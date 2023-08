Svadba Ane Gruice stigla je nakon vijesti koju je njen suprug konačno dočekao, a njoj se ispunila dugogodišnja želja!

Nakon što su prije pet godina u tajnosti sklopili civilni brak na intimnoj ceremoniji na Šolti, glumica Ana Gruica i psihijatar Boran Uglešić su se proteklog vikenda vjenčali i u crkvi. Ovaj dugoočekivani dan stigao je nakon što je Boran dobio crkveni razvod od bivše supruge, a sve detalje s glamurozne svadbe ima naš Gordan Vasilj.

Protekli vikend zauvijek će pamtiti Ana Gruica i Boran Uglešić, koji su na crkvenom vjenčanju izrekli ponovno "da". Lijepa glumica nije mogla suspregnuti suze radosnice u bijeloj čipkanoj vjenčanici, koju je specijalno za nju dizajnirala Matija Vuica.

''Danas smo došli s godišnjeg isključivo zbog Ane, a noćas nisam spavala od adrenalina, kako i mene to puca jer je ona moja, jer se mi volimo.''

Jedna od naših najuspješnijih dizajnerica je samo za IN Magazin otkrila i zanimljiv detalj s vjenčanja.

''Znači prvi put sam na vjenčanju gdje svećenik komentira haljinu. Taj svećenik je toliko divan i duhovit cijelo vrijeme, a opet u cijelom tom obredu, da sam to stvarno prvi put čula i ona njegova rečenica: ''Ti svoju sigurno više nikad nećeš odjenuti, a ti Borane, možeš to odijelo još koji put.'' Pa to je fantastično'', rekla je Matija.

A što je Jurica Popović rekao za njenu vjenčanicu?

''Imaš Ana divnu vjenčanicu. Baš je komentirao onako kao pravi Fashion mačak s oltara. To nisam nikad doživjela. Predivno. Bravo svećenik, bravo dragi. Mijenja se sve na bolje.''

Podsjetimo, poznati par je već pet godina u građanskom braku, koji su sklopili na Šolti, a vjernost u dobru i zlu sada su obećali i pred oltarom, i to nakon što je ugledni psihijatar u međuvremenu dobio crkveni razvod od prve supruge Diane.

Splitskoj glumici ispunila se dugogodišnja želja da pred Bogom izmijeni zavjete sa svojim odabranikom ovdje u crkvi Svetog Luke u Sitnom Gornjem, odakle potječu njezini roditelji. A Anino i Boranovo crkveno vjenčanje okupilo je brojne poznate.

''Predivno, predivno. Tako smo svi sretni, ovo je ipak poseban dan, ipak je pred Bogom drugačije, tako da jako smo svi uzbuđeni i sretni'', rekla je Lana Pavić.

''Prijateljstvo naše je dugogodišnje i toliko se dobro poznajemo da sam evo, siguran da je današnji dan toliko poseban za Anu i zato sam ja sretan barem dijelom koliko i ona. Naprosto to je njezina najveća sreća pa evo, želim da joj tako i bude'', govori Ivo Perkušić.

''Kao da mi se udaje član obitelji, ali uistinu jer nas dvoje smo u ovih 26 godina prošli jako puno'', rekao je Ivica Skoko.

A upravo u Skokinoj haljni Gruica je kasnije otplesala prvi ples za koji je, kako doznajemo, izabrala Ninin hit ''Dani i godine''.

''Prvi ples će otplesati u mojoj haljini i provesti jedan dio večeri u njoj, tako da eto, nakon bračnih zavjeta i nakon što ih Bog blagoslovi će zaplesati prvi ples u mojoj haljini i to mi je velika čast'', priznaje Skoko.

Na slavlje u poznati restoran na Bačvicama stigla je i sjajno raspoložena Iris Livaja, i to bez supruga Marka koji je odletio u Zagreb na utakmicu protiv Rudeša, zatim Luka Nižetić, Slavko Sobin, Marijana Batinić sa suprugom, Sonja Dvornik, ali i jake splitske modne snage.

''Nosila mi je sa 13 godina prvu reviju u Dubrovniku. To pamtim kao sada. Uvijek je bila svoja, svoja i svoja. Otad je volim i uz nju sam stvarno uvijek i želim joj svu sreću ovog svijeta'', rekla je Neda Makjanić Kunić.

''Pa s Anom smo mi već 20 godina. Jednostavno, to je jedna predivna osoba koju definitivno treba ispoštivati na ovakav dan. A ona i Boran su, prije neki dan mi je bila u radioni, ja joj kažem vas dvoje ste par iz snova. Mislim, toliko je guštam gledat po društvenim mrežama, a kad je vidiš uživo onda zapravo doživiš tu njihovu pozitivnu energiju koja pršti između njih. Stvarno su prekrasan par'', govori modni dizajner Jurica Pirić.

Uzvanici su uživali u vrhunskim ribljim i mesnim specijalitetima te desertima, a za zabavu je do ranih jutarnjih sati bio zadužen Milan Terze. Posebno oduševljenje izazvao je nastup naše glazbene dive Zorice Kondže.

Mladenki je iz srca zapjevao i prijatelj Ivo Perkušić, sjajnu plesnu točku izveli su prvaci baleta HNK Split, a točno u ponoć svi gosti su upalili prskalice za 8. rođendan Anina sina Marata Ivana, kojeg je dobila u vezi s putopiscem Hrvojem Šalkovićem. Za kraj mali podsjetnik na prvi zajednički televizijski intervju bračnog para Gruica – Uglešić za našu emisiju otprije tri mjeseca.

''Našli smo se i u dobru i u zlu. Bilo je naravno i ružnih trenutaka i neugodnih, ali smo to uspjeli sve nekako prebrodit razgovorom, pričom. Imamo predivnu dicu, predivne familije, funkcioniramo zajedno'', rekla je tada Gruica.

''Da vam ja skratim priču. Znači, ono što vidite u medijima i ono što mediji prenose, mi smo i sretniji i zadovoljniji i lipše živimo nego što vidite u medijima'', dodao je Boran.

Neka tako i ostane uz čestitke od cijele ekipe In Magazina!

