Tko je Tijana iz pjesme Željka Bebeka, a koju je pjesmu Toše Proeski pod svaku cijenu želio otpjevati?

Koji je hit Crvene jabuke nastao za samo 10-ak minuta - sve to i mnoge druge zanimljive priče o pjesmama koje on potpisuje, otkriva Miroslav Rus. U novom izdanju rubrike "Tajne iz refrena" našoj je Juliji Bačić Barać za In magazin otkrio i detalje suradnje s Tošem Proeskim.

Posljednju pjesma koju je Toše Proeski snimio, ''Još uvijek sanjam da smo zajedno'', napisao je Miroslav Rus. Kako danas gleda na tu pjesmu?

''Pamtim snimanje te pjesme s Nikšom Bratošom jer sam ga udavio da kraj napravimo što duži jer sam znao da zadnji put u životu radim Tošu, jer smo mi tu pjesmu miksali kad njega nažalost više nije bilo.

Teško se rastati od prijatelja.Pjevač van svih kategorija, u studio uđe, svira sve instrumente nevjerojatno jedno biće, toplo, kao anđeo'', prisjetio se Miroslav Rus.

Kako je nastala ''Igra bez granica''?

''Reko sam - ovo ne dam nikom, ovo je za mene. Kasnije se Toše i ja vozimo u autu i on nešto kopa po mojim CD-ima i nađe CD na kojem piše - "pjesme koje ne dam nikom" i on pita što je ovo i ja kažem pa piše ti, a on pa mogu li čuti i kad je čuo ''Igra bez granica'' gotovo, ovo pjevam ja i nitko drugi'', prisjetio se Miroslav.

Je li točno da je Toše tu pjesmu otpjevao iz prve?

''Ma iz prve kod njega nema popravnog'', govori Rus.

Koliko je Toše intervenirao u tekst ili glazbu?

''Ma ništa, stalno mi je ponavljao - gdje nađeš te rriječi'', prisjetio se Rus.

''Još i danas zamiriše trešnja'', gdje je ta trešnja bila?

''Bila je u vrtu mog prijatelja koji je u ratu bio prognanik i onda je on meni pričao kako je ostala trešnja i kako nitko ne može napisati pjesmu o tome, to mi je rekao u noći, a ja sam mu sutra donio tekst'', priča Rus koji je pisao za mnoga poznata imena - Bebeka, Tajči, Tonija, ali i jednu navijačku pjesmu ''Neka pati koga smeta''.

''Napisao sam ju u noći nakon što smo tukli Njemce jer nismo imali nikakvu himnu i onda sam nazavo Miru Lilića i rekao je l' mi možeš otvoriti studio u 11 navečer i kad me pitao kako se pjesma zove ja kažem "Neka pati koga smeta", on - otvaraj studio. On je odštampao cd i prodao jedno 70 hiljada u jednom danu, sve je bilo gotovo u 24 sata, ja sam Barune s gaže doveo'',p risjeća se Rus.

Pjesma ''Lagano umirem'', što je Rusa za nju inspiriralo?

''To što sam prekinuo s curom koju sam volio jer mi je postavila uvjet koji nisam mogao ispuniti. Ili se ženimo ili se razilazimo, ali smo se razišli'', otkrio je.

Je li nesretna ljubav bila inspiracija i za ''Dabogda te voda odnijela''?



''Đorđe Novković mi je rekao za tu pjesmu - ovdje si možda prvi put promašio ja ga gledam, meni je pjesma super, u mojoj je glavi hit. I dođe Bebek to snimiti u studiju i u jednom momentu stane i pita samo malo jesi ti to mislio ko je šiša ili je to nemoć i ja kažem nemoć, prvi put me u životu pjevač pitao što sam ja mislio'', prisjetio se Rus.

''Ne znam nikog boljeg od tebe'', kako je ta pjesma nastala?

''Mi smo taman snimali tu pjesmu i on je došao sav tužan jer se posvađao sa ženom, s Dubravkom i počeo je u studiju pjevati s full emocijom. I zove Dubravka, ja se upsijem javiti i ona kaže njoj je žao i ja joj kažem čekaj, nemoj mu sad to reći nek otkuka u pjesmi. I on je pjevao mučio, bio je sav tužan i kad je završio ja mu kažem zvala te Dubravka, kaže da je sve ok, a on pa što mi nisi rekao, ja kažem, zato da otpjevaš ovako, što emotivnije'', priča Rus.

Je li Tijana stvarno ime?

''Ne, ali je iz Beograda, u ratu je ona ostala tamo, ja tu'', priča Rus.

''Stižu me sjećanja'', to je pjesma koja je nastala za 10, 12 minuta?



''Nikša me skupio u noći, na cesti da im treba za ujutro pjesma i ja sam u stduiju pred njima napisao ''Stižu me sjećanja'', Nikša kaže da je mjerio 12 minuta'', priča Rus.

Pjesme koje je Rus napisao ljudi nazivaju Tonijeva, Tošina, pjesma Crvene jabuke, pada li to teško autoru?

''Meni ne, ali desi mi se recim, na koncertu stojim jednom Bebekovom, i iza mene neka curica stoji i kaže - hoćete se molim vas maknuti, ovo je moja pjesma ja ju pogledam, tvoja? Onda u redu'', zaključio je Rus.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.