u kojem je nastala.

"'93 godina, rat je svuda oko nas, sad pada bomba na tvoju kuću ili na moju osjećaji su isti - strah, neizvjesnost i sudbine, danas to znaju ofrlje malo tumačiti, taj album je proizvod takve atmosfere", kaže Bodalec.

Zanimljiv je i stih "Bože čuvaj ti naše golubove i sirotinju" jer bogati se za sebe pobrinu".

"Par minuta sam radio taj tekst, ali u jednom trenutku smo imali zavrzlamu koji tonalitet", prisjetili su se.

"Koji tonalitet je pravi, i ulazi Rajko Dujmić pogleda i pita 'što vam je', a mi kažemo 'mi ne znamo koji je pravi tonalitet', a on kaže 'pa reći ću vam ja koji je pravi tonalitet' i kaže 'ja ću vam reći, ali znate da se plaćaju tajne, veli ideš sad tu i platit ćeš gulaš i ja ću ti otkriti'" dodao je Houra.

"I ja sad čekam i veli mi on pravi tonalitet je, ovo ne bi smio reći jer svi koji slušaju bi mi trebali platiti gulaš, veli kad ideš u wc pa ono što fućkaš to je pravi tonalitet. I ja sad stvarno to probam i pitam Mladena jel to taj, on kaže da je i veli meni Rajko 'evo vidiš'", ispričao je.

"MI smo imali tako stalno, uvijek kad bi nešto torkivao morao bi nešto platiti - fileke, gulaš... Nije bio skup, bio je genijalan", istaknuli su Prljavci.

A što ih je inspiriralo na pjesmu "Ne zovi mama doktora"?

"Mi smo svirali jedno 2,3 mjeseca na probi samo taj refren", prisjetili su se, a otkrili su i da su im džepovi stvarno bili prazni kada su pisali tekst za "Kiše jesenje"

"Mislim da smo bili pola pola podijeljeni oko te pjesme", dodali su.

Osjećaj kad izvode pjesmu "Heroj ulice" i danas im je isti kao na početku, a nekada im bude još i teže.

"Svašta prođe čovjeku kroz glavu kad izađe na binu. Heroj je na kraju krajeva isto imao taj čudan put da se nije godinama, nitko ga nije doživljavao, ja sam to pratio kao na maturalcu na nekoj stijeni" kažu.

Njihove pjesme nastaju na čudnim mjestima, u tramvaju, u taksiju, a evo koje je najčudnije mjesto na kojem je nastala neka pjesma:

"Na stepenicama u studiju kod Janka Mlinarića."

"Kad sam radio tekst od Devedesete sam slušao razgovor za stolom pokraj mene. Ja sam se nešto zamislio i slučajno čujem neke dijelove i to mi je bio dovoljan triger da napišem tekst", prisjetio se Houra.

Mladen se Prljavcima pridružio 1985. godine i to kao prateći vokal.

"To je meni jako puno značilo već, i onda sam ja otišao u vojsku i kad se vratio stigao je poziv", ispričao je Bodalec, kojeg je ispočetka držala trema.

"Pa pazite oni su već bili veliki bend, imali rasprodane velike dvorane, meni ako debitantu nije baš bilo", rekao je.

"Mene je pokojni glumac Božidar Alić naučio gdje se mora gledati da 10 000 ljudi misli da baš njega gledaš, jer na akademiji se to uči", objasnio je Mladen.

Otkrili su i kakvu poveznicu njihova "Pisma ljubavna" ima poveznicu s pjevačicom Tajči:

"Bila je gošća ispred Kazališta u Berlinu. I iza koncerta, ona je rekla da odlazi, da idu na pjesmu Eurovizije. I onda sam pjesmu parafrazirao u nekim trenucima taj dio teksta."

