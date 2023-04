Supruga nogometaša Duje Čopa o majčinstvu i kćerkici: ''Baš smo zaljubljeni u nju, samo je gledamo dok ne zaspe''

Osječka dizajnerica sa splitskom adresom Ivona Glavaš predstavila je svoju drugu samostalnu reviju. Proljetno-ljetna kolekcija odiše žarkim bojama i ženstvenim krojevima. Zašto smatra da je ovom kolekcijom izašla iz svoje komfor zone, tko je Ivonu bodrio iz prvih redova te kako se naše zvijezde pripremaju za nadolazeći Uskrs, otkrio je Hrvoje Krolo za In magazin.

Prije osam godina diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, a potom odlučila zakoračiti u svijet mode. Dizajnerica Ivona Glavaš svojom drugom samostalnom revijom, kako kaže, izašla je iz svoje komfor zone, kad su u pitanju boje.



"Ovaj put prevladavaju roza i lila, uz neizostavnu bijelu, bež i stavili smo šljokice. Prevladavaju odijela koja su postala novi zaštitni znak, haljina i odijela u kombinaciji sa suknjicama.", govori Ivona Glavaš.



Predstavljanje proljetno-ljetne kolekcije privuklo je mnoga poznata lica koja su zauzela prve redove. A dame nam otkrivaju koliko vremena troše na svoj izgled.



"Pola sata jer sam toliko žurila, bila sam u stresu, šminkala se i raščešljavala još u taksiju. Ali opet kako kad, mislim da je dosta bitno ono što nosiš jer odmah dobiješ neku drugu energiju.", govori Domenica,



"Trebalo mi je pola sata, to je stvarno pohvalno jer se ja ni inače nešto puno ne sređujem, ali kad idem na nastup onda se ide na šminku, firzuru ali ovog puta sam sve sama riješila.", govori Antonia Dora Pleško.



"Budući da radim s Magazinom već 13 godina i navikla sam biti na putu sa muškarcima i znam da imam malo vremena za sređivanje, tako da mogu biti gotova u pola sata kompletno.", priča Andrea Šušnjara.



Reviju je pomno pratila i manekenka Ana, supruga nogometaša Duje Čopa. Prije samo 8 mjeseci postali su ponosi roditelji malene Mile.



"Ja stalno nju ljubim, grlim. Meni mama kaže daj Ana došla si odmori se, ali ne, ne mogu. Sva mi je medena i baš smo zaljubljeni u nju. Vjerojatno kao i svi u svoje dijete. Mi krenemo gledat film i onda ajde vidi šta sad radi i onda na kraju samo u nju gledamo haha dok ne zaspe", priča Ana Čop.



Potpora dizajnerici Ivoni stigla je iz rodne Slavonije. Iako je zauzeta radom na novim pjesmama, Mia Dimšić reviju nije mogla propustiti:.



"Mi Slavonci se uvijek nekako nađemo i prepoznamo, možda zato što i živimo na periferiji Hrvatske, jako smo borbeni. I baš se potrudimo da se naš glas čuje i to me čini sretnom. Čak smo bile ista generacija i doslovno ju znam pola života i duže.", govori Mia.



Blagdanski vikend pred nama, zvijezde već pomno planiraju. Priznaju kako im nije problem na trenutak ostaviti sa strane zanosne haljine i uskočiti u kuhinju kako bi pripremile najdraže delicije.

''Ispraksirala sam sirnice, ja sam ipak Dalmatinka, ja te stvari radim od kad sam mala i to mi je gušt'', priča Antonia.



" Moja francuska - neću reć da je najbolja, ali sigurno jedna od boljih. Zato šta sam gledala kako moja baka pravi francusku i radim je po tome, ali vam neću odati tajne sastojke.", govori Andrea Šušnjara,



"Ja već tjedan dana razmišljam o mladom luku i šunki i šta ću sve jesti. Možda će netko reći da to nije bit blagdana, ali ljubav ide kroz želudac. Osim toga veselim se što ću biti sa svojima jer to nemam priliku često.", priča Mia Dimšić.



A to bi zaista trebao biti cilj nadolazećih dana, okružiti se dragim ljudima i širiti ljubav.

