Zdenka Kovačiček nadomak osamdesete pršti od energije: ''Toliko radim da nemam vremena razmišljati o tome, obožavam svoj posao!''

Zdenka Kovačiček, svakog slobodnog trenutka, trči u zagrljaj svojem unuku Maksu. Kaže da u ulozi bake uživa u potpunosti, a cijela obitelj s nestrpljenjem iščekuje njegovu prvu riječ. Priznala nam je da i nadomak osamdesete želi uvijek izgledati dobro. Kako kombinira obveze jedne bake i rock koncerte, Zdenka je otkrila našem Davoru Gariću za In magazin.

Iako to itekako zaslužuje, uputiti kompliment Zdenki Kovačiček da i u njezinim najboljim godinama izgleda dobro, nije jednostavno!



''Malo ti foliraš! Izgledam različito! To mi je drago čuti'', govori Zdenka.



Zdenka je na pragu osamdesete, no izgledati dobro, važno joj je bez obzira na broj svjećica na torti.



''Gledaj, nije mi važno zbog godina, jer godine su tu, tu se ne može puno, ali zbog mog posla... U mom poslu je važno izgledati lijepo, da ne dobivam ružne kritike, volim zadovoljtiti sve ukuse, pa pokušavam uvijek biti negdje u sredini!'', kaže.



Od komplimenata za dobar izgled važniji su joj komplimenti da radi dobru glazbu. Potpuno neočekivano, to je priznanje dobila i iz svijeta visoke mode kada je Karl Lagerfeld za svoju reviju 2017. u Parizu izabrao Zdenkinu pjesmu ''Elektra'' iz '78-e.



''Bila sam u čudu, bila sam u šoku! Bila sam sretna, htjela sam saznati kako su došli do toga, što se događalo! Međutim to se desilo sve u zadnji čas jer Chanel jako pazi da se ne sazna koje će biti njihove podloge na revijama, oni godišnje imaju bar 10 revija još uvijek, i kad je Karl bio živ, u zadnji čas se moralo odlučiti i potpisati te ugovore, to se sve događalo u dva tri dana, jako na brzinu! kad sam ja rekla ''pa da, naravno, dozvoljavam!'', odmah je to sljedeću noć, sjedeću večer bilo po cijelom svijetu na internetu'', prisjetila se Zdenka.

Karizmatična, bezvremenska, prva dama jazza i strastvena rockerica i dalje radi punom parom. Na svoj je posljednji album ''Konstatacije jedne mačke'' itekako ponosna.



''Top moje karijere - norminacija za Porin kao rock album godine. Ja mislim da to u mojim godinama na svijetu nitko nema. Pazi, nove pjesme! Natjecat se sa mladom generacijom... Ja sam u mojim godinama osjetila bilo publike, naših glasača, i ušla u nominaciju!'', kaže.



Voli zaplivati i glumačkim vodama, a godine koje nemilosrdno lete nisu obeshrabrile njezin energični duh pa je Zdenka prava super rock baka!



''To je najnormalnija stvar! To ništa nije promijenilo u mom rockerskom stavu ili životu, a baka sam najsretnija na svijetu!'', kaže.

Ponosna baka svaki slobodan trenutak provodi sa svojim unukom Maksom.



''Mali je tek prohodao! Sad ga držim za rukice i skupa s njim onako jedva hodam! Ali je strašno sladak, ja ga stalno fotografiram i gledam te njegove prve korake i čekam prvu riječ! Da li će to biti baka, mama ili tata!'', priča Zdenka.

Iako je kulinarske aktivnosti smanjila na minimum, često je za druženja s prijateljima kuhala. Na meniju su bila egzotična jela.



''To je recimo bio boršč, to sam već pričala. Ruski boršč, koji jako dobro znam napraviti, i uvijek su bili oduševljeni! Ili nešto sa Tajlanda! Potrudila sam se! Pa mislim, nije problem - pročitaš uputstva i napraviš, ali treba uložiti ljubav, onda ispadne dobro!'', smatra.

Zdenka sve radi s ljubavlju pa je više od 60 godina karijere proletjelo. Kako joj pada činjenica da uskoro ulazi u deveto desetljeće?



''Ne pitaj! Zapravo je dobro stvar što ja nemam vremena o tome razmišljat! Nemam vremena jer toliko radim! Tako da me taj moj rad, posao koji obožavam, me koči tako da ne mogu razmišljati o godinama, što je grozno, znaš! Ja bih rado vratila da mogu, ali....'', priča Zdenka.



Ova super rock baka još ne misli stati na kočnicu pa radi na novim pjesmama koje će uskoro zaploviti radijskim eterom.

