Antonija Šola napisala je neke od najvećih hitova Toše Proeskog, a evo što kaže kakav je omiljeni pjevač bio privatno!

Neke od najpoznatijih pjesama koje je otpjevao Toše Proeski napisala je Antonija Šola. Pisala je i za Ninu Badrić, Zdravka Čolića, Tonija Cetinskog i druge. Kakav je Toše bio privatno, koju je pjesmu posvetila pokojnom ocu i niz drugih zanimljivih priča o pjesmama ispričala je Juliji Bačić Barać.

Kako su nastali hitovi za koje je zaslužna Antonija Šola, otkrila je za In magazin u novom izdanju rubrike "Tajne iz refrena".

Pisala je pjesme za mnoga poznata imena, ali njezinu karijeru obilježila je suradnja s Tošom Proeskim.

''Moram ga spomenuti jer on je zaista meni najviše vjerovao na samim počecima kad sam tek počela'', rekla je Antonija te ispričala kakav je Toše bio privatno.

''Nije ništa glumio, bio je točno onakav kakvog ste ga vidjeli, nasmijan uvijek veseo, imao je neke svoje nedoumice, ali prvenstveno jednostavan, skroman i iskren čovjek'', ispričala je Antonija.

Veliki broj pjesama koje su zajedno stvarali postali su veliki hitovi. Kako je nastala pjesma ''Jedina''?

''Ja sam tad bila u nekoj fazi gdje sam se dosta tražila i mlada sam jako bila, to je bila jedna večer kad sam bila jako sjetna, bilo je jesensko vrijeme...'', priča Antonija.

Da bi netko pisao toliko pjesama mora sve te emocije i proživjeti.

''Točno, to mi je jednom najbolje rekla Maja Šuput. Veli, hvala Bogu na tim tvojim patnjama'', otkrila je Antonija.

''Bože, brani je od zla'', veliki je hit koji je Antonija također napisala za Tošu. Kako je ona nastala?



''Ja neću imenovati jer je privatna jedna situacija, bliski ljudi moji su izgubili oca obitelji, mladog čovjeka koji je stradao u razminiravanju. Ostala je mlada žena i dvoje djece i jednostavno mi je došlo da to napišem'', ispričala je Antonija.

Za Tonija Cetinskog Antonija je napisala ''Znaj da bit ću tu''.

''Uvijek mi je drago kad ju čujem, meni je to bilo znaj da bit ću tu lijepo, čak mi se sviđalo da ja to otpjevam, ali bio mi je draže da on to otpjeva'', otkriva Antonija.

Je li joj nekad bilo žao za neku pjesmu što ju nije ona otpjevala?

"Dat će nam Bog'' za Ninu Badrić kad smo imali demo Branimir Mihaljević mi je rekao, pa daj to ti otpjevaj, ja sam rekla pa ne znam je l' to za mene, poslije mi je možda bilo mao žao, ali vjeruj mi da mi je uvijek drago kad tako prekrasni naši izvođači otpjevaju neku moju pjesmu, to me jako ispunjava'', priznala je Antonija.

Je li istina da je Antonija kao djevojčica bila jako povučena?

''Nisam priželjkivala da budem eksponirana, u novinama, na televiziji. Onda me na nekom festivalu gdje sam ja bila autor vidio Sandi Cenov pa mi je rekao - znaš ti bi trebala pjevati, poveži si lice s tim stihovima i ljudi će te zapamtiti bolje i bio je u pravu. Dao mi je riječi ohrabrenja'', prisjetila se Antonija čiji su korijeni iz Bosne i Hercegovine.

''Da, moji roditelji su rođeni u Prisoju kod Tomislavgrada, malo seoce na Buškom jezeru'', kaže Antonija.

Bez tate je ostala u ranim dvadesetima. Koliko je to utjecalo na nju, je li u pisanju pjesama pronalazila utjehu?

''Jako puno emocija koje sam imala u sebi sam našla način kako da ih preselim na papir. Našla sam način da od nečeg što je tužno i teško napravim nešto lijepo. Pisanje me stvaralo, nosilo nekad kroz život'', priznaje Antonija.

Je li neku pjesmu posvetila ocu.

''Jesam, ''Anđele''. Ja uvijek kažem ja imam oca, samo je s druge strane. Nisi više dijete, a nisi ni odrasla osoba, dogodi se preko noći i snalaziš se, nema druge. Takav je život i moraš se naučti živjeti s tim'', zaključila je Antonija.

Dosta je Antonija pisala i za Maju Šuput. ''Dvije lude'', ''Djevojačko veče'', ...



''Djevojačko veče'' sam napisala iako trebalo bi biti djevojačka večer, ali bolje zvuči ovako kad se pjeva. Pisali smo nešto Branimir i ja, nešto pop, nešto zahtjevno, i sad smo se mučili oko toga i ja sam samo rekla, ajmo nešto svaku noć djevojačko večer i on ajmo to, i tako je nastala ta pjesma'', ispričala je Antonija.

Pisala je i za Zdravka čolića ''Ono malo sreće, što ti dadoh''. Kakav je Zdravko kao suradnik?

''Nema tih riječi kojima bi opisala svoju sreću što sam se svojim stihovima dotakla repretoara tako velike zvijezde. Jednostavan čovjek koji je tako veliki umjetnik, izvanredan pjevač'', otkriva Antonija.

Je li se događalo nekad da je netko odbio neku pjesmu pa ju je otpjevao netko drugi i ta je pjesma postala hit?

''Meni je drago što su odbili jer su onda te pjesme završile kod velikih zvijezda. Možda se nisu pronašli, Gazde nisu skužili "Što ti dadoh", htjeli su mijenjati glazbu, ali nije ta pjesma zapravo ni bila dobra za njih'', priča Antonija.

Od koje je svoje pjesme najviše zaradila?

''Nisam to nikad istražila ali jedna od najuspješnijih je ''Milijun poljubaca'', otkrila je Antonija.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 inMagazin Jedna od naših poznatijih influencerica otvoreno progovorila o borbi s bulimijom: ''Nije to samo povraćanje...''

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Pogledajte kako izgleda mlađa kći Stipe Mesića, ovih je dana posebno ponosan na nju i nije propustio važno joj događanje